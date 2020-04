LIVEBLOG CORONAVIRUS: rijdende jukebox trakteert ouderen op een optreden

Het aantal ziekenhuisopnames in Brabant is stabiel. Er liggen op dit moment 560 mensen in het ziekenhuis.

In totaal heeft COVID-19 zeker 1173 mensen het leven gekost in Nederland.

De coronamaatregelen blijven tot 28 april van kracht. Scholen blijven dicht tot de meivakantie.

21.15

De chef van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt zich ernstige zorgen over de snelheid waarmee het coronavirus zich over de aarde verspreidt. Er zijn nu besmettingen in 205 landen en gebieden.

21.00

Het gezin Van der Kruis bestaat uit zes gezinsleden. Iedereen werkt of studeert nu thuis en dat gaat nog zeker vier weken duren. Het gaat best goed, al beginnen de irritaties wel een beetje op te lopen.

20.45

Vrijdag gooit Omroep Brabant de (radio)telefoonlijnen open voor jouw verhaal. En als je met ons belt, is de kans groot je bijvoorbeeld Guus Meeuwis, Snollebollekes of Wim van de Donk aan de lijn krijgt. De hele dag ontvangen we namelijk bekende Brabanders in onze studio. Bellen kan vrijdag naar het nummer 0909-1230909.

19.55

Bewoners van het verzorgingshuis Laverhof in Heeswijk-Dinther werden woensdag getrakteerd op een optreden.

19.42

Mensen zijn heel creatief om contact te kunnen leggen met familieleden nu ouderen in de zorg geen bezoek mogen ontvangen. Zoomen is hier het nieuwe werkwoord." Dat zegt Katinka van Boxtel, bestuurslid van zorggroep Archipel. De video-app wordt in de zorg massaal gebruikt om contact te hebben met familie.

19.36

In Erp ligt sinds 19 maart een bloemenzee vanwege het hoge aantal coronadoden. De bloemen zijn aan het verwelken, maar de grootte van de bloemenzee is nog altijd indrukwekkend.

Foto: Jan Peels

19.29

Het kabinet bereidt zich al voor op een tekort aan bedden op de intensive care voor coronapatiënten. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging Intensive Care (NVIC) is bang voor dat crisisscenario, als er meer dan 2400 ic-bedden in Nederland nodig zijn, waaronder 1900 voor coronapatiënten.

19.15

Coronapatiënten die in het ziekenhuis of in een zorgcentrum liggen, zijn over het algemeen niet alleen ziek, maar ook erg eenzaam. Ouderenzorgorganisatie Van Neynsel heeft daar op twee nieuwe zorglocaties in Den Bosch en Vught een oplossing voor bedacht. Een familielid of naaste mag kamergenoot worden.

19.05

De vader van Patricia uit Son is 69 jaar oud geworden. Twee weken geleden werd hij ziek en belde de familie de huisarts. Diagnose: COVID-19 als gevolg van het coronavirus. Daarna begon 'een heel slechte film'. Patricia vertelt haar verhaal: "Lieve mensen, zie het alsjeblieft niet als een griepje en neem het serieus."

18.40

Kermisexploitanten zijn de wanhoop nabij. Het kermisseizoen is net van start gegaan maar door de coronacrisis staan de attracties thuis in de loods. De kermisfamilies lopen hierdoor belangrijke inkomsten mis. Voor een aantal van hen dreigt zelfs faillissement.

18.10

De recreatie- en watersportsector lijdt grote financiële schade door de coronacrisis. Ondernemersorganisatie HISWA-RECRON vreest dat er zeker 8000 banen op de tocht staan bij bijvoorbeeld bootverhuurders, zeilscholen, groepsaccommodaties, campings en bungalowparken.

18.05

China heeft de omvang van de uitbraak van het coronavirus in zijn land verborgen gehouden. Het rapporteerde minder besmettingsgevallen en sterfgevallen als gevolg van de ziekte, concludeert de Amerikaanse inlichtingendienst in een geheim rapport aan het Witte Huis, zeggen drie Amerikaanse functionarissen.

