LIVE 112-nieuws | Perceel met buxusplanten in brand in Biezenmortel, vermoedelijk opzet | Automobilist gestopt door politie, APK verlopen en onder invloed

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

06:37 Perceel met buxusplanten in brand in Biezenmortel, vermoedelijk opzet Op een perceel met buxusplanten tussen de Winkelsestraat en de Capucijnenstraat in Biezenmortel heeft woensdagnacht brand gewoed. De brandweer had het vuur snel onder controle. De politie doet onderzoek omdat er aanwijzingen zijn dat er sprake is van opzet. Lees verder

06:15 Automobilist gestopt door politie, APK verlopen en onder invloed Een automobilist is woensdagavond op de Kempenweg in Oirschot gestopt door de politie. De surveillerende agenten zagen dat de APK van het voertuig al ruim een jaar verlopen was. Lees verder

06:08 Snelheidsduivel gestopt in Breda, reed 200 kilometer per uur waar 80 mag Een automobilist moest dinsdag zijn auto inleveren bij agenten van de politie Weerijs. Die betrapten de man terwijl deze met snelheden tussen de 190 en 200 kilometer per uur tussen Rijsbergen en Breda reed. Daar geldt een maximum van 80 kilometer per uur. Lees verder

05:58 Treinverkeer tussen Boxmeer en Venray hervat Het treinverkeer tussen Boxmeer en het Limburgse Venray is in de vroege donderdagochtend volledig hervat. Dat maakte Arriva bekend. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag een paar dagen stil vanwege de natuurbrand in Noord-Limburg. Lees verder

05:47 Brand op talud Breda, voorbijganger waarschuwt hulpdiensten Op het talud langs de Princenhagelaan in Breda heeft woensdagnacht brand gewoed. Het vuur werd opgemerkt door een passerende automobilist, die meteen de hulpdiensten alarmeerde. Lees verder

05:39 Auto in vlammen op in Kaatsheuvel, voertuig ernaast beschadigd Een auto is woensdagnacht in vlammen opgegaan aan de Dirck Boutsstraat in Kaatsheuvel. De politie doet onderzoek en houdt rekening met brandstichting. Lees verder