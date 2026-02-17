LIVE | Verbranding Kiske en Mieske • Lampkesoptocht in Peeënrijk

20:25

Ook in het Kuussegat (Veghel) zit het er weer op. Carnaval is hier ten einde gekomen met de lampionnenoptocht en de Kuusverbranding. Vier rijen dik aan Kuuskes en Kuusinnen verzamelden zich op het plein bij de Sint-Lambertuskerk. Na een dankwoordje van de jeugdprins lieten de dansmariekes hun mooiste pasjes nog één keer zien.

En daarna was het tijd om de sleutel van Kuussegat weer terug te geven aan de burgemeester. Want ook hier is er een einde gekomen aan vijf dagen hossen, feesten en verbroederen. En daarna moest er nog één ding gebeuren. "Tranen wegvegen en de fik erin", brulde Prins Paulus over het plein.

Met assistentie van de brandweer staken de jeugdprins Loet en prins Paulus de Kuus aan. Echte fanatiekelingen, zoals Valerie en Floortje, waagden daarna nog een dansje en een pilsje op het tranenbal op de markt. "We staan nog, maar het is wel heftig na vijf dagen. Maar vanavond gaan we er weer voor. Het is de laatste dag dus we moeten er een nog een feestje van maken!"