Live jaarwisseling | Gelukkig nieuwjaar! Brabant viert nieuwjaar

23:34

Het is iedere jaarwisseling vaste prik: auto’s, huizen, scooters en overkappingen moeten het ontgelden. Ook vlak voor 2026 is het op meerdere plekken in Brabant al raak.

In Breda zorgde vuurwerk dat onder een zonnepaneel terechtkwam voor een uitslaande brand bij een woning. De bewoners en hun kat konden het huis op tijd verlaten, maar de vlammen sloegen uit het dak.

Op de rotonde van de Hooghout in Breda werden meerdere scooters in brand gestoken. In de omgeving waren veel jongeren op straat en in de wijk waren harde explosies te horen.

Ook in Boxmeer was het raak. Aan de Stationsweg werden meerdere auto’s verwoest of beschadigd. De voertuigen stonden geparkeerd bij hotel De Baronie.

Verder vloog in Cuijk een houten schuur in brand. Het vuur woedde tussen de wanden van de schuur. De brandweer moest delen van het hout slopen om bij de brandhaard te komen.



