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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Brand verwoest geparkeerde auto in Den Bosch | Auto vat vlam tijdens het rijden door Veghel en brandt uit

Vandaag om 05:42

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

05:42

Brand verwoest geparkeerde auto in Den Bosch

Een auto is donderdagnacht in vlammen opgegaan aan het Wielsem in Den Bosch. Het vuur werd rond kwart over een 's nachts ontdekt.

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05:35

Auto vat vlam tijdens het rijden door Veghel en brandt uit

Een rijdende auto is donderdagnacht uitgebrand op de Corridor in Veghel. De bestuurder zag op het dashboard dat er sprake was van een storing. Niet lang daarna zag hij rook onder motorkap vandaan komen. 

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