17.58

Er zijn de afgelopen 24 uur drie patiënten met COVID-19 overleden in het Catharina Ziekenhuis. In totaal zijn er sinds de uitbraak 47 patiënten overleden aan de gevolgen van het virus. Er worden op dit moment in totaal 91 patiënten met een COVID-19 besmetting verzorgd in het Catharina Ziekenhuis, waarvan 24 op de intensive care.

17.55

Het tennistoernooi van Rosmalen gaat dit jaar niet door. Het evenement is, vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus, geschrapt. Eerder was al besloten dat tot 8 juni niet gespeeld zou worden. Deze periode wordt nu verlengd tot na het grasseizoen. Tennisbonden ATP en WTA hebben besloten om alle toernooien tot 13 juli van de internationale kalender te halen.

17.40

Er mag tot en met 28 april alleen onder voorwaarden overnacht worden in recreatie- en vakantieparken en op kampeerterreinen in Brabant. Dit hebben de drie veiligheidsregio’s in onze provincie besloten, zo heeft Omroep Brabant vernomen uit verschillende bronnen.

17.30

Het aantal nieuwe besmettingen begint af te vlakken. Bij 13.614 mensen in Nederland is het coronavirus officieel vastgesteld. Het aantal coronagevallen in Nederland loopt dus niet meer zo snel op. Nederland lijkt over het zogeheten kantelpunt heen, zeggen enkele onderzoekers van de TU Eindhoven.

17.29

Het is aanzienlijk rustiger op de Brabantse wegen door de coronacrisis. Er is zo'n 40 procent minder verkeer op de weg, zo blijkt uit cijfers van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW).

17.18

17.01

Modestoffenfabriek Vlisco sluit de komende weken de fabriek en kantoren in Helmond. Vanaf maandag 6 april gaat het bedrijf voor zeven weken dicht. Volgens het bedrijf het gevolg van de wereldwijde coronacrisis.

16.48

De burgemeester van Oss, Wobine Buijs, heeft verschijnselen van COVID-19. Ze draagt daarom tijdelijk haar taken over aan haar loco. “Vanaf maandag zal ik in principe vanuit huis mijn werk weer oppakken tot ik minimaal 24 uur van alle verschijnselen verlost ben, conform de richtlijnen van het RIVM.”

16.37

Het is niet nodig om als kabinet de beslissing te nemen om alle vakantieparken of campings te sluiten. Het blijft de verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio’s, zo zei minister-president Mark Rutte. Hij wees op maatregelen die al zijn genomen in Noord- en Zuid-Holland en Zeeland.

16.31

De KNVB laat weten dat de competities in de tweede helft van juni moeten worden hervat. Zo kan de door de UEFA gestelde einddatum van 3 augustus worden gehaald. Het kabinet liet dinsdag weten dat het betaalde voetbal in Nederland zeker niet voor 1 juni hervat mag worden. De Brabantse clubs hebben nog niet gereageerd omdat er te weinig duidelijkheid is.

16.30

Inwoners van ons land zal komend weekend, wanneer het mooi weer lijkt te gaan worden, worden gevraagd zo veel mogelijk thuis te blijven. Hiervoor zullen in het openbaar vervoer, door het KNMI en Rijkswaterstaat extra oproepen worden gedaan. Premier Mark Rutte heeft dit gezegd in het debat over de bestrijding van het coronavirus.

15.19

Geen grap: pastoor-deken René Wilmink van de Sint Jorisparochie in Eindhoven gaat deze stad zondagmiddag vanuit de lucht zegenen. Hij neemt plaats in een helikopter die vanuit Kempen Airport in Budel opstijgt. Tijdens de vlucht boven de stad toont Wilmink een gewijde hostie, als symbool van de aanwezigheid van Jezus Christus.

16.12

In de ogen van de Osse voetbalclub OSS’20 wordt hun promotie naar de Tweede Divisie onterecht afgepakt. De KNVB besloot dinsdag om al het amateurvoetbal voor dit seizoen te schrappen met daarbij de mededeling dat niemand promoveert en niemand degradeert. Trainer Bertran Kreekels van OSS’20 verwacht dat zijn club juridische stappen gaat nemen tegen de KNVB.

