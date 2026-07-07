LIVE Dag van de Zachte G | Proosten met speciaal biertje: 'Gewitoitnoitnie'

17:12

In de Brabantse Top 100 zijn we de top 10 in gedoken. En daar vinden we op nummer 9 Rene Schuurmans met Laat de zon in je hart. Rene is zelf naar Gemert gekomen om de Dag van de Zachte G mee te vieren.

"Ik ben 1000 procent Brabander. Voor mij ben je aan Brabander als je van gezelligheid houdt en Nederlandstalige muziek", zegt de zanger lachend.

Natuurlijk heeft hij de voor hem kenmerkende witte bloes aan. En veel mensen willen met hem op de foto. "Wanneer ben je Brabander? Dat zit in je lijf. Ik zou niet in een andere provincie kunnen aarden, wel in een ander land", aldus Rene die regelmatig in Curacao te vinden is.

"Daar haal je de Brabanders er ook wel uit. Ik weet niet was het precies is, maar die pik ik er altijd wel uit."