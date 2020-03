LIVEBLOG CORONAVIRUS: Geliefde Boxtelse pater Hans de Visser overleden aan coronavirus

De Tweede Kamer debatteert donderdag opnieuw over de coronacrisis. Voor het eerst is daar ook minister Martin van Rijn (Medische Zorg) bij. Een uur voor de aftrap van het debat publiceert het Centraal Planbureau scenario's over de mogelijke effecten die de coronacrisis op de economie zal hebben. In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De belangrijkste feiten:

Brabant telt tot nu toe in totaal 1915 patiënten bij wie het coronavirus is vastgesteld.

In het Amphia Ziekenhuis in Breda zijn de afgelopen 24 uur vier mensen overleden aan het coronavirus.

Door het aanscherpen van de coronamaatregelen gaat er een streep door veel Brabantse evenementen.

10.36

Consumenten doen er in de huidige crisistijd als gevolg van de coronapandemie verstandig aan om goed te kijken op welke kosten zij kunnen besparen. Verder moeten mensen bedacht zijn op het doen van extra uitgaven, gelet ook op de volstromende mailboxen met aanbiedingen van bedrijven. Dat meldt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

10.21

In Boxtel is pater Hans de Visser woensdag overleden aan het coronavirus. Dat laat het bestuur van de Heilig Hartparochie weten. De Visser (78) was een zeer geliefd pastoor in het dorp. "Hij was deze week opgenomen in het ziekenhuis na een val", vertelt een woordvoerster. "Vervolgens werd een longontsteking bij hem ontdekt en niet veel later is hij overleden. Het is heel snel gegaan."

10.18

Het Brabants Buske gaat ondanks de coronacrisis toch rijden.

10.16

Bij de Consumentenbond komen door de coronacrisis nog steeds veel vragen binnen van consumenten die willen weten waar zij recht op hebben bij geannuleerde reizen. De meest vragen komen van mensen die hun geboekte reis willen annuleren. De meeste vragen hebben betrekking op het terugkrijgen van geld bij het annuleren. Ook blijken veel consumenten erg onzeker te zijn over de situatie rond het nieuwe coronavirus over een paar maanden. Zo vragen veel consumenten zich af of zij reizen in september moeten annuleren.

10.10

De gemeentelijke belastingen van Oisterwijk worden pas twee maanden later geïnd. De gemeente doet dit om bewoners en ondernemers door deze moeilijk corona-crisis heen te helpen. De gemeente schort de automatische incasso twee maanden op en int het eerste bedrag pas eind mei. Het maandelijkse bedrag blijft hetzelfde.

10.09

De Geldropse agent Johan den Ouden stelde dinsdag tot zijn tevredenheid vast dat mensen in zijn wijk inmiddels voldoende afstand houden, zoals ook wordt aangeraden tijdens deze coronacrisis. Hij constateerde met zijn collega geen overtredingen in de wijk.

10.03

De onthulling van het Titus Brandsma-gedenkteken in Boxmeer die vrijdag zou plaatsvinden, gaat niet door. Ook de officiële opening van de fietsbrug door het Oorlogsmuseum in Overloon, die donderdag was gepland, is gecanceld. De festiviteiten zijn uitgesteld tot na de coronacrisis. De brug was wel al toegankelijk, maar is vanwege de coronacrisis nu afgesloten.

9.57

Burgemeester Michiel van Veen van Gemert-Bakel laat donderdagochtend weten dat in zijn gemeente zeker vijf mensen zijn overleden aan het coronavirus. "Na aandringen sterftecijfers ontvangen", twittert Van Veen. Hij spreekt van een 'triest bericht' en wenst de nabestaanden heel veel sterkte in deze verwarrende tijden. "Nogmaals de boodschap: mensen het is menens!"

9.51

Minister Ferd Grapperhaus gaat op social media de verhalen van hulpverleners delen. Hij benadrukt dat er veel van hen gevraagd wordt op dit moment. "Nog meer dan normaal. Jullie staan in deze crisis vooraan om te helpen. Veel dank voor die inzet. Ik zie jullie werk. Dat moeten de mensen thuis ook zien."

9.30

Nederland staan 'ruige tijden' te wachten als gevolg van de coronacrisis. Dat zegt minister Eric Wiebes (Economische Zaken) naar aanleiding van de scenario's voor de economie die het Centraal Planbureau (CPB) woensdagochtend vroeg naar buiten bracht. "Ons dagelijks leven is in korte tijd behoorlijk op zn kop gezet", reageert minister Wopke Hoekstra (Financiën). "We gaan door een moeilijke tijd. Het kabinet zet alles op alles om mensen en bedrijven zo goed mogelijk te steunen."

9.26

In deze tijden van corona zijn veel mensen op zoek naar een luisterend oor, vooral als ze noodgedwongen thuis zitten. Bij de Luisterlijn komen dertig procent meer telefoontjes binnen dan anders. Dagelijks voeren vrijwilligers 1200 gesprekken via de telefoon en nog eens ruim 150 via de chat.

