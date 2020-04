LIVEBLOG CORONAVIRUS: 'Virus aan de verliezende hand', Brussel biedt hulp om banen in EU te behouden

In Brabant is het aantal besmettingen dinsdag (181 nieuwe patiënten) minder snel gestegen dan de afgelopen dagen.

In totaal heeft COVID-19 zeker 1039 mensen het leven gekost in Nederland.

De coronamaatregelen die al enkele weken gelden, blijven tot 28 april van kracht. Scholen blijven dicht tot de meivakantie.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

15.11

De coronacrisis vraagt nogal wat aanpassingsvermogen, zeker van ondernemers. Dieuwertje Vorstenbosch (28) was nog maar net met haar foodtruck Hotdogbar Dwars begonnen, toen ze een streep kon zetten door alle festivals en bijeenkomsten waar ze zou gaan staan. Nu wordt de bus gebruikt als hondenuitlaatservice.

14.58

14.41

De Oranjevereniging van Etten-Leur doet een oproep aan blazers om op 4 mei, met dodenherdenking, signaal Taptoe te spelen. Niet bij elkaar op een kluitje natuurlijk, maar heel veilig vanuit een open raam thuis of waar ze dan ook staan.

14.27

Klaas Dijkhoff uit Breda was wekenlang niet in de Tweede Kamer, omdat hij wat verkouden was. De fractievoorzitter van de VVD mocht woensdagmiddag het debat in het parlement over de nieuwste coronamaatregelen aftrappen, en wees daarbij op zijn persoonlijke trieste ervaringen. Dijkhoff stak al het zorgpersoneel, binnen en buiten het ziekenhuis, een hart onder de riem.

14.08

Het aantal ziekenhuisopnames in Brabant is stabiel. Er liggen op dit moment 560 mensen in het ziekenhuis die besmet zijn met het coronavirus. Dat is ongeveer gelijk aan het aantal van de afgelopen dagen. Op de Brabantse ic’s verblijven nu 160 coronapatiënten en tien mensen die het virus vermoedelijk hebben.

13.52

13.37

Het coronavirus is sinds twee weken aan de verliezende hand, meldt de RIVM. Waar Nederlanders met het virus onder de leden aanvankelijk gemiddeld meer dan twee anderen besmetten, ligt dat aantal sinds omstreeks 16 maart op minder dan één, schatten de de deskundigen die het kabinet adviseren.

13.23

De Europese Commissie gaat lidstaten helpen de kosten van tijdelijke werkloosheid te verlichten. Het initiatief wordt donderdag gepresenteerd, heeft commissievoorzitter Ursula von der Leyen bekend gemaakt. De financiële steun is vooral bedoeld voor de door de coronacrisis zwaar getroffen EU-landen Italië en Spanje maar is ook beschikbaar voor andere lidstaten.

13.21

De meiden van OG3NE scoren flink met hun thuisisolatieversie van Bohemian Rhapsody. Binnen een dag is het nummer al meer dan 100.000 keer bekeken op YouTube. Het heeft zelfs de mannen van Queen bereikt: zij hebben het gedeeld op hun Instagrampagina.

13.11

De voorzitter van de raad van bestuur van het Amphia ziekenhuis is besmet met het coronavirus. Dat meldt regionale krant BN DeStem. Voorzitter Olof Suttorp is na klachten positief getest en zit momenteel thuis.

12.58

12.49

De coronacrisis heeft voor zover sportkoepel NOC*NSF bekend nog niet geleid tot failliete bonden of sportclubs. "Maar die angst is wel groot nu ze druk rekensommen aan het maken zijn over hun toekomstige inkomsten", zegt een woordvoerder.

12.35

Een berichtje van de burgemeester van Valkenswaard.

12.30

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) is met een app gekomen. Daarmee kunnen mensen zichzelf eenvoudig en snel testen op corona. Ook kunnen ze een coronadagboek bijhouden en krijgen ze de laatste informatie over het coronavirus.

12.20

Dan kijken we even ver over de Brabantse grens. President Poetin voert regeringsoverleg via videoverbindingen. Met de president gaat alles goed, maar Rusland kampt op papier met circa 2700 besmettingen. Echter, gevreesd wordt dat er in werkelijkheid veel meer gevallen zijn.

