Live jaarwisseling | Brabant knalt 2026 in en AI-hondjes van de Bevers

Ook darter Michael van Gerwen wenst zijn volgers een gelukkig nieuwjaar. “Het is tijd om op te laden en sterker terug te komen in 2026”, schrijft hij in zijn post. En dat is geen overbodige luxe, want voor de profdarter was het een behoorlijk tumultueus jaar.

Van Gerwen kreeg te maken met een scheiding van zijn ex-vrouw en zijn vader werd afgelopen jaar ziek. “Je hebt met kinderen en emoties te maken. Om dat af en toe een plekje te geven, is niet makkelijk”, zei hij daarover in de podcast Darts Draait Door. “Dat heeft heel veel gedaan met mij als persoon.”

Ook sportief verliep het jaar niet zoals gehoopt. Afgelopen dinsdag raakte Van Gerwen het zicht op een titel op het WK Darts definitief kwijt. De Vlijmenaar strandde in de kwartfinales.

Op naar een jaar vol nieuwe kansen dus voor de sporter. “Happy New Year to everyone!”