9.14

Bij het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen zijn volgens RTV Drenthe honderden kaarten binnengekomen voor de coronapatiënten uit Brabant die in het ziekenhuis liggen. Die patiënten mogen geen bezoek ontvangen. Bestuursvoorzitter Suzanne Kruizinga deed zaterdag een oproep om kaarten te sturen, zodat de patiënten zich minder alleen zouden voelen.

9.05

De Nederlandse economie krijgt een harde dreun door de maatregelen om het nieuwe coronavirus een halt toe te roepen. Een economische terugval en een oplopende werkloosheid zijn onvermijdelijk, zelfs met de ongekende steunmaatregelen die de overheid heeft aangekondigd voor bedrijven. Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB), dat vier uiteenlopende scenario's heeft doorgerekend.

9.05

Een hartenkreet van het personeel van het Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom en Roosendaal.

9.00

“Help de helden.” Deze oproep doen twee Brabantse psychologen. Ze vragen aan andere psychologen en psychiaters om artsen en verpleegkundigen bij te staan in hun zware werk met coronapatiënten. Een zogenoemde buddy, die altijd klaarstaat als ze zorgmedewerkers het moeilijk hebben.

8.31

In het Amphia Ziekenhuis in Breda zijn de afgelopen 24 uur vier mensen overleden aan het coronavirus. Er worden nu 83 coronapatiënten verzorgd, negen meer dan woensdag. Van hen liggen er tien op de intensive care. Woensdag waren dit er nog elf. De voorbije 24 uur zijn tien patiënten bij wie het coronavirus was ontdekt uit het Bredase ziekenhuis ontslagen.

7.39

Tijdens de coronacrisis worden mensen niet uit hun huis gezet. Dat hebben minister Stientje van Veldhoven (Wonen), verhuurders- en brancheorganisaties met elkaar afgesproken. Als de afspraak niet wordt nageleefd komt het kabinet alsnog met wetgeving.

7.38

Het Leger des Heils start onder de naam 'Thuisblijven, hoe dan?' een campagne om aandacht te vragen voor de situatie van dak- en thuislozen, die door het coronavirus nog ernstiger is geworden. Veldbedjes in een lege sporthal - op minstens anderhalve meter afstand - lossen het tekort aan woonruimte niet op, benadrukt Cornel Vader, voorzitter van de stichtingsdirectie Welzijns-en Gezondheidszorg Leger des Heils.

7.00

Als het virus is overgewaaid en de wereld tot bedaren komt, zal de mensheid anders zijn. Beter. Dat zegt klinisch neuropsycholoog Erik Matser uit Helmond. "Het is een heel grote klap die we nu allemaal te verwerken krijgen. Daardoor gaat het individualisme, het zich van de groep afkeren, van vooral veel jonge mensen veranderen. Het worden wij-denkers."

06.24

Een te grote afhankelijkheid bij Nederlandse laboratoria van de Zwitserse farmaceut Roche is de oorzaak dat Nederland niet massaal op het coronavirus kan testen. Het bedrijf is marktleider, kan onvoldoende testmateriaal leveren, maar wil de laboratoria niet helpen door bijvoorbeeld de receptuur van een essentiële vloeistof beschikbaar te stellen. Dat meldt Follow the Money na navraag bij verschillende ingewijden, het RIVM en farmacieconcern Roche.

06.03

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) brengt vanwege de coronacrisis een speciale online editie van de Nibud Geldkrant uit: de Geldkrant-special Minder inkomen. Met deze krant biedt het Nibud handvatten aan mensen die als gevolg van de corona-uitbraak met een sterke daling van hun inkomen hebben te maken.

03.31

Het Centraal Planbureau (CPB) laat donderdagochtend zien wat de mogelijke gevolgen zijn van alle coronamaatregelen voor de Nederlandse economie. Aan de hand van een aantal scenario's wordt geschetst wat de effecten kunnen zijn op de groei, de werkgelegenheid en de overheidsfinanciën.

03.30

De Tweede Kamer debatteert donderdag opnieuw over de coronacrisis. Voor het eerst is daar ook minister Martin van Rijn (Medische Zorg) bij. Het debat zal vooral gaan over de maatregelen die het mogelijk maken boetes uit te delen aan mensen die zich niets aantrekken van de adviezen. Ook de verwarring rond het besluit over evenementen en scholen komt aan de orde.

00.16

Zo'n 20.000 ex-zorgmedewerkers hebben zich aangemeld om bij te springen in de overbelaste zorg wegens het coronavirus. Dat schrijft minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Vorige week stond de teller nog op zevenduizend. Teams in iedere regio zorgen ervoor dat de oud-zorgprofessionals terechtkomen waar ze het hardst nodig zijn en het meeste kunnen betekenen.