12.04

Burgemeester Paul Depla gaat woensdagavond via een livestream op Facebook vragen beantwoorden over hoe Breda omgaat met het coronavirus.

11.57

De politie heeft een 52-jarige man uit Eindhoven aangehouden voor het in het gezicht hoesten van een medewerker van het Catharina Ziekenhuis. Kort voor de hoestbui zei de man dat hij was besmet met corona.

11.55

In België zijn de afgelopen 24 uur 123 coronapatiënten overleden. Het is voor het eerst dat er in een etmaal meer dan honderd sterfgevallen als gevolg van het longvirus zijn gemeld. Het totaal aantal doden is hiermee op 828 gekomen. Ruim 93 procent van hen was ouder dan 65.

11.53

Niet alleen meer mensen die in de zorg werken, maar ook meer patiënten kunnen vanaf volgende week op het coronavirus worden getest. Het gaat bijvoorbeeld om ouderen van boven de zeventig en mensen die chemotherapie ondergaan.

11.52

Dinsdag maakte 'coronaminister' Hugo de Jonge bekend dat het aantal coronatests de komende weken zal worden verviervoudigd. De ongeveer vierduizend tests die nu dagelijks worden uitgevoerd, moeten er binnen een paar weken 17.500 worden.

11.46

"We hebben veel geleerd in Brabant", dat zei Ronnie van Diemen-Steenvoorde in de briefing aan de Tweede Kamer woensdag. Ze is inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd. "Het is een verhaal van totale ontreddering van de samenleving. De omgeving voor mensen die in het ziekenhuis liggen is een bijna gerobotiseerde omgeving, omdat iedereen in beschermende kleding rondloopt."

"Met name dat familie niet aanwezig kan zijn, is in zo’n situatie traumatisch", zei Van Diemen-Steenvoorde. "Ook voor de hulpverleners. Dat mensen in je armen sterven, dat de familie er niet bij is, dat je het als zorgverlener alleen moet doen. Daarom is het belangrijk dat zorgverleners worden begeleid."

11.30

Volgens Gommers zijn we misschien nog wel jaren bezig met de naweeën van de coronacrisis. Gommers zei dat er is geleerd van de manier waarop in Brabant wordt omgegaan met de psychische opvang van mensen die in de zorg werken. Gommers sprak van een ‘krankzinnige’ situatie.

11.21

Sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus in Nederland, hebben in totaal veertig patiënten de intensive care verlaten. Dat zegt Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. In totaal is twaalf procent van de patiënten dat met een COVID-19 besmetting op de intensive care lag, overleden.

10.51

Het RIVM verwacht dat de belasting van de intensivecareafdelingen voorlopig nog aanhoudt, ookal laten de cijfers een afname van het aantal opnames zien. Dat zei directeur Jaap van Dissel woensdag in zijn briefing aan de Tweede Kamer.

10.42

In Eindhoven hebben 13 jongeren een bekeuring gekregen omdat ze geen anderhalve meter afstand van elkaar hielden.

10.09

Verschillende scholen hebben als 1 aprilgrap een brief uit naam van het 'Ministerie van Schone Zaken' gestuurd naar alle kinderen die vanwege het coronavirus onderwijs van uit huis volgen. In de brief staat dat alle kinderen hun kamer moeten opruimen en dat een inspecteur langskomt om te controleren of dat is gebeurd.

Kinderen moeten hun kamer schoonhouden, van het 'Ministerie van Schone Zaken'.

10.05

De huizenmarkt heeft veel last van de coronacrisis. Volgens makelaarsvereniging NVM zijn er sinds half maart minder huizen verkocht. Ook zijn minder huizen te koop gezet. De huizenprijzen zijn nog steeds hetzelfde.

10.03

Het RIVM is begonnen met een onderzoek naar groepsimmuniteit tegen het coronavirus. Ze leggen het uit in een video op Twitter.

