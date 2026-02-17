LIVE | Verbranding Kiske en Mieske • Lampkesoptocht in Peeënrijk
Roeptoetgat houdt je in dit liveblog op de hoogte van al het carnavalsnieuws op dinsdag uit Brabant. Van opvallende outfits tot bijzondere anekdotes.
Dit was 'm dan: tot volgend jaar
Het is elf over elf. Tijd om carnaval nu echt uit te zwaaien. Onze roeptoeters gaan weer naar zolder en de carnavalspakjes de wasmachine in. De deuren van het Fijnfisjenie Café zijn op slot en de laatste slierten serpentines gaan in de prullenbak. Wat was het een heerlijk feestje. We kunnen niet wachten tot volgend jaar!
Lampkesoptocht in het Peeënrijk
De Peeën en Peeërinnekes hebben carnaval uitgezwaaid met een prachtige Lampkesoptocht in het Peeënrijk (Dongen). De verlichte stoet was weer een schitterend spektakel.
Verbranding van kiske en Mieske in Kielegat
Ook in Kielegat zit het er weer op. Kiske en Mieske zijn in brand gestoken ter afsluiting van een hele gezellige carnaval.
Dit was de Grote Optocht in Zeuvebultelaand
Als we dan toch met foto's aan het strooien zijn... hier ook nog wat mooie beelden van de Grote Optocht in Zeuvebultelaand (Zevenbergen) van vanmiddag.
Dag Fijnfisjenie Café
Het Fijnfisjenie Café heeft zijn deuren gesloten, maar gelukkig hebben we de foto's nog. Geniet nog even mee:
28 Oeteldonkertjes geboren in Jeroen Bosch Ziekenhuis
In het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Oeteldonk (Den Bosch) zijn deze carnaval maar liefst 28 kindjes geboren. Vorig jaar waren dat er 23. Hiep hiep hoera aan alle carnavalsbaby's!
Motto van Peeloofdurp
In Peeloofdurp (Dinteloord) is met de Lompejannenoptocht afscheid genomen van carnaval. Na afloop is ook gelijk het nieuwe motto voor volgend jaar bekend gemaakt: 'Leut Maokte Z11'.
Het Fijnfisjenie Café is voorbij
We hadden een mooie dag in het Fijnfisjenie Café met maar liefst twee ereburgers, maar aan alles komt een eind. Presentator Jordy Graat heeft zojuist het Fijnfisjenie Café gesloten. De roeptoeter is professioneel opgeborgen en de confetti wordt bij elkaar geveegd.
Kuusverbranding in Kuussegat
Ook in het Kuussegat (Veghel) zit het er weer op. Carnaval is hier ten einde gekomen met de lampionnenoptocht en de Kuusverbranding. Vier rijen dik aan Kuuskes en Kuusinnen verzamelden zich op het plein bij de Sint-Lambertuskerk. Na een dankwoordje van de jeugdprins lieten de dansmariekes hun mooiste pasjes nog één keer zien.
En daarna was het tijd om de sleutel van Kuussegat weer terug te geven aan de burgemeester. Want ook hier is er een einde gekomen aan vijf dagen hossen, feesten en verbroederen. En daarna moest er nog één ding gebeuren. "Tranen wegvegen en de fik erin", brulde Prins Paulus over het plein.
Met assistentie van de brandweer staken de jeugdprins Loet en prins Paulus de Kuus aan. Echte fanatiekelingen, zoals Valerie en Floortje, waagden daarna nog een dansje en een pilsje op het tranenbal op de markt. "We staan nog, maar het is wel heftig na vijf dagen. Maar vanavond gaan we er weer voor. Het is de laatste dag dus we moeten er een nog een feestje van maken!"
Boer Klaos in de fik
In het Schraansersrijk (Terheijden) is het einde van carnaval ingezet met de verbranding van Boer Klaos. De brandweer heeft tijdens de verbranding aan een paar kleine feestneusjes gevraagd of ze mee wilden helpen met blussen. En na dagen feest vieren is het hele dorp hier inmiddels wel uitgeblust.