15.58

Het deel van het Tweede Kamerdebat waarin het kabinet nog niet aan het woord is geweest, verliep ingetogen. Er worden onder meer zorgen geuit over het paasweekeinde. Hoe kan de regering ervoor zorgen dat mensen thuis blijven en dat vooral toeristen ons land mijden? Bijna alle fractievoorzitters putten zich uit in bijna poëtische woorden om de coronacrisis te beschrijven.

15.52

15.50

Kleine aanvulling: tot dan toe haalden ambulances ruim 500 Brabantse coronapatiënten op. Dat deden zij om de druk op de Brabantse ziekenhuizen te verlichten. Voorzitter Bart Berden van het ROAZ gaf aan dat zonder deze hulp de ziekenhuizen hier het niet hadden gered.

15.38

Sinds het weekend zijn zo’n veertig coronapatiënten uit Brabantse ziekenhuizen naar hospitalen elders in het land verplaatst. Dat blijkt uit cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in onze provincie. Zaterdagavond gaf de woordvoerder van het ROAZ aan dat het aantal verhuizingen van ernstig zieke mensen naar andere ziekenhuizen al fors is afgenomen.

15.11

De coronacrisis vraagt nogal wat aanpassingsvermogen, zeker van ondernemers. Dieuwertje Vorstenbosch (28) was nog maar net met haar foodtruck Hotdogbar Dwars begonnen, toen ze een streep kon zetten door alle festivals en bijeenkomsten waar ze zou gaan staan. Nu wordt de bus gebruikt als hondenuitlaatservice.

14.58

14.41

De Oranjevereniging van Etten-Leur doet een oproep aan blazers om op 4 mei, met dodenherdenking, signaal Taptoe te spelen. Niet bij elkaar op een kluitje natuurlijk, maar heel veilig vanuit een open raam thuis of waar ze dan ook staan.

14.27

Klaas Dijkhoff uit Breda was wekenlang niet in de Tweede Kamer, omdat hij wat verkouden was. De fractievoorzitter van de VVD mocht woensdagmiddag het debat in het parlement over de nieuwste coronamaatregelen aftrappen, en wees daarbij op zijn persoonlijke trieste ervaringen. Dijkhoff stak al het zorgpersoneel, binnen en buiten het ziekenhuis, een hart onder de riem.

14.08

Het aantal ziekenhuisopnames in Brabant is stabiel. Er liggen op dit moment 560 mensen in het ziekenhuis die besmet zijn met het coronavirus. Dat is ongeveer gelijk aan het aantal van de afgelopen dagen. Op de Brabantse ic’s verblijven nu 160 coronapatiënten en tien mensen die het virus vermoedelijk hebben.

13.52

13.37

Het coronavirus is sinds twee weken aan de verliezende hand, meldt de RIVM. Waar Nederlanders met het virus onder de leden aanvankelijk gemiddeld meer dan twee anderen besmetten, ligt dat aantal sinds omstreeks 16 maart op minder dan één, schatten de de deskundigen die het kabinet adviseren.

13.23

De Europese Commissie gaat lidstaten helpen de kosten van tijdelijke werkloosheid te verlichten. Het initiatief wordt donderdag gepresenteerd, heeft commissievoorzitter Ursula von der Leyen bekend gemaakt. De financiële steun is vooral bedoeld voor de door de coronacrisis zwaar getroffen EU-landen Italië en Spanje maar is ook beschikbaar voor andere lidstaten.

13.21

De meiden van OG3NE scoren flink met hun thuisisolatieversie van Bohemian Rhapsody. Binnen een dag is het nummer al meer dan 100.000 keer bekeken op YouTube. Het heeft zelfs de mannen van Queen bereikt: zij hebben het gedeeld op hun Instagrampagina.

13.11

De voorzitter van de raad van bestuur van het Amphia ziekenhuis is besmet met het coronavirus. Dat meldt regionale krant BN DeStem. Voorzitter Olof Suttorp is na klachten positief getest en zit momenteel thuis.

12.58

12.49

De coronacrisis heeft voor zover sportkoepel NOC*NSF bekend nog niet geleid tot failliete bonden of sportclubs. "Maar die angst is wel groot nu ze druk rekensommen aan het maken zijn over hun toekomstige inkomsten", zegt een woordvoerder.

12.35

Een berichtje van de burgemeester van Valkenswaard.

