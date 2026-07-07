Herbeleef hier de Dag van de Zachte G

18:41

De hele dinsdagmiddag geniet Marjan met volle teugen van alles wat er gebeurt op het Ridderplein in Gemert. Daar bevindt zich het epicentrum van de Dag van de Zachte G. Maandenlang kon ze niet genieten door een burn-out en dit is het eerste feestje waar ze weer van de partij is. "Genieten met een grote G!"

De Dag van de Zachte G bevalt Marjan zeer goed. "Ik ben echt verrast door alles wat er hier gebeurt. Ik geniet er weer volop van." Wat betekent deze viering van de zachte G voor haar? "Ik vind het gezellig, uit mijn comfortzone, ik geniet...", begint ze, maar sluit alomvattend af: "Dit is echt Brabants."

René Schuurmans, die dinsdagmiddag ook aanwezig was bij de pop-up radiostudio voor de Brabantse Top 100, heeft haar er weer bovenop geholpen, zegt ze. "Vooral 'Laat de zon in je hart' heeft geholpen." En of de zon weer volop schijnt? "Jazeker!"



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