Ereburgers van Roeptoetgat
We hebben maar liefst twee carnavalsiconen tot Ereburger van Roeptoetgat uitgeroepen vandaag: Ed van de Zanden en Ad Romijn. Ed zit in maar liefst vijf carnavalsverenigingen. Hij is daarnaast ook vrijwilliger van KruikenTV, begeleider van d'n Inhaol in Kruikenstad (Tilburg) en sinds kort tonpraoter. Kortom, Ed ademt carnaval. Voor zijn verdiensten is hij dinsdag uitgeroepen tot Ereburger van Roeptoetgat en dat zorgde bij hem zelfs voor een klein traantje.
Ook Ad Romijn heeft zojuist de titel Ereburger gekregen. Hij is sinds jaar en dag het gezicht van de Bredase carnavalszender Baronie TV. Na dertig jaar komt er een einde aan de zender, maar Ad blijft gewoon doorgaan met carnavallen. Dat doet hij uiteraard met dat herkenbare ei op zijn hoofd.
Een kijkje bij de muntjesfabriek
Met carnaval gaan er heel wat muntjes doorheen en die moeten natuurlijk ook ergens gemaakt worden. In Nuenen staat en muntjesfabriek en daar hebben we even een kijkje genomen achter de schermen.
Dit zijn de laatste uurtjes van het Fijnfisjenie Café
Nieuwe carnavalvierder erbij
Ralf uit Eersel verraste vorige week zijn vrouw Lieneke met kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf. Al was Ralf zelf nooit zo van het carnavallen. Tot hij afgelopen vrijdag met zijn vrouw mee naar 3 Uurkes ging. Sindsdien is hij helemaal om. Onze Tappie Thijs kwam het stel vandaag zelfs tegen in het Fijnfisjenie Café. Met Ralf hebben we er vanaf nu een nieuwe carnavalsliefhebber bij.
Eendverbranding in Indengat
In het Indegat (Boxtel) is carnaval traditiegetrouw afgesloten met de Eendverbranding bij de Kwekpoel. Er kwamen veel mensen af op de rituele verbranding. Aan de jeugdprins en -prinses was de eer om de verbranding te openen.
Waar schijt het kalf in Overloon?
Een kalf, een veld en allemaal vakjes. En dan de grote vraag: waar gaat het kalf schijten? Het is een nieuwe activiteit in Overloon. En op zijn Overloons heet het Hui Bull.
Voor dit ludieke spel werd het terrein verdeeld in genummerde vakken. Zodra het kalf het veld betrad, steeg de spanning onder de deelnemers en toeschouwers. Niemand wist immers vooraf welk vak als ‘winnend’ uit de bus zou komen. De eenvoud van het spel bleek juist de kracht: samen lachen, spanning delen en genieten van een unieke carnavalsactiviteit.
Naast Kalf Schijten stonden er nog meer sportieve en komische onderdelen op het programma. Zo was er een skelterrace, waarbij deelnemers een parcours moesten afleggen en aansluitend zo snel mogelijk een frikandel moesten eten. De combinatie van snelheid en eetprestatie bepaalde uiteindelijk de winnaar. Zowel kinderen als volwassenen deden fanatiek mee.
Ook het onderdeel kratstapelen zorgde voor veel enthousiasme. Deelnemers moesten kratten tussen hun lichaam klemmen en stevig opstapelen. Wie de meeste kratten wist te balanceren en vast te drukken, ging er met de winst vandoor. Ook hier namen jong en oud het sportief tegen elkaar op.
Onze correspondent Albert Hendriks zorgde voor deze beelden:
Deze helden maken Tilburg schoon
Een applausje voor de helden van de Diamant Groep in Tilburg. Zij zorgen dat elke ochtend de stad weer schoon is. Zeker na d'n Opstoet was het een grote zooi.
Ondanks het mindere weer was de Kènderstoet weer een succes
Ruim 200 Kruikjes en Kruikinnetjes verzamelden zich dinsdagmiddag op het Stadhuisplein voor de Kènderstoet in Tilburg. Ondanks de regenbuien tussendoor bleven de kleine carnavalsvierders lachen. Met het thema ‘Agge aanders kèkt, ziedet beeter!’ verschenen er weer allerlei prachtige creaties.
Lees meer bij Omroep Tilburg.
Onze eigen Nicole ten huwelijk gevraagd in het Fijnfisjenie Café: 'Ja!'
Love is in the air in het Fijnfisjenie Café! Niemand minder dan onze eigen Nicole Melchers werd dinsdagmiddag door haar Levin den Boer ten huwelijk gevraagd. Nicole is uitvoerend producent bij Omroep Brabant en ze was compleet verrast toen haar verloofde in het café voor haar op zijn knieën ging.