12.30

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) is met een app gekomen. Daarmee kunnen mensen zichzelf eenvoudig en snel testen op corona. Ook kunnen ze een coronadagboek bijhouden en krijgen ze de laatste informatie over het coronavirus.

12.20

Dan kijken we even ver over de Brabantse grens. President Poetin voert regeringsoverleg via videoverbindingen. Met de president gaat alles goed, maar Rusland kampt op papier met circa 2700 besmettingen. Echter, gevreesd wordt dat er in werkelijkheid veel meer gevallen zijn.

12.04

Burgemeester Paul Depla gaat woensdagavond via een livestream op Facebook vragen beantwoorden over hoe Breda omgaat met het coronavirus.

11.57

De politie heeft een 52-jarige man uit Eindhoven aangehouden voor het in het gezicht hoesten van een medewerker van het Catharina Ziekenhuis. Kort voor de hoestbui zei de man dat hij was besmet met corona.

11.55

In België zijn de afgelopen 24 uur 123 coronapatiënten overleden. Het is voor het eerst dat er in een etmaal meer dan honderd sterfgevallen als gevolg van het longvirus zijn gemeld. Het totaal aantal doden is hiermee op 828 gekomen. Ruim 93 procent van hen was ouder dan 65.

11.53

Niet alleen meer mensen die in de zorg werken, maar ook meer patiënten kunnen vanaf volgende week op het coronavirus worden getest. Het gaat bijvoorbeeld om ouderen van boven de zeventig en mensen die chemotherapie ondergaan.

11.52

Dinsdag maakte 'coronaminister' Hugo de Jonge bekend dat het aantal coronatests de komende weken zal worden verviervoudigd. De ongeveer vierduizend tests die nu dagelijks worden uitgevoerd, moeten er binnen een paar weken 17.500 worden.

11.46

"We hebben veel geleerd in Brabant", dat zei Ronnie van Diemen-Steenvoorde in de briefing aan de Tweede Kamer woensdag. Ze is inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd. "Het is een verhaal van totale ontreddering van de samenleving. De omgeving voor mensen die in het ziekenhuis liggen is een bijna gerobotiseerde omgeving, omdat iedereen in beschermende kleding rondloopt."

"Met name dat familie niet aanwezig kan zijn, is in zo’n situatie traumatisch", zei Van Diemen-Steenvoorde. "Ook voor de hulpverleners. Dat mensen in je armen sterven, dat de familie er niet bij is, dat je het als zorgverlener alleen moet doen. Daarom is het belangrijk dat zorgverleners worden begeleid."

11.30

Volgens Gommers zijn we misschien nog wel jaren bezig met de naweeën van de coronacrisis. Gommers zei dat er is geleerd van de manier waarop in Brabant wordt omgegaan met de psychische opvang van mensen die in de zorg werken. Gommers sprak van een ‘krankzinnige’ situatie.

11.21

Sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus in Nederland, hebben in totaal veertig patiënten de intensive care verlaten. Dat zegt Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. In totaal is twaalf procent van de patiënten dat met een COVID-19 besmetting op de intensive care lag, overleden.

10.51

Het RIVM verwacht dat de belasting van de intensivecareafdelingen voorlopig nog aanhoudt, ookal laten de cijfers een afname van het aantal opnames zien. Dat zei directeur Jaap van Dissel woensdag in zijn briefing aan de Tweede Kamer.

10.42

In Eindhoven hebben 13 jongeren een bekeuring gekregen omdat ze geen anderhalve meter afstand van elkaar hielden.

10.09

Verschillende scholen hebben als 1 aprilgrap een brief uit naam van het 'Ministerie van Schone Zaken' gestuurd naar alle kinderen die vanwege het coronavirus onderwijs van uit huis volgen. In de brief staat dat alle kinderen hun kamer moeten opruimen en dat een inspecteur langskomt om te controleren of dat is gebeurd.

Kinderen moeten hun kamer schoonhouden, van het 'Ministerie van Schone Zaken'.

10.05

De huizenmarkt heeft veel last van de coronacrisis. Volgens makelaarsvereniging NVM zijn er sinds half maart minder huizen verkocht. Ook zijn minder huizen te koop gezet. De huizenprijzen zijn nog steeds hetzelfde.

