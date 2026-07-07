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LIVEBLOG

LIVE Dag van de Zachte G | Proosten met speciaal biertje: 'Gewitoitnoitnie'

Vandaag om 06:51 • Aangepast vandaag om 17:13
Speciaal Zachte G-bier (foto: EYE4IMAGES - Marcel van Dorst).
Speciaal Zachte G-bier (foto: EYE4IMAGES - Marcel van Dorst).

Het is de zevende van de zevende. Op 7 juli vieren we het Brabanderschap met de Dag van de Zachte G. Live vanuit Gemert hoor je de Brabantse Top 100. Verslaggevers trekken door Brabant om met de Brabanders het Brabanderschap te vieren en hier houden we je de hele dag op de hoogte.

Profielfoto van Daan Daniëls
Geschreven door
Daan Daniëls

Liveblog

17:13

Biertje?

17:12

Shotje Brabant

17:12

Rene Schuurmans laat de zon schijnen

In de Brabantse Top 100 zijn we de top 10 in gedoken. En daar vinden we op nummer 9 Rene Schuurmans met Laat de zon in je hart. Rene is zelf naar Gemert gekomen om de Dag van de Zachte G mee te vieren.

"Ik ben 1000 procent Brabander. Voor mij ben je aan Brabander als je van gezelligheid houdt en Nederlandstalige muziek", zegt de zanger lachend.

Natuurlijk heeft hij de voor hem kenmerkende witte bloes aan. En veel mensen willen met hem op de foto. "Wanneer ben je Brabander? Dat zit in je lijf. Ik zou niet in een andere provincie kunnen aarden, wel in een ander land", aldus Rene die regelmatig in Curacao te vinden is.

"Daar haal je de Brabanders er ook wel uit. Ik weet niet was het precies is, maar die pik ik er altijd wel uit." 

Rene Schuurmans moet met veel mensen op de foto in Gemert.
Rene Schuurmans moet met veel mensen op de foto in Gemert.
16:21

Speciaal biertje: 'Gewitoitnoitnie'

Brouwerij Rabauw heeft speciaal voor de Dag van de Zachte G een witbiertje gebrouwen: 'Gewitoitnoitnie'. Een witbiertje met de toepasselijke tekst: 'Ge wittet oit noit nie, hoe 't lupt. Wa ge wel wit is da 'n gruwelijk kou bierke op z'n tijd noit mis is.'

De brouwerij heeft speciaal 500 blikjes van dit witbier gebrouwen. Zojuist werd er op het Ridderplein speciaal geproost op de Dag van de Zachte G, met dit biertje. En bekijk vooral het etiket, als je hem een keer in handen krijgt. Met alleen maar Brabantse invloeden natuurlijk. 

15:51

Groot feest bij de muziekbingo

15:50

De vlag gaat uit

Ook bij Pieter Besems hangt de Zachte G-vlag uit. "Wij vlaggen voor de dag van de zachte G. Maar eigenlijk is het de gewone G, want er is geen andere", laat hij weten.

Pieter Besems
Pieter Besems
15:46

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15:33

Iris Rulkens viert de Dag van de Zachte G mee

"Ik vind Brabant gewoon altijd heel gemoedelijk. Ik hou van Brabant van dat gemoedelijke samen gevoel. Niet altijd, want soms is je sociale batterij gewoon leeg en denk je 'laat mij maar even'", vertelt Iris.

"Het Brabants accent is ontzetten dankbaar. Vaak wordt het ook aan humor gekoppeld. Kijk, het is natuurlijk niet het algemeen Nederlands. Vaak valt het een beetje net buiten de boot en daarom is het grappig. Het is gewoon altijd goed, altijd grappig."

Typetjeskoningin Iris Rulkens.
Typetjeskoningin Iris Rulkens.
15:23

Grootse gezelligheid in Gemert

Onder leiding van Duo Gruijtmuntend wordt er op het Ridderplein in Gemert een grootse muziekbingo gehouden. Enkele honderden mensen doen mee. Er wordt gezongen, gefeest. Het is een enorme Gezellige boel in Gemert.

Muziekbingo Dag van de Zachte G (foto: EYE4IMAGES - Marcel van Dorst).
Muziekbingo Dag van de Zachte G (foto: EYE4IMAGES - Marcel van Dorst).
14:58

Ja, ook Omroep Brabant proost op de Dag van de Zachte G

14:57

Nummer 26 van de Brabantse Top 100

In de lijst van de Brabantse Top 100 zijn we inmiddels aanbeland bij  nummer 26. En die plek is voor Arie Ribbens met 'Brabantse nachten zijn lang'. 