Dronken wasbeer brengt gestolen trompet van Ben weer terug
Het mysterie van de verdwenen trompet in Ossekoppenrijk (Oss) is opgelost. Een 'wasbeer' met een slokje te veel op had het instrument van Ben van den Elshout meegenomen, maar de vrouw heeft de trompet dinsdag weer teruggebracht. Tot grote vreugde van Ben.
Peer vaan den Muggenheuvel tot den Bobberd
Sinds 2004 speelt Roger Schouten de rol van Peer vaan den Muggenheuvel, de Burgervaojer van het durp Oeteldonk. Na deze carnaval neemt hij afscheid. Bij Dtv Nieuws vertelt hij over de laatste momenten van carnaval.
Wil je nog even nagenieten van de optocht in Bergen op Zoom?
Jeugdprins Wout d'n Urste is jarig
Voor Jeugdprins Wout d'n Urste uit Best is het een éxtra leuke afsluiting van carnaval, hij is vandaag 12 jaar geworden. Als verassing werd hij vanmorgen opgehaald door zijn adjudant en vorst. Wat hij het allerleukste vond aan jeugdprins zijn? "Mens blij maken en feesten! Maar het waren soms wel lange dagen!"
Afsluiting carnaval in Best met Jeugdprins
In Klompengat (Best) is het vanmiddag gezellig druk in de Prinsenhof. Daar vindt de afsluiting van carnaval plaats. De jeugdleden van Stichting Karnavalsfederatie worden ontheven van hun carnavalstaken en dragen het stokje weer over aan hun ouders.
Terwijl de ouders al gapend aan hun laatste biertjes van dit carnaval beginnen, rent de jeugd vrolijk rond en vermaakt zich met spelletjes als zaklopen, beschuitfluiten en koekhappen.
Zo zag het optreden van Lamme Frans er uit
Kraaieverbranding binnen door slecht weer
In Kraaierijk, zoals Rucphen tijdens carnaval heet, wordt de traditionele kraaieverbranding dit jaar binnen gehouden. Vanwege de voorspelde weersomstandigheden is besloten het slotstuk van carnaval te verplaatsen naar de foyer van de Agora. De ceremonie begint om zes uur.
Door de verhuizing naar binnen gaat de lampionnenoptocht niet door. "Dat is vooral voor kinderen een teleurstelling", schrijft de organisatie op Facebook. "Al hopen we dat veel Kraaien alsnog naar de Agora komen om samen afscheid te nemen van carnaval."
Na de kraaieverbranding trekt het gezelschap door naar Heerlijkheid 1810 voor het traditionele Traonenbal. Daar wordt carnaval in Kraaierijk op z’n vertrouwde manier afgesloten.
De Kuukse Elfkroegentocht: 'De prins moet even herstellen'
Rolschaatsen, shotten, struikelen en weer door. Tijdens de jaarlijkse Kuukse Elfkroegentocht in het centrum van Cuijk namen 35 teams het tegen elkaar op. De prins en zijn adjudant begonnen fanatiek… en toen ging de prins vrijwel meteen onderuit.
Hoe dit afloopt kan je hier lezen.
Kijk hier naar jouw foto's
Derde generatie kijkt optocht in Esbeek
Angelie Bosmans stuurt ons deze foto. Het is traditie om op carnavalszaterdag met familie en vrienden de optocht te kijken. Een traditie die inmiddels al de derde generatie mag meemaken.
Heb jij ook een mooie foto voor ons. Ga dan hier naartoe om die op te sturen.
Relatief rustig carnavalsweekend in JBZ
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) kijkt terug op een relatief rustig carnavalsweekend als het gaat om carnavalsgerelateerde aandoeningen. Volgens het ziekenhuis werden er wel veel reguliere patiënten behandeld, maar bleef het aantal echte carnavalsslachtoffers beperkt.
Dat het rustiger was dan andere jaren, heeft waarschijnlijk te maken met de inzet van EHBO-posten in de stad. Zij hebben veel feestvierders opgevangen die anders mogelijk naar het ziekenhuis zouden zijn gekomen. “Wij hebben vooral patiënten gezien die echt ziekenhuiszorg nodig hadden of die op eigen initiatief naar het ziekenhuis zijn gekomen”, laat het JBZ weten.
