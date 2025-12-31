Live jaarwisseling | Het aftellen is begonnen

23:01

“Mag ik jullie als eerste bedanken voor alle felicitaties”, begint de altijd goedlachse Biggel. Tijd om terug te blikken, vindt de volkszanger, want ook hij maakte het afgelopen jaar weer van alles mee.

Waar er normaal gesproken alleen bitterballen in zijn buik ronddwarrelen, werden dat dit jaar ineens vlinders. Tijdens een artiestenreis schoot Cupido raak en ontmoette Biggel zijn Helga. Hij is tot over zijn oren verliefd. “Het is een keigoeie meid. Ik zocht er eigenlijk niet meer naar, maar ik ben er hartstikke blij mee”, zegt hij in de video.

Ook zijn carnavalskraker M’n Oma Die Heeft ’n Stoma zorgde voor de nodige ophef. “Sommige mensen vonden dat het niet kon”, vertelt Biggel. “Maar ik krijg nog steeds mensen aan het podium die er zelf een hebben. Dat vind ik veel waard.”

De zanger hint daarnaast alvast op nieuw werk. “Het mag gerust weer spraakmakend zijn”, zegt hij lachend. “Ik weet in ieder geval dat iedereen in een deuk gaat liggen.”

“Verder wens ik jullie allemaal een hele fijne jaarwisseling”, besluit Biggel met een brede grijns. “Doe voorzichtig met vuurwerk, vooral met die klappers uit Duitsland, hè”, schatert hij.