LIVEBLOG CORONAVIRUS: eerste coronapatiënt maakt het goed & grote druk op de zorg

7.45

Zeker negen patiënten zijn dinsdagavond vanuit Brabantse ziekenhuizen overgebracht naar het ZorgSaam-ziekenhuis De Honte in Terneuzen. Vanuit vijf Brabantse ziekenhuizen zijn in totaal bijna honderd coronapatienten overgebracht naar ziekenhuizen elders in het land. De ambulancemedewerkers hadden telkens beschermde kleding aan. Nadat de patiënten waren weggebracht, werden de ambulances ter plekke ontsmet.

Patienten worden naar Terneuzen gebracht. (Foto: Roland de Jong / Provicom Multimediadiensten)

7.30

De Tweede Kamer debatteert woensdag met minister Wopke Hoekstra (Financiën) over het steunpakket voor bedrijven en zelfstandigen dat het kabinet vorige week aankondigde vanwege de coronacrisis. Op het pakket werd positief gereageerd door de partijen, maar er zijn wel nog een hoop vragen over de keuzes van het kabinet.

7.00

Het Rode Kruis komt woensdag met een nieuw initiatief om kwetsbare mensen tijdens de coronacrisis de helpende hand te bieden. Hulpverleners van het Ready2Helpnetwerk komen na aanmelding in actie om te helpen of om een luisterend oor te bieden.

6.45

Een van de belangrijkste getroffen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is de afstandsregel: houd anderhalve meter tussen jou en andere mensen. Maar waarom is die afstand zo belangrijk om het virus tegen te gaan?

6.30

De 56-jarige man uit Loon op Zand, die voor zover bekend de eerste in Nederland is die besmet raakte met het coronavirus, maakt het goed en is weer aan het werk. Dat vertelde burgemeester Theo Weterings van Tilburg dinsdagavond in het tv-programma Jinek.

6.15

Als de resultaten van een belangrijk corona-onderzoek van het RIVM pas na 6 april binnen zijn, blijven ook de scholen langer dicht. Dat zei Arie Slob, de minister van Onderwijs, dinsdagavond in Op1. Hij wacht de uitkomsten van het onderzoek eerst af voordat hij een besluit neemt. Waarschijnlijk duurt dat nog minstens zes weken.

6.00

Vanwege de uitbraak van het coronavirus ligt bijna de helft van de reguliere zorg stil. Er ontstaat een veelvoud aan uitgestelde behandelingen die later moeten worden ingehaald. Dat leidt tot oplopende wachtlijsten en kan zelfs levens kosten, waarschuwen onderzoekers en zelfstandige klinieken in het FD.

5.30

De Nederlandse bloedbanken van Sanquin starten met het inzamelen van bloedplasma van genezen coronapatiënten. In een onderzoek kijken ziekenhuizen of de afweerstoffen in het plasma van genezen coronapatiënten helpen bij het verminderen van symptomen bij andere patiënten.

5.15

Kerkklokken in het hele land worden woensdag opnieuw een kwartier lang geluid tussen 19.00 uur en 19.15 uur. Afgelopen woensdag gebeurde dat ook al, na een oproep van de Raad van Kerken om 'een boodschap van hoop en troost' te geven voor iedereen die te maken heeft met het coronavirus.

5.00

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarschuwt voor middeltjes en niet-geregistreerde medicijnen die zouden helpen tegen het nieuwe coronavirus. Voor dergelijke middelen wordt op internet reclame gemaakt, maar tegen het coronavirus zijn nog geen medicijnen en vaccins, aldus de inspectie.

