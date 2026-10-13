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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Mannen stichten brand en vernielen spullen in kapel van kerk Mierlo-Hout | Brand verwoest bestelbus in Boxmeer, ook brandbaar spul door de brievenbus

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

06:13

Mannen stichten brand en vernielen spullen in kapel van kerk Mierlo-Hout

Twee mannen zijn maandagmiddag aangehouden nadat zij brand hadden gesticht, vernielingen hadden aangericht en overlast hadden veroorzaakt in de kapel van een kerk in Mierlo-Hout. De mannen waren onder invloed.

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05:55

Brand verwoest bestelbus in Boxmeer, ook brandbaar spul door de brievenbus

Een geparkeerde bestelbus aan de Mees in Boxmeer is maandagnacht door brand beschadigd. Het vuur was begonnen bij de rechter achterkant van de bus. Er was ook iets dat brandbaar is bij een huis aan de Mees door de brievenbus gegooid. Daarbij liep een gordijn schade op. 

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05:38

Brand in slaapkamer van appartement in Waalwijk, bewoner blust matras

In een slaapkamer van een appartement aan de Plantlust in Waalwijk is maandagavond brand uitgebroken. Het matras van een ouder echtpaar had daar vlam gevat. De bewoner wist het vuur zelf grotendeels te blussen voordat de brandweer aankwam.

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