Ook de winterse omstandigheden zorgden niet voor extra drukte. De gladheid en kou leverden nauwelijks problemen op. Het ziekenhuis zag één patiënt met een gebroken pols na een uitglijder.
En..... Lamme Frans is in Biest-Houtakker
Wat begon als een gezellige huifkarrentocht, eindigde in een compleet onverwacht feestje. Tijdens de tocht in Biest-Houtakker verzorgde Lamme Frans een verrassingsoptreden tussen de huifkarren.
Op een pleintje bij de boerderijen stonden zo’n 210 mensen te swingen en te feesten toen de zanger ineens opdook. Niemand had het zien aankomen. “Ik weet het allemaal niet. Ik weet het allemaal niet. Staan we ineens hier bij Lamme Frans”, zegt een verbaasde carnavalsvierder.
Volgens verslaggever Nelleke was de verrassing compleet. “De mensen zijn helemaal overdonderd. Mensen zijn uitzinnig. Ze hadden dit totaal niet aan zien komen.”
Veel plezier met al deze foto's uit Krabbegat
Open Brabants Kampioenschap voor Dweilorkesten
In Oisterwijk is na enkele regenbuien het zonnetje gaan schijnen en trekken de dweilorkesten van café naar café voor het Open Brabants Kampioenschap Dweilorkesten.
Zo’n 15 tot 17 dweilorkesten nemen het tegen elkaar op. Michael en Rini houden als juryleden de score bij. “Dat is een serieuze aangelegenheid”, zegt Michael. De mannen letten op muzikaliteit, muziekkeuze, presentatie en interactie met het publiek.
Ina IJpelaar komt dweilorkest De Elstars uit Tilburg aanmoedigen, ondanks het wisselvallige weer. “Door het weer moet je je nooit laten tegenhouden”, zegt ze.
Ton en Ingrid zijn al voor de vijfde dag aan het carnavallen en hebben een mooi plekje in de zon uitgekozen, met goed zicht op het kampioenschap.
Corry, Will en Wouter van Roessel vermaken zich in de KansPlus-tent, speciaal voor mensen met een beperking. Ook daar wordt vrolijk meegedanst op de muziek van de dweilorkesten.
Er werd ja gezegd in Gemert
Ze zei jaaa! Boer Hans en zijn Chantal zijn getrouwd op de boerenbruiloft in Waeverstad
Waar is Lamme Frans?
Komen we zomaar spontaan Lamme Frans tegen? Maar de grote vraag is nog waar hij is?
Eieren gooien in Stampersgat, 'beweeg mee met het ei'
Wie kan het beste eieren gooien? En vooral ze heel weet op te vangen? In Meekrapdurp is een eiergooiwedstrijd. De tip: "Je moet mee bewegen met het ei." Zien we dit ooit op de Olympische Spelen?
Geen bier maar Fristi
Na al die dagen bier is het ook lekker om soms een Fristi te drinken. Althans zo denken deze heren er in Ballefruttsersgat (Goirle) over.
CV de Uilendonck sluit carnaval al af
Op heel plekke wordt nog volop carnaval gevierd. Maar in Oosteind is het feest voorbij. Maar er wordt met heel veel plezier teruggekeken op de afgelopen dagen.
Perscussiegroep Tempestade zorgde de afgelopen dagen voor feest in Oeteldonk
Boer Hans heeft gekozen
In Gemert (Waeverstad) stond boer Hans voor de moeilijkste keuze in zijn leven. De boerenbruiloft is in een nieuw jasje gestoken. Geïnspireerd op het bekende tv-programma Boer zoekt Vrouw moet boer Hans kiezen uit drie vrouwen, voordat de bruiloft van start gaat.
Intussen heeft boer Hans heeft gekozen. Hij wordt zometeen in de onecht verbonden met Chantal. “Het was een moeilijke keuze , maar Chantal heeft het gewoon", zegt Hans.
Astrid en Arnoud hebben een kroeg in huis
In de Heuvelstraat in Volkel vind je geen gewone schuur. Achter in de tuin hebben Astrid en Arnoud hun eigen kroeg gebouwd. Wat begon als een hobby, liep volledig uit de hand.
“Wij houden wel van een feestje”, lacht Astrid. “En ik ben nogal van het verzamelen.” Dat is te zien: de wanden hangen vol met bierbordjes en andere kroegmemorabilia. Blikvanger is de grote houten toog die midden in de ruimte staat.
