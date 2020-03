LIVEBLOG CORONAVIRUS: verspreiding coronavirus lijkt af te remmen, aldus RIVM

11.05

Lodewijk Asscher van de PvdA vraagt zich af wat dit nieuws dat de verspreiding van het coronavirus lijkt af te remmen, zegt over het afgelasten van evenementen. Hoe wil weten hoe lang dat nog nodig is. "Het blijft voorspellen, dat blijft lastig", aldus Van Dissel. "We verwachten dat het de komende dagen nog wat beter gaat dan het nu al gaat. Als we het gevoel hebben dat het beheersbaar wordt, moeten we kijken of er weer wat meer maatschappelijk leven mogelijk is. Maar dat is nu echt te vroeg, de druk op de intensive cares is nog steeds groot. Er zijn gunstige signalen die ons sterken in de aanpak, maar er is nog veel onzekerheid."

De verspreiding van het coronavirus in Nederland lijkt af te remmen. Die voorzichtige positieve prognose sprak Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag uit in de Tweede Kamer. Van Dissel benadrukt dat alle ontwikkelingen erg gevoelig zijn voor de mate waarin mensen zich aan de maatregelen houden die door het kabinet zijn afgekondigd. "De exponentiële groei is waarschijnlijk tot staan gebracht. Het is gevoelig voor gedrag, maar vooralsnog is er een positieve trend."

Onderzoek in het Amphia Ziekenhuis in Breda en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg laat zien dat veel zorgverleners alleen milde klachten kregen na besmetting met het coronavirus. Uit tests die de afgelopen tijd zijn gedaan bleek dat acht procent van de zorgveleners besmet was met het virus zonder dat ze opgenomen hoefden te worden. Dat vertelde Jaap van Dissel woensdagmorgen in een briefing aan de Tweede Kamer. Volgens hem kunnen we hieruit concluderen dat de groep patiënten met alleen maar milde klachten veel groter is dan gedacht.

De officiële aftrap het Nederlandse programma van de Ronde van Spanje is uitgesteld vanwege het coronavirus. In aanloop naar de start van de Vuelta zouden op woensdag 29 april evenementen in onder meer Breda, Den Bosch en Utrecht zijn. De Ronde van Spanje zelf gaat vooralsnog wel door.

Er zijn nog geen boetes uitgedeeld aan mensen die in deze coronatijden te dicht op elkaar staan of zitten. Volgens een woordvoerder van de Nationale Politie zijn de burgemeesters nog bezig met het opstellen van de noodverordeningen die als juridische basis dienen voor de 'afstandsboetes'. Hij vermoedt dat de meeste verordeningen voor het eind van de week van kracht zullen worden.

De coronacrisis veroorzaakt grote personeelsproblemen in de landbouw. Terwijl bijvoorbeeld de sierteelt vrijwel stilligt, maken andere sectoren zich juist zorgen om personeelstekorten. De sector roept het publiek op te 'helpen de voedselvoorziening in Nederland in stand te houden' en heeft twee websites gelanceerd, zowel om nieuwe medewerkers te werven als om personeel over te plaatsen. Op werkenindelandbouw.nl en helponsoogsten.nl kunnen mensen die in de landbouw willen werken en bedrijven die personeel nodig hebben - of juist medewerkers hebben die thuiszitten - zich inschrijven.

Het zijn rare tijden. Lege snelwegen, straten, supermarkt schappen, bussen en meer. Het coronavirus heeft een enorme impact op ons leven. Maar alles gaat wel gewoon door en improviseren kunnen wij Brabanders als geen ander, zo blijkt uit alle foto’s die Omroep Brabant van jullie hebben ontvangen.

Het zijn rare tijden. Lege snelwegen, straten, supermarkt schappen, bussen en meer. Het coronavirus heeft een enorme impact op ons leven. Maar alles gaat wel gewoon door en improviseren kunnen wij Brabanders als geen ander, zo blijkt uit alle foto's die van jullie hebben ontvangen.

Nieuwe gecreëerde werkplekken, thuis lesgeven of online muzieklessen volgen, zwemles in de vijver en nieuwe bezigheden zoals knutselen en puzzelen.

Hoe kom jij de dagen door?

Protestantse en katholieke kerken in Nederland vragen gelovigen om straks om 12.00 uur het Onze Vader te bidden. Ze reageren daarmee op een oproep van paus Franciscus, die zondag alle christenen opriep te gaan bidden.

Door de coronacrisis wordt er een stuk minder gepind. Dat blijkt uit een analyse van het ING Economisch Bureau. Afgelopen donderdag lag het totaal aantal transacties 21% lager dan op dezelfde donderdag een jaar eerder. De grootste dalingen zijn te zien in de categorieën vrijetijdsbesteding buitenshuis (-83%), kleding- en schoenenzaken (-68%) en vervoer (-49%). Op andere plekken wordt juist meer gepind zoals bouwmarkten en woonwinkels (+20%), speelgoedwinkels (+16%) en supermarkten (+7%).