14:40

Worstenbroodjes mogen vandaag zeker niet ontbreken, net als hier in Breda

14:39

Wageningen viert mee

Anne Swinkels laat weten dat in Wageningen ook de zachte G vandaag wordt gevierd.

Ook in Wageningen vieren ze de zachte G.
Ook in Wageningen vieren ze de zachte G.
14:35

Kleurplaat van de zachte G

De kleurplaat die Vinnie van CV De Deurzuipers heeft gemaakt voor de kinderen van zijn kinderdagverblijf.

Tekening van CV De Deurzuipers
Tekening van CV De Deurzuipers
14:33

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14:32

Koen in gesprek met de commissaris van de Koning

14:00

Op de fiets van Uden naar Gemert

Willy en Maria luisterden vanmorgen naar de Brabantse Top 100 en dachten: 'we pakken gewoon de fiets'. Vanuit Uden kachelden ze op hun gemak naar Gemert. Op het terras voor de studio van Omroep Brabant pakken ze een lekker verkoelend drankje en genieten van de muziekbingo die zo gaat beginnen. "Staan we wel goed op de foto?", lacht Maria.

Lees hier het artikel.

Willy en Maria in Gemert
Willy en Maria in Gemert
13:57

Ook in Duitsland wordt geluisterd

Anja en Tonnie van de Burgt luisteren ook naar de Brabantse Top 100 op de Dag van de Zachte G. Niet vanuit thuis, maar vanuit Duitsland. Ze staan met de camper in Neuengland. Met de Brabantse vlag in top.

Lees hier het artikel.

Luisteren naar de Dag van de Zachte G vanuit Duitsland
Luisteren naar de Dag van de Zachte G vanuit Duitsland
13:38

Op hoogte!

13:33

Commissaris van de Koning Ina Adema belt in

Ze is in Amsterdam geboren, heeft gestudeerd in Groningen. Was gemeenteraadslid in Deventer en burgemeester in Veghel en Lelystad. Ze heeft heel Nederland gezien, maar in Brabant is commissaris van de Koning Ina Adema thuis.

DJ Koen Wijn vraagt aan de baas van de provincie wat voor haar nu dat Brabantse gevoel is. "Wat mij echt getroffen heeft, is dat Brabanders net wat milder zijn, net wat minder scherp. Dat waardeer ik heel erg. En de combinatie van denken en doen. We zijn ook een top innovatieve en economische regio en ja weetje, een kopje koffie en een worstenbroodje is niet te versmaden."

De commissaris heeft ook een goed  gevoel bij de zachte G. "Dat voelt wel als thuis, omdat ik thuis ben in Brabant. Als ik mensen hoor met een zachte G: 'hè Brabanders'. En dan weet ik vaak ook nog wel in welk deel van Brabant ze vandaan komen. In die zin voelt het als thuis en dat geeft een warm gevoel."

Lees hier het artikel.

13:07

De boodschappentas van Robèrt

13:00

Zachte G-lunch van Robèrt van Beckhoven

14 Brabanders hebben het geluk dat ze op de Dag van de Zachte G een exclusieve lunch hebben gewonnen van niemand minder dan Robèrt van Beckhoven. Op het teras in Gemert zit de meesterbakker zelf aan het hoofd van de tafel. 

Masja uit Etten-Leur is een van de gelukkige: "Ik ben een Brabantse in hart en nieren, maar ik woon sinds twee maanden in Tholen", zegt ze enigszins bedremmeld. "Ik ben wel een geboren en getogen Brabantse. De lunch is echt heerlijk. We krijgen uitgebreid uitleg van Robèrt. We moeten voortaan desem zeggen en geen zuurdesembrood", lacht ze. 

Samen met haar tafelgenoten heeft ze het prima naar haar zin. Je voelt je meteen thuis. We spreken allemaal Brabants, maar ieder met een eigen dialect. Zo leren we van elkaar. Mijn favoriete Brabantse woord: Kei goeiemorgen."

Antonette uit Nistelrode heeft net een 'snee mik' op haar bord gelegd als Robèrt even toelicht wat er allemaal meer te eten is. "Zeeuwse bolussen, maar gevuld met Brabantse room", lacht Robèrt zelf het hardste. Verder lekker brood en veel meer."

De favoriete Brabantse woorden van de meesterbakker zijn 'gezellig en mango'. Maar hoe krijg je een lunch nu echt Brabants? "Beginnen met een worstenbroodje natuurlijk. Maar nee. Gewoon gezelligheid, daar begint het mee."

Lees hier het artikel.