9.32

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg heeft een deel van haar app speciaal ingericht met informatie over het coronavirus. In de app kunnen mensen onder meer een zelftest doen en een dagboek bijhouden om mogelijke symptomen te monitoren. De app is bedoeld om het zorgpersoneel te ontlasten.

Foto: Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

8.59

Het kabinet trekt 42 miljoen euro uit voor onderzoek om de meest belangrijke 'coronavragen' te beantwoorden, meldt minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Het gaat bijvoorbeeld om het ontwikkelen van medicijnen en onderzoek naar verbeteringen in de zorg.

8.47

HEMA vreest dat de winkelketen de coronacrisis niet gaat overleven. Het FD kreeg een brief in handen van de directie, waarin staat dat faillissement alleen kan worden voorkomen als het bedrijf lastenverlichting krijgt. Daarom betaalt HEMA over april en mei de helft minder huur. Ook krijgt personeel pas later in het jaar loonsverhoging.

8.42

Bierbrouwerij AB InBev uit Breda gaat woensdag vijfduizend flessen handgel leveren aan onder meer ziekenhuizen. De handgels zijn gemaakt met restalcohol die vrijkomt bij het maken van alcoholvrije bieren. Eerder liet biermerk Bavaria uit Lieshout al weten desinfectiemiddel te maken in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.

De handgels gemaakt van restalcohol (foto: AB InBev).

8.29

In het Amphia Ziekenhuis in Breda zijn de afgelopen 24 uur zes mensen overleden aan het coronavirus. Dat meldt het ziekenhuis woensdagochtend. In totaal zijn nu 41 coronapatiënten overleden in het Amphia sinds de uitbraak van het virus. Momenteel zijn in totaal 91 mensen met een COVID-19 besmetting opgenomen in het ziekenhuis. Daarvan liggen 34 patiënten op de intensive care.

Zeven patiënten uit het ziekenhuis mochten in de afgelopen 24 uur naar huis. In totaal zijn al 105 mensen die waren opgenomen in het Amphia ontslagen.

8.04

De gemeente Oss roept op om beschermingsmiddelen zoals mondkapjes in te leveren op het gemeentehuis.

06.45

Opnieuw zullen vandaag in het hele land kerkklokken te horen zijn, om 'een boodschap van hoop en troost' te geven voor iedereen die te maken heeft met het coronavirus. De klokken worden tussen zeven uur en kwart over zeven vanavond geluid.

06.30

In de Verenigde Staten zijn dinsdag 865 mensen overleden aan het coronavirus, het hoogste aantal doden op een dag tot nu toe. Het land heeft het hoogste aantal geregistreerde besmettingen: 188.172.

06.00

De politie heeft tien malafide coronawebwinkels opgerold. De online shops boden tegen betaling mondkapjes, zelftesten en andere preventieve artikelen tegen het coronavirus aan, maar leverden die niet.

05.30

Nieuwsuur mocht dit weekend bij hoge uitzondering meekijken op de corona-afdelingen van het Amphia Ziekenhuis in Breda. Artsen en verpleegkundigen strijden er met man en macht voor de ernstig zieke mensen.

05.20

Sekswerkers blijven ondanks de coronamaatregelen aan het werk, vaak uit financiële noodzaak. In seksadvertenties op drie grote websites geven 179 sekswerkers aan dat ze door blijven werken in de escortservice, 216 van hen zeggen hun werk vanwege de coronacrisis voorlopig te staken.

05.10

Het is de Brabantse ziekenhuizen gelukt de capaciteit op de intensive care te verdubbelen. In totaal zijn er 240 bedden op de ic’s beschikbaar en daarmee is de top wel bereikt. Met deze opschaling zit er in onze provincie weinig rek meer in.

05.00

Nederland blijft ook de komende weken grotendeels op slot. Alle afgekondigde coronamaatregelen van 6 april worden verlengd tot en met 28 april. De horeca blijft tot die tijd gesloten. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld theaters, musea en kappers. Scholen blijven dicht tot en met de meivakantie. ‘Het is nog veel te vroeg om terug te schakelen’, aldus premier Mark Rutte. Kijk hier de persconferentie terug.

Lees alles over het coronavirus in ons liveblog en op onze speciale themapagina.