Is de plaatselijke kroeg daar blij mee? “Daar komen we ook nog steeds”, zegt Astrid. “Maar als er Formule 1 is of als we zelf een feestje geven, dan zitten we hier. De jeugd komt hier ook vaak", vult Arnoud aan.
Gebeurt er wel eens iets geks in de Pieperstal, zoals de kroeg tijdens carnaval heet? Arnoud lacht: “Ja, wat niet?” Astrid vult aan: “We houden het wel altijd netjes. Maar ik ga niet alles vertellen. Wat hier gebeurt, blijft hier.”
Op zondag, als de optocht door Volkel trekt, blijft het stel met vrienden en familie in de eigen kroeg om samen carnaval te vieren.
Zelf een kroeg in huis? Astrid heeft wel een tip: “Je moet vooral bordjes verzamelen.”
BV Niks uit Zijtaart gooit hoge ogen in de optocht van Eerde
Kijk hier live naar de optocht in Krabbegat
Confetti met carnaval: waar komt het eigenlijk vandaan?
Een feestje is bijna niet compleet zonder confetti, en dat geldt zeker voor carnaval. De één vindt het prachtig, de ander vooral irritant als het in zijn biertje terechtkomt. Maar waar komt dat kleurrijke spul eigenlijk vandaan?
Speciaal veur de keinder: vroag uw ploatje
De keinder in Oeteldonk konden de afgelopen dagen helemaal los in de Toonzaal van de W2. In de oude synagoge was het Vroag uw Ploatje. En dus werden er non-stop briefjes met liedjes ingevuld die Dj Ray met liefde voor de keinder draaide.
Je kan niet jong genoeg beginnen bij de politie
Tijdens de carnavalsdagen in Helmond had de politie niet alleen oog voor veiligheid, maar vooral ook voor de jongste feestvierders. Agenten namen uitgebreid de tijd voor kinderen, gingen met hen op de foto en maakten een praatje. “Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn als het gaat om werving en selectie”, klinkt het met een knipoog.
In Leende gaan ze binnen blaozen
In Blaosdonk hebben ze goed naar ons weerbericht gekeken. Het blaosfestival zal daarom niet buiten zijn. Maar gelukkig is er een hele goede plek binnen gevonden!
Optocht van Boekel in heel veel foto's
Mocht je je nog vervelen op deze laatste carnavalsdag? Dan kan je los met alle foto's van de optocht in Knöllekesland. Het zijn er 195. Dus veel plezier!
Op d'n eier
Op d’n eier gaan bij de Prins hoeft hier niet, want deze dames van het Brunchcafé zorgen voor heerlijk gebakken eitje. Dankzij Tonnie, Ans, Franka en Hariette begint iedereen in Someren-Eind met een goeie bòjem!
De boerenbruiloft in Gemert is net wat anders
In Waeverstad (Gemert) is de boerenbruiloft terug van weggeweest en in een nieuw jasje gestoken. Geïnspireerd op het bekende tv-programma Boer zoekt Vrouw moet boer Hans kiezen uit drie vrouwen, voordat de bruiloft van start gaat.
Groot Meezingfestijn in Someren-Eind
In Someren-Eind wordt volop meegezongen tijdens het Grote Meezingfestijn. Het is het tweede jaar dat gemeenschapshuis De Einder wordt omgetoverd tot karaokebar.
Rob Wijnen van de organisatie wil de jeugd en ouderen in Someren-Eind samenbrengen. Zelf is hij zanger van de band Ameezing, die de nummers feestelijk instart. Op de schermen in de zaal kunnen de feestvierders de tekst zien, maar zij zingen vanzelf al hard mee.
Cor Peeters (82) komt al zijn hele leven carnavallen in Someren-Eind en hij zingt nog altijd uit volle borst mee. “Je raakt er verslaafd aan. De mensen hier zijn zo gezellig”, zegt hij.
Rink (3) is samen met zijn moeder Linda naar het Meezingfestijn gekomen. “Het is zo gezellig dat jong en oud hier door elkaar loopt”, zegt Linda. Ze is samen met de andere vrouwen van de Raad van Elf hard aan het meezingen.
Caroline Swinkels en haar vriendinnen kunnen zelfs op dag vier nog luidkeels meezingen. “Maar soms doen we stiekem een beetje playbacken”, lacht ze.
