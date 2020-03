LIVEBLOG CORONAVIRUS: twee doden in Amphia, crisiscommissie overlegt over nieuwe coronamaatregelen

De ministeriƫle crisiscommissie van het kabinet overlegt deze maandag over eventuele nieuwe coronamaatregelen. Strengere ingrepen lijken dichterbij te komen nadat mensen afgelopen weekend massaal het verzoek om anderhalve meter afstand te houden en zoveel mogelijk binnen te blijven aan hun laars lapten. In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van al het nieuws rond de corona-uitbraak.

De belangrijkste feiten:

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Brabant is zondag met 224 gestegen ten opzichte van een dag eerder. Dit blijkt uit de nieuwste, dagelijkse gegevens van het RIVM.

Brabant telt nu toe in totaal 1404 patiënten bij wie het coronavirus is vastgesteld.

Dertig ernstig zieke Brabanders zijn zondag verplaatst naar een ander ziekenhuis in Nederland.

08.25

Er zijn de afgelopen 24 uur opnieuw twee mensen overleden aan COVID-19 in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Dat meldt het ziekenhuis maandagochtend in een dagelijkse update. In totaal zijn er dertien mensen in het ziekenhuis aan de ziekte overleden.

Er zijn zondag 56 patiënten met een COVID-19 besmetting verzorgd in Amphia, van wie 11 patiënten op de intensive care. In dat tijdsbestek zijn er twee patiënten met COVID-19 uit Amphia ontslagen

8.20

De Europese Centrale Bank (ECB) zal waar nodig nog meer doen om de coronacrisis te beteugelen, bovenop het noodpakket aan maatregelen dat recent is gepresenteerd. Dat zei ECB-bestuurder Ignazio Visco in een interview met de Italiaanse krant La Stampa.

8.00

Het Wereld Kampioenschap Longboarden, genaamd ‘So.. You Can Longboard Dance?’, dat plaats zou vinden op 11 en 12 april in het Klokgebouw in Eindhoven, is vanwege het coronavirus verplaatst naar 19 en 20 september.

7.45

Nederlanders die momenteel nog in Zuid-Korea verblijven, hebben dinsdag en donderdag nog de kans om terug naar Schiphol te vliegen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken voert de KLM dan nog twee rechtstreekse vluchten uit vanaf Incheon International Airport in Seoul.

06.00

Het Rode Kruis heeft afgelopen weekend duizenden beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen ontvangen. Het gaat onder meer om ruim 125.000 maskers, 36.000 beschermingsbrillen en 500 liter desinfecterende vloeistof. Vrijdag deed de hulporganisatie een oproep aan particulieren en ondernemers die beschikken over de juiste materialen om spullen te doneren aan de hulporganisatie.

03.30

De eerste loketten voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) die in de financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis gaan maandag open. In verschillende grote steden kunnen zij al terecht voor hulp, ook al is de regeling nog niet geheel goedgekeurd.

03.30

Ouderen die even rustig willen winkelen kunnen vanaf deze maandag terecht bij een speciaal ouderenuurtje in meerdere supermarkten. Op die manier lopen ze minder risico het coronavirus op te lopen en hebben ze minder kans om mis te grijpen. Bij meerdere filialen van Jumbo kon het al, maar vanaf maandag kunnen 70-plussers op werkdagen tussen zeven en acht uur 's ochtends ook bij Albert Heijn terecht voor hun boodschappen, voordat de winkel voor iedereen opengaat. Lidl introduceert een aparte kassa voor ouderen tussen negen en elf uur 's ochtends, in winkels waar dat goed kan.

03.30

De ministeriële crisiscommissie van het kabinet komt maandagavond opnieuw bijeen om te overleggen over coronamaatregelen. Na een weekend waarin veel Nederlanders toch in groepen van het mooie weer leken te genieten, komen strengere maatregelen steeds dichterbij.

01.23

Vakbond FNV is bereid om in het uiterste geval uitbetaling van het vakantiegeld op te schorten bij bedrijven die niet genoeg hebben aan de noodsteun van het kabinet. Dat schrijft De Telegraaf. Onder meer de horeca en detailhandel hebben de bonden hierom gevraagd.