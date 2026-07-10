LIVE 112-nieuws | Brand verwoest geparkeerde auto in Den Bosch | Auto vat vlam tijdens het rijden door Veghel en brandt uit

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05:42 Brand verwoest geparkeerde auto in Den Bosch Een auto is donderdagnacht in vlammen opgegaan aan het Wielsem in Den Bosch. Het vuur werd rond kwart over een 's nachts ontdekt. Lees verder