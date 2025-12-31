Live jaarwisseling | Gelukkig nieuwjaar! Brabant viert nieuwjaar
De laatste uren van 2025 zijn aangebroken. De schaal met oliebollen is al aangevreten, de champagne staat koud en klaar om ontkurkt te worden en Happy New Year van ABBA komt voor de vijfde keer voorbij. In dit liveblog volgen we de hele nacht alles rond de jaarwisseling in Brabant.
Liveblog
Knallen in de vuurwerkvrije zone in Breda
In de vuurwerkvrije zone in Breda wordt het nieuwe jaar alsnog luid knallend ingeluid. Bij het Spanjaardsgat, op de rand van de zone, verzamelen zich veel toeschouwers om het vuurwerk te bekijken.
Kijk hier live naar de nieuwjaarsshow New Years EHVE!
Happy New Year!
Ontkurk de champagne en pak nog een extra oliebol, want 2026 is begonnen! Ook vanaf de redactie van Omroep Brabant wensen wij iedereen een heel gelukkig nieuwjaar!
Ook Fenne en Lise mogen met papa mee oud en nieuw vieren op het Stadhuisplein in Eindhoven. Tijdens New Years EHVE is er een spectaculaire lichtshow te zien.
Brand bij huizen, scooters en auto's: oud op nieuw branden in volle gang
Het is iedere jaarwisseling vaste prik: auto’s, huizen, scooters en overkappingen moeten het ontgelden. Ook vlak voor 2026 is het op meerdere plekken in Brabant al raak.
In Breda zorgde vuurwerk dat onder een zonnepaneel terechtkwam voor een uitslaande brand bij een woning. De bewoners en hun kat konden het huis op tijd verlaten, maar de vlammen sloegen uit het dak.
Op de rotonde van de Hooghout in Breda werden meerdere scooters in brand gestoken. In de omgeving waren veel jongeren op straat en in de wijk waren harde explosies te horen.
Ook in Boxmeer was het raak. Aan de Stationsweg werden meerdere auto’s verwoest of beschadigd. De voertuigen stonden geparkeerd bij hotel De Baronie.
Verder vloog in Cuijk een houten schuur in brand. Het vuur woedde tussen de wanden van de schuur. De brandweer moest delen van het hout slopen om bij de brandhaard te komen.
Broeder Joep ziet de bui al hangen voor morgenvroeg
Influencer broederjoep laat zien dat oud en nieuw voor mensen in de zorg niet altijd feest is. Want ja: iemand moet de ochtenddienst draaien.
“Normaal lig je om acht uur al in bed als je de volgende dag vroeg moet werken”, zegt hij, terwijl hij met een biertje in de hand voor zich uit staart. “Maar het is nieuwjaar, dus je voelt je toch verplicht om mee te doen met het gezelschap.”
Ai. Sterkte morgenvroeg, Joep!
Jan Biggel proost op zijn 'Oma met stoma' en zijn grote liefde
“Mag ik jullie als eerste bedanken voor alle felicitaties”, begint de altijd goedlachse Biggel. Tijd om terug te blikken, vindt de volkszanger, want ook hij maakte het afgelopen jaar weer van alles mee.
Waar er normaal gesproken alleen bitterballen in zijn buik ronddwarrelen, werden dat dit jaar ineens vlinders. Tijdens een artiestenreis schoot Cupido raak en ontmoette Biggel zijn Helga. Hij is tot over zijn oren verliefd. “Het is een keigoeie meid. Ik zocht er eigenlijk niet meer naar, maar ik ben er hartstikke blij mee”, zegt hij in de video.
Ook zijn carnavalskraker M’n Oma Die Heeft ’n Stoma zorgde voor de nodige ophef. “Sommige mensen vonden dat het niet kon”, vertelt Biggel. “Maar ik krijg nog steeds mensen aan het podium die er zelf een hebben. Dat vind ik veel waard.”
De zanger hint daarnaast alvast op nieuw werk. “Het mag gerust weer spraakmakend zijn”, zegt hij lachend. “Ik weet in ieder geval dat iedereen in een deuk gaat liggen.”
“Verder wens ik jullie allemaal een hele fijne jaarwisseling”, besluit Biggel met een brede grijns. “Doe voorzichtig met vuurwerk, vooral met die klappers uit Duitsland, hè”, schatert hij.
'Jaar voor in de boeken' voor Rob Jetten
Ook voor Udenaar Rob Jetten was het een bewogen jaar. Na een uitputtende campagne wist hij voor D66 de meeste zetels binnen te halen bij de verkiezingen. Het Torentje lonkte even voor de 38-jarige politicus, en ook zijn ouders keken zichtbaar trots toe.
Een kabinet vormen voor kerst bleek echter niet haalbaar. Door een blokkade van de VVD en de onwil van D66 om samen te werken met JA21 ligt er nog flink wat werk voordat er een nieuw kabinet staat. Maar nu eerst tijd voor champagne. Met verschillende foto’s uit de campagnetijd bedankt Jetten zijn volgers: “Bedankt voor alle support, tot volgend jaar!”
Rob Kemps blikt terug op een jaar vol liefde
Rob Kemps kijkt vooral terug op een jaar vol liefde. Hij trouwde met zijn Stephanie Klaver op een schip op de Seine. Het stel werd in de echt verbonden door niemand minder dan Christel de Laat.
Daarnaast deelt hij mooie beelden van zijn gezin, zijn moeder en de volle zalen die hij trok met Snollebollekes. Knuffelend met zijn geliefde voor de Eiffeltoren wenst Kemps iedereen “alle goeds en de allerbeste wensen voor 2026”.
Sylvie steelt de show in een sprankelende eindejaarsjurk
Onze Bredase bombshell Sylvie Meis poseert op de avond van de jaarwisseling in een glinsterende jurk op een pokertafel. Met een brede glimlach en haar handen in de lucht blikt ze terug op het afgelopen jaar.
“Wat was het een jaar”, schrijft ze. “Van de kleine momenten die me lieten lachen tot de grote mijlpalen die me eraan herinnerden waarom ik zo hou van wat ik doe.”
Bekend Brabant blikt terug op 2025 'voor in de boeken'
Nu de laatste korrels van 2025 door de zandloper stromen is het voor bekend en minder bekend Brabant tijd om terug te blikken op het jaar. Van een jaar met 'vrolijkheid, groei en dankbaarheid' naar romantische kiekjes op een bruiloft. We zetten er een aantal op een rijtje:
ME aanwezig in Bredase wijk Tuinzigt, 'het rommelt' voor de jaarwisseling
"Het rommelt in de wijk Tuinzig", dat zegt een woordvoerder van de politie. Op de kruising van de Meidoornstraat en de Ahornstraat werd in het midden van de straat een groot vuur gestookt. De Mobiele Eenheid is door de wijk gegaan.
De politie verzamelde zich bij de brandweerkazerne en trok daarna met meerdere eenheden de wijk in. Wat er precies aan de onrust voorafging, is nog niet bekend.
Stadhuisplein in Eindhoven wordt drukker
Nog heel even en dan zit 2025 erop. Op veel plekken in Brabant barst het feest dan los.
Steeds meer mensen gaan richting het Stadhuisplein in Eindhoven. Daar wordt er straks gezamenlijk afgeteld tijdens New Years EHVE. Een lichtshow wordt wordt dan geprojecteerd op het stadhuis en de toren ernaast.
Wil je dit niet missen? Bekijk deze nieuwjaarsshow live op Omroep Brabant. We zenden de show uit op web, app, YouTube, Brabant+ en televisie.