10.03

Het RIVM is begonnen met een onderzoek naar groepsimmuniteit tegen het coronavirus. Ze leggen het uit in een video op Twitter.

9.32

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg heeft een deel van haar app speciaal ingericht met informatie over het coronavirus. In de app kunnen mensen onder meer een zelftest doen en een dagboek bijhouden om mogelijke symptomen te monitoren. De app is bedoeld om het zorgpersoneel te ontlasten.

Foto: Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

8.59

Het kabinet trekt 42 miljoen euro uit voor onderzoek om de meest belangrijke 'coronavragen' te beantwoorden, meldt minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Het gaat bijvoorbeeld om het ontwikkelen van medicijnen en onderzoek naar verbeteringen in de zorg.

8.47

HEMA vreest dat de winkelketen de coronacrisis niet gaat overleven. Het FD kreeg een brief in handen van de directie, waarin staat dat faillissement alleen kan worden voorkomen als het bedrijf lastenverlichting krijgt. Daarom betaalt HEMA over april en mei de helft minder huur. Ook krijgt personeel pas later in het jaar loonsverhoging.

8.42

Bierbrouwerij AB InBev uit Breda gaat woensdag vijfduizend flessen handgel leveren aan onder meer ziekenhuizen. De handgels zijn gemaakt met restalcohol die vrijkomt bij het maken van alcoholvrije bieren. Eerder liet biermerk Bavaria uit Lieshout al weten desinfectiemiddel te maken in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.

De handgels gemaakt van restalcohol (foto: AB InBev).

8.29

In het Amphia Ziekenhuis in Breda zijn de afgelopen 24 uur zes mensen overleden aan het coronavirus. Dat meldt het ziekenhuis woensdagochtend. In totaal zijn nu 41 coronapatiënten overleden in het Amphia sinds de uitbraak van het virus. Momenteel zijn in totaal 91 mensen met een COVID-19 besmetting opgenomen in het ziekenhuis. Daarvan liggen 34 patiënten op de intensive care.

Zeven patiënten uit het ziekenhuis mochten in de afgelopen 24 uur naar huis. In totaal zijn al 105 mensen die waren opgenomen in het Amphia ontslagen.

8.04

De gemeente Oss roept op om beschermingsmiddelen zoals mondkapjes in te leveren op het gemeentehuis.

06.45

Opnieuw zullen vandaag in het hele land kerkklokken te horen zijn, om 'een boodschap van hoop en troost' te geven voor iedereen die te maken heeft met het coronavirus. De klokken worden tussen zeven uur en kwart over zeven vanavond geluid.

06.30

In de Verenigde Staten zijn dinsdag 865 mensen overleden aan het coronavirus, het hoogste aantal doden op een dag tot nu toe. Het land heeft het hoogste aantal geregistreerde besmettingen: 188.172.

06.00

De politie heeft tien malafide coronawebwinkels opgerold. De online shops boden tegen betaling mondkapjes, zelftesten en andere preventieve artikelen tegen het coronavirus aan, maar leverden die niet.

05.30

Nieuwsuur mocht dit weekend bij hoge uitzondering meekijken op de corona-afdelingen van het Amphia Ziekenhuis in Breda. Artsen en verpleegkundigen strijden er met man en macht voor de ernstig zieke mensen.

05.20

Sekswerkers blijven ondanks de coronamaatregelen aan het werk, vaak uit financiële noodzaak. In seksadvertenties op drie grote websites geven 179 sekswerkers aan dat ze door blijven werken in de escortservice, 216 van hen zeggen hun werk vanwege de coronacrisis voorlopig te staken.

05.10

Het is de Brabantse ziekenhuizen gelukt de capaciteit op de intensive care te verdubbelen. In totaal zijn er 240 bedden op de ic’s beschikbaar en daarmee is de top wel bereikt. Met deze opschaling zit er in onze provincie weinig rek meer in.

05.00

Nederland blijft ook de komende weken grotendeels op slot. Alle afgekondigde coronamaatregelen van 6 april worden verlengd tot en met 28 april. De horeca blijft tot die tijd gesloten. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld theaters, musea en kappers. Scholen blijven dicht tot en met de meivakantie. ‘Het is nog veel te vroeg om terug te schakelen’, aldus premier Mark Rutte. Kijk hier de persconferentie terug.