Mars in Veghel heeft de productie van chocoladerepen tijdelijk stilgelegd vanwege het coronavirus. Het gaat om een zogenoemde 'gecontroleerde' stillegging van het productieproces. Bij de fabriek van Mars werken vijfhonderd tot zeshonderd mensen in de productie, verdeeld over verschillende ploegen van steeds honderd man. Het merendeel zit nu thuis.

Of de Groots met een zachte G-concerten van Guus Meeuwis in het Philips Stadion in juni doorgaan, is nog niet duidelijk. "Voor nu is er nog geen aanleiding om conclusies te trekken met betrekking tot de doorgang van de concerten zelf", aldus het management van Guus Meeuwis. "Wij bekijken de situatie van dag tot dag en houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Daarbij staat de gezondheid van onze bezoekers, vrijwilligers, medewerkers en muzikanten altijd voorop."

Guus op gitaar bij Groots met een zachte G. (Foto: Fons Hendriks)

In het Amphia Ziekenhuis in Breda zijn in de afgelopen 24 uur vijftien nieuwe mensen met een coronabesmetting opgenomen, meldt het ziekenhuis. Er worden nu 74 coronapatiënten verzorgd. Van hen liggen er elf op de intensive care. Dat is gelijk aan het aantal van gisteren. De IC in Breda heeft in totaal dertig bedden. Er worden geen nieuwe sterfgevallen gemeld. Sinds het uitbreken van het coronavirus zijn er in het Bredase ziekenhuis 14 mensen overleden.

Het Longfonds bereidt zich voor op een nieuwe groep patiënten door het coronavirus. Hoewel de piek van het aantal besmettingen nog moet komen, is nu al duidelijk dat een deel van de coronapatiënten blijvende longschade aan het virus overhoudt, laat het fonds woensdag weten.

Zeker negen patiënten zijn dinsdagavond vanuit Brabantse ziekenhuizen overgebracht naar het ZorgSaam-ziekenhuis De Honte in Terneuzen. Vanuit vijf Brabantse ziekenhuizen zijn in totaal bijna honderd coronapatienten overgebracht naar ziekenhuizen elders in het land. De ambulancemedewerkers hadden telkens beschermde kleding aan. Nadat de patiënten waren weggebracht, werden de ambulances ter plekke ontsmet.

Patienten worden naar Terneuzen gebracht. (Foto: Roland de Jong / Provicom Multimediadiensten)

De Tweede Kamer debatteert woensdag met minister Wopke Hoekstra (Financiën) over het steunpakket voor bedrijven en zelfstandigen dat het kabinet vorige week aankondigde vanwege de coronacrisis. Op het pakket werd positief gereageerd door de partijen, maar er zijn wel nog een hoop vragen over de keuzes van het kabinet.

Het Rode Kruis komt woensdag met een nieuw initiatief om kwetsbare mensen tijdens de coronacrisis de helpende hand te bieden. Hulpverleners van het Ready2Helpnetwerk komen na aanmelding in actie om te helpen of om een luisterend oor te bieden.

Een van de belangrijkste getroffen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is de afstandsregel: houd anderhalve meter tussen jou en andere mensen. Maar waarom is die afstand zo belangrijk om het virus tegen te gaan?

De 56-jarige man uit Loon op Zand, die voor zover bekend de eerste in Nederland is die besmet raakte met het coronavirus, maakt het goed en is weer aan het werk. Dat vertelde burgemeester Theo Weterings van Tilburg dinsdagavond in het tv-programma Jinek.

Als de resultaten van een belangrijk corona-onderzoek van het RIVM pas na 6 april binnen zijn, blijven ook de scholen langer dicht. Dat zei Arie Slob, de minister van Onderwijs, dinsdagavond in Op1. Hij wacht de uitkomsten van het onderzoek eerst af voordat hij een besluit neemt. Waarschijnlijk duurt dat nog minstens zes weken.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus ligt bijna de helft van de reguliere zorg stil. Er ontstaat een veelvoud aan uitgestelde behandelingen die later moeten worden ingehaald. Dat leidt tot oplopende wachtlijsten en kan zelfs levens kosten, waarschuwen onderzoekers en zelfstandige klinieken in het FD.

De Nederlandse bloedbanken van Sanquin starten met het inzamelen van bloedplasma van genezen coronapatiënten. In een onderzoek kijken ziekenhuizen of de afweerstoffen in het plasma van genezen coronapatiënten helpen bij het verminderen van symptomen bij andere patiënten.

Kerkklokken in het hele land worden woensdag opnieuw een kwartier lang geluid tussen 19.00 uur en 19.15 uur. Afgelopen woensdag gebeurde dat ook al, na een oproep van de Raad van Kerken om 'een boodschap van hoop en troost' te geven voor iedereen die te maken heeft met het coronavirus.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarschuwt voor middeltjes en niet-geregistreerde medicijnen die zouden helpen tegen het nieuwe coronavirus. Voor dergelijke middelen wordt op internet reclame gemaakt, maar tegen het coronavirus zijn nog geen medicijnen en vaccins, aldus de inspectie.

