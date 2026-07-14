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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Vier mensen opgepakt na steekpartij in Bavel, een iemand gewond | Ongeluk met meerdere auto's op A4 bij Hoogerheide, file richting België

Vandaag om 08:14

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

08:14

Vier mensen opgepakt na steekpartij in Bavel, een iemand gewond

Vier mensen zijn in de nacht van maandag op dinsdag opgepakt na een steekpartij aan de Seminarieweg in Bavel. Dit laat de politie dinsdagochtend weten. Een iemand is gewond geraakt en op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan.

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07:59

Ongeluk met meerdere auto's op A4 bij Hoogerheide, file richting België

Op de A4 bij Hoogerheide zijn dinsdagochtend meerdere auto's op elkaar gebotst. Richting België staat een flinke file. 

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07:47

A65 en A50 gaan 's nachts dicht voor werkzaamheden

Een gedeelte van de snelwegen in Brabant gaat dinsdagnacht dicht voor onderhoudswerkzaamheden. Het gaat om de A65 en de N65 in de richting van Den Bosch en de A50 bij knooppunt Ekkersrijt. 

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05:51

Grote brand in kringloopwinkel in Veldhoven, omgeving ruim afgezet

In een kringloopwinkel aan de Dorpstraat in Veldhoven is maandagnacht een grote brand uitgebroken. Naar verwachting is de brandweer nog wel even bezig met nablussen dinsdagochtend. 

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05:47

Brand breekt uit bij huis in Etten-Leur

Bij een huis aan het Orgelhof in Etten-Leur is maandagnacht brand uitgebroken. De brand ontstond aan de voordeur en een deel van de voorgevel. Er is veel schade aan de buitenkant van het huis.

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05:42

Vuur verwoest appartement in Roosendaal, bewoners buiten opgevangen

Een grote brand heeft maandagnacht een appartement verwoest in Roosendaal. De brand brak uit op de tweede verdieping van een flat aan de Kamperfoeliestraat.

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