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LIVE 112-nieuws | Brand verwoest geparkeerde auto in Den Bosch | Auto vat vlam tijdens het rijden door Veghel en brandt uit
Vandaag om 05:42
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Liveblog
05:42
Brand verwoest geparkeerde auto in Den Bosch
Een auto is donderdagnacht in vlammen opgegaan aan het Wielsem in Den Bosch. Het vuur werd rond kwart over een 's nachts ontdekt.
05:35
Auto vat vlam tijdens het rijden door Veghel en brandt uit
Een rijdende auto is donderdagnacht uitgebrand op de Corridor in Veghel. De bestuurder zag op het dashboard dat er sprake was van een storing. Niet lang daarna zag hij rook onder motorkap vandaan komen.
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