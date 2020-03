LIVEBLOG CORONAVIRUS: onderzoek naar immuniteit, mbo's beginnen waar mogelijk aan examens

De belangrijkste feiten:

Brabant telt nu 759 geregistreerde coronapatiënten. Dat waren er dinsdag 634 (+125). Heel Nederland telt nu officieel 2051 coronapatiënten, een stijging van 346. Er zijn in totaal 58 mensen aan het virus overleden.

Brabantse hogescholen en universiteiten roepen al hun studenten in het buitenland vanwege de wereldwijde corona-uitbraak op om zo snel mogelijk terug te keren naar Nederland.

Het hamsteren in supermarkten bezorgt Voedselbanken grote problemen.

09:02

Sanne van Loon (22) uit Boxtel keek lange tijd uit naar haar studieperiode in het buitenland. Amper in Slowakije zit de studente van Avans nu compleet klem op haar hotelkamer door de uitbraak van het coronavirus. "Verstandig dat hogescholen en universiteiten oproepen naar huis te komen. Je kunt er alleen niets mee."

08:55

De restaurants en eetgelegenheden moeten dicht. Daarom hebben steeds meer ondernemers besloten om hun eten te gaan bezorgen. Maar hoeveel zijn het er eigenlijk?

08:47

Nu mensen vanwege het coronavirus meer thuis zijn, lijken ze graag aan de slag te gaan met een legpuzzel. Vooral twintigers en dertigers lijken de legpuzzel te hebben ontdekt, stelt Jan Bart Fanoy van Legpuzzels.nl.

Fanoy meldt donderdag dat hij de omzet vergeleken met vorig jaar heeft zien vervijfvoudigen. Vooral de puzzels van vijfhonderd tot duizend stukjes zijn in trek, maar ook naar exemplaren van meer dan vijfduizend stukjes is vraag.

Ook spellenmakers als Jumbo en Ravensburger en Puzzelplaza zien de verkoop van legpuzzels stijgen, meldde het AD donderdag. De verkoop via internet overtreft die van de sinterklaasperiode en kerst, aldus Carola Davids van Puzzelplaza in het AD.

08:31

Iedereen die een klein beetje hoest of snottert wil weten of zij besmet is met het coronavirus. Inmiddels zijn er verschillende corona-zelftesten op de markt gebracht. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt dat de testen niet te vertrouwen zijn.

“Alle producten die voor consumenten op de markt worden gebracht, behoren te zijn gekeurd. Voor zover wij weten zijn de zelftesten die nu in omloop zijn niet gekeurd”, legt Ronald Jansen van het ministerie uit. “Het is niet gezegd dat je de juiste uitslag krijgt. Je kan ten onrechte een negatieve of positieve uitslag krijgen.”

08:23

Minister van financiën Wopke Hoekstra spreekt donderdagochtend met de CEOs van grote Nederlandse banken over de gevolgen van het coronavirus voor de financiële sector.

ING-CEO Ralph Hamers, Wiebe Draijer (Rabobank) en topman van ABN Amro Kees van Dijkhuizen bellen in, net als Volksbank-baas Maurice Oostendorp en Peter Blom van Triodos Bank. Daarnaast spreekt voorzitter Chris Buijink namens de koepelorganisatie Nederlandse Vereniging van Banken.

7.55

De 9-jarige Sanne uit Eindhoven knutselde 150 kaarten voor de (eenzame) bewoners van verzorgingshuis Vitalis Theresia. Haar overgrootoma van 93 zit namelijk in dat verzorgingstehuis en mag geen bezoek ontvangen.

7.45

Woensdagavond om zeven uur luidden de klokken van verschillende kerken in de provincie voor hoop en troost.

7.16

Met een nieuwe bloedtest gaan onderzoekers van de Nederlandse bloedbanken een landelijk bevolkingsonderzoek doen naar het nieuwe coronavirus. Dat zegt hoogleraar en arts-microbioloog Hans Zaaijer van Sanquin in het AD. Doel is om te achterhalen hoe breed het virus is verspreid en hoe snel de samenleving immuniteit tegen de ziekte opbouwt.

03.30

Terwijl de corona-uitbraak het Nederlandse onderwijs vrijwel geheel heeft platgelegd, beginnen mbo'ers waar mogelijk donderdag toch aan hun examens. Opleidingen geven prioriteit aan de examens van studenten die hun diploma in zicht hebben. "Per opleiding en soms individueel bekijken we wat er moet gebeuren", zegt waarnemend voorzitter van de MBO Raad Frank van Hout tegen het ANP.

01.49

Supermarktketen Lidl bedankt in een paginagrote advertentie alle medewerkers voor de manier waarop ze zich tijdens de coronacrisis opstellen. "Al onze 19.045 medewerkers, chauffeurs en leveranciers: Bedankt voor jullie tomeloze inzet! Samen staan wij dag in dag uit klaar voor onze klanten", staat bovenaan de pagina met daaronder hun duizenden voornamen.