Prins en adjudant gaan onderuit, winnen de Kuukse Elfkroegentocht en kotsen
Maar liefst 35 teams raceten tijdens carnaval door het centrum van Cuijk. De prins en zijn adjudant gingen als eerste van start, maar dat begon niet helemaal vlekkeloos: ze gingen vrijwel direct onderuit. Toch herpakten ze zich snel. Binnen acht minuten kwamen ze langs elf kroegen en werkten ze daar elf shotjes naar binnen. Lang hield de prins dat overigens niet vol; kort daarna leverde hij alles weer in.
De race vond plaats tussen duizenden feestvierders die op hun gemak deelnamen aan de kroegentocht. Om veilig en snel door de drukte te manoeuvreren, werden de teams voorafgegaan door begeleiders met fluitjes, die een pad vrijmaakten door de menigte.
Waarom gaat de Raad van Elf van Dwergonië er als de brandweer vandoor?
De biertjes en de bar zijn in dit filmpje van de Raad van XI van Dwergonië (Drunen) nog wel te begrijpen. Maar waarom Prinses Mandy d'n Urste met haar hele gevolg naar de brandweerkazerne rent en in de brandweerwagen springt, blijft een raadsel. Weet jij het antwoord?
Amphia Ziekenhuis zag carnaval zonder grote incidenten
De carnavalsdagen zijn in Breda zonder grote incidenten verlopen. Dat laat het Amphia Ziekenhuis weten. Wel meldden zich in totaal ruim 80 carnavalsvierders op de Spoedeisende Hulp (SEH) tussen vrijdagnacht en dinsdagochtend.
Meer dan een derde van deze patiënten had overmatig alcohol gedronken. Opvallend is dat onder hen ook meerdere minderjarigen (onder de 18 jaar) waren. Naast alcoholgerelateerde klachten behandelde de SEH ook verschillende breuken en andere verwondingen als gevolg van de festiviteiten.
Ook bij de huisartsenpost was het druk. Daar meldden zich ruim 75 mensen met carnavalsgerelateerd letsel, grotendeels afkomstig uit Breda zelf.
Bijzonderheden als gevolg van de kou en sneeuwval deden zich niet voor. Volgens het ziekenhuis zijn er geen specifieke meldingen binnengekomen van letsel door de winterse omstandigheden.
Klotland viert 66 jaar carnaval met spectaculaire lichtshow
Wie jarig is trakteert! En dat deed De Klot met een super mooie lichtshow. Kijk en geniet!
Presidentiële trompet gestolen door brutale wasbeer in Oss
Toen Ben van den Elshout maandagavond na het dweilen in Ossekoppenrijk (Oss) naar huis wilde gaan, kon hij zijn trompet nergens meer vinden. Even later, toen hij bij café Bellevue de bewakingsbeelden terugkeek, zag hij iemand in een wasberenpak met zijn trompet weglopen.
Kijk de Grote Optocht van Breda terug
Wil je nog even genieten van al het moois uit Breda. Kijk dan hier de optocht terug.
Wie gaat er volgend jaar in de jeugdraad?
Zo op de laatste dag van carnaval wordt ook al vooruit gekeken naar volgend jaar. De jeugdraad van Zandhazendurp (Rosmalen) zoekt nieuwe leden voor de komende carnaval.
Voor het eerst meedoen met de Grote Optocht van ut Kielegat
Dankzij het debuut bij de Grote Optocht in Breda van CV De Jeugd Weet Raad reed er plisie mee. En gelukkig kregen ze de bandiet te pakken.
Kuukse Elfkroegentocht staat op het punt van beginnen
De klokken luiden in Cuijk. De eerste deelnemers op rolschaatsen zijn al onderuitgegaan tijdens de de strijdt om het startbewijs. Om 11 voor 12 begint de wedstrijd. Wie heeft al rolschaatsend het snelste alle kroegen bezocht. Het record van elf kroegen en stempels staat op acht minuten. Bij de Olympische Spelen zien we de records verbroken worden. Gaat het in Cuijk ook lukken?
Er zijn zeventig wedstrijddeelnemers en tienduizend recreanten.
Optocht in Soerendonk
Hieronder zie je hoe de optocht in Roesdonk er uit zag.
De jeugdoptocht in Blaosdonk
Leut en lol in de jeugdoptocht in Leende.