Zachte G-lunch met Robèrt van Beckhoven.
Zachte G-lunch met Robèrt van Beckhoven.
12:37

Zet jezelf op de kaart

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12:33

Groots

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12:33

Proost!

Proosten op de zachte G bij Omroep Brabant.
Proosten op de zachte G bij Omroep Brabant.
12:08

Het favoriete woord van Waterschap Aa en Maas

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12:06

Bij Heineken wordt geproost

Bij de brouwerij van Heineken wordt geproost op de Dag van de Zachte G. 

"We vinden het leuk om mee te doen. Leuk om de zachte G te vieren. Aan iedereen die vandaag werkt delen we een 0.0 uit", zegt een woordvoerder van het bedrijf.

"Wij zijn natuurlijk een hele Brabantse brouwerij. We staan sinds 1958 in Den Bosch en er werken heel veel mensen uit de omstreek en Den Bosch. We werken natuurlijk hard, maar staan ook voor gezelligheid. Brabant is voor ons heel belangrijk. En bierbrouwen is heel gezellig. We zijn wel aan het werk, daarom 0.0 biertjes."

Lees hier het artikel.

Proosten met 0.0 bij Heineken
Proosten met 0.0 bij Heineken
11:43

Wat is je favoriete zachte G-woord?

11:43

Zachtgele gerbera's

Wat mooi! Een bloemist komt naar de studio en heeft iets meegenomen. Hij heeft een emmer vol zachtGele Gerbera's bij zich. Die worden uitgedeeld aan de bezoekers op het terras op het Ridderplein.

Lees hier het artikel.

 

Zachtgele gerbera's op de dag van de Zachte G.
Zachtgele gerbera's op de dag van de Zachte G.
11:21

Nol Havens op bezoek

Met twee nummers (Suzanne en Eén kopje koffie), staat Nol Havens twee keer in de Brabantse Top 100. Deze ochtend was Nol op bezoek bij de studio in Gemert. 

Havens gaat natuurlijk al lang mee in de Brabantse muziekwereld. 'Suzanne' stamt bijvoorbeeld uit 1983. Een nieuwkomer in de Brabantse Top 100 dit jaar is de opkomende zanger Lars van Bokhoven uit Lieshout. Havens: Ik ben toevallig twee weken geleden benaderd door hem om een keer samen te gaan zitten."

"Ik kan met iedereen liedjes schrijven. Dat gebeurt nu ook meer dan vroeger. Als het het over muziek hebt, dan kun je altijd met elkaar werken", denk ik. 

Lees hier het artikel.

Nol Havens in Gemert met dj Hubert Mol (foto: EYE4IMAGES - Marcel van Dorst).
Nol Havens in Gemert met dj Hubert Mol (foto: EYE4IMAGES - Marcel van Dorst).
10:50

Terras in Gemert loopt vol

Op het terras in Gemert op het Ridderplein stromen de bezoekers binnen. De een maakt er echt een uitje van, de ander combineert plezier met werk.

Mensen op het terras in Gemert (foto: EYE4IMAGES - Marcel van Dorst).
Mensen op het terras in Gemert (foto: EYE4IMAGES - Marcel van Dorst).
10:36

Speciale Zachte G-bakjes

Op de Dag van de Zachte G mogen traktaties natuurlijk niet ontbreken. Worstenbroodjes in de vorm van een G komen eraan en zijn verkrijgbaar bij verschillende bakkerijen in Brabant. 

Op het terras op het Ridderplein in Gemert worden bezoekers getrakteerd op onvervalste Zachte G-bakjes.

Lees hier het artikel.

 

Zachte G-bakjes
Zachte G-bakjes
10:29

Zelfs in Zweden wordt naar de Brabantse Top 100 geluisterd

10:25

Burgemeester Michiel van Veen van Gemert-Bakel

10:19

Enorme Brabantse vlag op 40 meter hoog

Spierings Mobile Cranes in Oss pakt uit op de Dag van de Zachte G. "Wij hebben zeker weten groots uitgepakt. We vinden dit een super initiatief. Wij zijn echt een Brabants familiebedrijf waar 400 mensen werken", vertelt Michelle.

"Hier zeggen we gewoon gedag tegen elkaar en kennen we elkaar. En als er iets te vieren valt doen we dat op zijn Brabants, met een worstenbroodje. Grappig is dat we nu een aantal Koreanen op bezoek hebben en die hebben we gisteren geprobeerd uit te leggen wat de zachte G inhoudt. Maar dat blijkt toch lastig", lacht ze.

Lees hier het artikel.

