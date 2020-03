LIVEBLOG CORONAVIRUS: Vier mensen in Amphia zijn de afgelopen 24 uur overleden aan het coronavirus

De Tweede Kamer debatteert donderdag opnieuw over de coronacrisis. Voor het eerst is daar ook minister Martin van Rijn (Medische Zorg) bij. Een uur voor de aftrap van het debat publiceert het Centraal Planbureau scenario's over de mogelijke effecten die de coronacrisis op de economie zal hebben. In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De belangrijkste feiten:

Brabant telt tot nu toe in totaal 1915 patiënten bij wie het coronavirus is vastgesteld.

Door het aanscherpen van de coronamaatregelen gaat er een streep door veel Brabantse evenementen.

Hoe beleef jij de coronacrisis of heb je een foto gemaakt van een hartverwarmend initiatief? Laat bij Omroep Brabant een foto achter.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

8.31

In het Amphia Ziekenhuis in Breda zijn de afgelopen 24 uur vier mensen overleden aan het coronavirus. Er worden nu 83 coronapatiënten verzorgd, negen meer dan woensdag. Van hen liggen er tien op de intensive care. Woensdag waren dit er nog elf. De voorbije 24 uur zijn tien patiënten bij wie het coronavirus was ontdekt uit het Bredase ziekenhuis ontslagen.

7.39

Tijdens de coronacrisis worden mensen niet uit hun huis gezet. Dat hebben minister Stientje van Veldhoven (Wonen), verhuurders- en brancheorganisaties met elkaar afgesproken. Als de afspraak niet wordt nageleefd komt het kabinet alsnog met wetgeving.

7.38

Het Leger des Heils start onder de naam 'Thuisblijven, hoe dan?' een campagne om aandacht te vragen voor de situatie van dak- en thuislozen, die door het coronavirus nog ernstiger is geworden. Veldbedjes in een lege sporthal - op minstens anderhalve meter afstand - lossen het tekort aan woonruimte niet op, benadrukt Cornel Vader, voorzitter van de stichtingsdirectie Welzijns-en Gezondheidszorg Leger des Heils.

7.00

Als het virus is overgewaaid en de wereld tot bedaren komt, zal de mensheid anders zijn. Beter. Dat zegt klinisch neuropsycholoog Erik Matser uit Helmond. "Het is een heel grote klap die we nu allemaal te verwerken krijgen. Daardoor gaat het individualisme, het zich van de groep afkeren, van vooral veel jonge mensen veranderen. Het worden wij-denkers."

06.24

Een te grote afhankelijkheid bij Nederlandse laboratoria van de Zwitserse farmaceut Roche is de oorzaak dat Nederland niet massaal op het coronavirus kan testen. Het bedrijf is marktleider, kan onvoldoende testmateriaal leveren, maar wil de laboratoria niet helpen door bijvoorbeeld de receptuur van een essentiële vloeistof beschikbaar te stellen. Dat meldt Follow the Money na navraag bij verschillende ingewijden, het RIVM en farmacieconcern Roche.

06.03

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) brengt vanwege de coronacrisis een speciale online editie van de Nibud Geldkrant uit: de Geldkrant-special Minder inkomen. Met deze krant biedt het Nibud handvatten aan mensen die als gevolg van de corona-uitbraak met een sterke daling van hun inkomen hebben te maken.

03.31

Het Centraal Planbureau (CPB) laat donderdagochtend zien wat de mogelijke gevolgen zijn van alle coronamaatregelen voor de Nederlandse economie. Aan de hand van een aantal scenario's wordt geschetst wat de effecten kunnen zijn op de groei, de werkgelegenheid en de overheidsfinanciën.

03.30

De Tweede Kamer debatteert donderdag opnieuw over de coronacrisis. Voor het eerst is daar ook minister Martin van Rijn (Medische Zorg) bij. Het debat zal vooral gaan over de maatregelen die het mogelijk maken boetes uit te delen aan mensen die zich niets aantrekken van de adviezen. Ook de verwarring rond het besluit over evenementen en scholen komt aan de orde.

00.16

Zo'n 20.000 ex-zorgmedewerkers hebben zich aangemeld om bij te springen in de overbelaste zorg wegens het coronavirus. Dat schrijft minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Vorige week stond de teller nog op zevenduizend. Teams in iedere regio zorgen ervoor dat de oud-zorgprofessionals terechtkomen waar ze het hardst nodig zijn en het meeste kunnen betekenen.