Na elf jaar neemt Prins Ruben I afscheid als prins van Smoorfrêterslaand
Na elf jaar prins van Smoorfrêterslaand (Bosschenhoofd) geweest te zijn, neemt prins Ruben I dit jaar afscheid. Dat hij na 11 jaar zou stoppen, had hij vooraf al bedacht.
Roeptoetmobiel weer onderweg
Noël, Thijs en Nelleke zien er weer fris en fruitig uit. Nou ja of ze dat ook van binnen zijn is de vraag. Maar ze gaan weer op pad met de Roeptoetmobiel. De hele dag hoor je hun verhalen bij Dweilradio en natuurlijk hier in het liveblog.
Karin hoort bij een speciale club, ze heeft alle insignes van Kaaiendonk
Ieder jaar wordt er in Kaaiendonk, zoals Oosterhout heet met carnaval, een insigne uitgebracht. Dat gebeurt al sinds 1956. Veel liefhebbers sparen de stenen jaaremblemen en maar weinigen hebben de collectie compleet. Karin Mertens wel. En daarom is zij lid van een bijzondere club: Het Genootschap der Volledigen.
Ridderkerk verwerkt verlies record polonaise maar moeilijk
Feest in Brabant, maar in Ridderkerk zijn ze in rouw. Daar zijn ze sinds gisteravond namelijk het wereldrecord langste polonaise kwijt. Jammer joh! In Brabant kunnen we dat nu eenmaal beter.
Het enige wat we even moesten doen, was meer dan 1218 mensen verzamelen voor de polonaise. Dat lukte natuurlijk makkelijk: wij hadden er 1315.
“Records zijn er om verbroken te worden”, zeggen ze in Ridderkerk tegen Rijnmond. Om daar sarcastisch aan toe te voegen: “Ze hebben het natuurlijk al een aantal keer geprobeerd al dus dat het na drie jaar dan eindelijk is gelukt.. Dan moeten we toch wel blij voor ze zijn…”
En blij waren we hier in Brabant zeker. Lucille Werner – die met het idee voor de polonaise kwam – ging helemaal uit haar dak.
De politie geniet volop van een privéconcert
De politie werd gisterenavond in Boxtel extra verwend. Een dweilorkest bracht een prachtige ode aan de agenten.
Nagenieten van Kruikenstad in Koor? Kijk deze 11 foto's
Ondanks het af en toe wat gure en regenachtige weer is het maandagavond genieten in Tilburg bij Kruikenstad in Koor. Het meezing-feest is voor het eerst op het Stadsforum in de binnenstad. En daar zingen vele honderden carnavalsvierders uit volle borst mee.
Lees hier meer.
Een kater na carnaval? Ziek melden mag van deze advocaat
Echte carnavallers zullen het vast herkennen: je moet werken, maar het was iets te gezellig in de kroeg en de drank vloeide rijkelijker dan gepland. Voordat je je ogen sluit, hoop je nog dat het wel meevalt. Maar de volgende dag word je toch wakker met een helse kater. Mag je je dan ziekmelden? Arbeidsrechtadvocaat Jean-Louis van Os legt het graag uit.
Carnaval eindigt met regen en wind, sneeuw klopt al op de deur
Pech voor carnavalsvierders deze dinsdag. Het weer is niet om over naar huis te schrijven, laat Floris Lafeber van Weerplaza weten. Maar de echte carnavalsbikkels laten zich daar natuurlijk niet door tegenhouden.
Carnavalsdinsdag: Dit zie en hoor je vandaag in Roeptoetgat
Het is zover, aan al het moois komt een eind, de laatste dag van carnaval is aangebroken. Wij houden je vandaag weer heel de dag op de hoogte van het laatste carnavalsnieuws in Brabant.
Vandaag zie je om 12:00 een registratie van de grote optocht van ’t Kielegat die maandag door de straten van 't Kielegat trok. En zijn we om 14:15 uur live bij de optocht in ’t Krabbegat (Bergen op Zoom).
Ook zijn we vanaf 16:15 uur weer live vanuit het Fijnfisjenie Café, met een speciale laatste stamgast.
Op de Dweilradio hoor je tot 18:00 uur de beste carnavalsmuziek en onze verslaggevers zijn nog één keer onderweg door de provincie voor het slot van carnaval 2026.
Heb jij leuke carnavalsfoto’s of video’s? Deel ze met ons via deze link.