Raymond Merkx met Michelle van Spierings
Raymond Merkx met Michelle van Spierings
09:48

'Verbinden is wat een kroeg hoort te doen'

Gijs Verhagen van café Gij en Ik in Gemert trok de stoute schoenen aan en nodigde Omroep Brabant uit om op de Dag van de Zachte G live uit te zenden vanuit zijn kroeg.

"Dit is een geweldig mooi initiatief. Ik hou van verbinden, mensen samenbrengen. Dat is wat een kroeg hoort te doen en je ziet het op een dag als vandaag dat mensen ook de moeite nemen om hierheen te komen en deze dag samen te vieren."

En als ondernemer omarmt Gijs de Dag van de Zachte G. "We hebben een biertje gebrouwen, speciaal voor deze dag. Die gaan we straks onthullen: 'Ge wit oit nooit nie', heet ie. Daarnaast hebben we een koffie-moment en de pizza-oven is net aangezet. Die moet even opwarmen, maar daar gaan we straks speciale worstenbrood-pizza's bakken."

Lees hier het artikel.

Gijs Verhagen van café Gij en Ik.
Gijs Verhagen van café Gij en Ik.
09:22

De vlag wordt uitgehangen

  • Brabanders hangen de vlag uit op Dag van de Zachte G
    Brabanders hangen de vlag uit op Dag van de Zachte G
  • Brabanders hangen de vlag uit op Dag van de Zachte G
  • Brabanders hangen de vlag uit op Dag van de Zachte G
  • Brabanders hangen de vlag uit op Dag van de Zachte G
  • Brabanders hangen de vlag uit op Dag van de Zachte G
09:18

Toekomst van de zachte G

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09:17

Blijft de zachte G?

De zachte G is onlosmakelijk verbonden met het Brabantse dialect. Maar spreken we over pakweg vijftig jaar nog wel Brabants? Ja, is het antwoord van de Eindhovense taalwetenschapper Kristel Dorelijers. Maar misschien wel anders dan we nu doen.

Lees hier het artikel.

08:19

Eerste bezoekers op het terras

Op het terras van Gij en Ik in Gemert, van waaruit Omroep Brabant uitzendt, zijn de eerste bezoekers al neergestreken. Een van hen is Lia. "Ik waar er al voor zevenen. Effe kieken hoe dè gu", zegt ze in onvervalst Brabants. "Jordy duug het heel goe." 

Verslaggever Noël van Hooft vraagt Lia naar haar favoriete Brabantse woord. "Houdoe heurt erbij. Ik praat altijd een bietje Brabants. Ik geef rondleidingen in het Boerenbondsmuseum en daar praat ik ook gewoon Brabants. Natuurlijk ben ik er trots op."

Lia blijft niet de hele dag zitten. "Ik moet thuis nog wa werken, maar op de namiddag kom ik terug."

Lees hier het artikel.

Lia zat al voor zevenen op het terras bij Gij en Ik.
Lia zat al voor zevenen op het terras bij Gij en Ik.
08:07

De lijst van de Brabantse Top 100

Wil jij checken wanneer je favoriete nummer van de Brabantse Top 100 wordt afgespeeld? De volgorde is al bekend. Hier kun je zien op welk nummer jouw favoriete liedje van Brabantse bodem is geëindigd. 

07:43

Zachte G

De zachte G is wat Brabanders kenmerkt. Kom je van 'boven de rivieren' en wil je ook gaan praten met een zachte G? Dat kan.

Logopediste Robin Paijmans: "De zachte G wordt helemaal achter in je keel gemaakt. We laten mensen water gorgelen, zodat je voelt waar nu die plek is waar je die klank echt moet maken. De harde G wordt op dezelfde plek gemaakt, maar het verschil is dat je dan je stem laat trillen."

Lees hier het hele interview met Robin.

07:16

Burgemeester Michiel van Veen opent de Top 100

Burgemeester Michiel van Veen van Gemert-Bakel schuift aan bij Jordy Graat om de Top 100 te openen. Om 7 over 7 op de zevende van de zeven start de Dag van de Zachte G in Gemert: "Ik ben ongelofelijk vereerd dat jullie vandaag vanuit Gemert uitzenden", zegt Van Veen.

Op zijn fiets kwam hij naar Gij en Ik, waar Omroep Brabant de radiostudio heeft neergezet. "Mooi om dan rond te kijken hoe Gemert ontwaakt. Dit is echt een plattelandsgemeente waar het Brabantse gevoel groot is."

Gevraagd naar zijn favoriet voor de Brabantse Top 100: "Dan kom ik toch bij Gerard van Maasakkers uit."

07:01

Brabantse Top 100

DJ Jordy Graat start de Brabantse Top 100 met een nummer van Charly Lownoise en Mental Theo: Wonderful Days.

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