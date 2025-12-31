Live jaarwisseling | kind overleden na aanrijding, 112 beter bereikbaar

03:34

Op klokslag twaalf uur pakt Massa is Kassa-realityster Peter Gillis nog één keer uit met een nieuwjaarswens. Samen met zijn Wendy wenst hij zijn volgers het allerbeste voor het nieuwe jaar.

“Op naar veel mooie momenten en nieuwe kansen”, schrijft hij. En die kansen zijn na het afgelopen jaar geen overbodige luxe voor de ondernemer.

De rechtbank was voor Gillis bijna zijn tweede thuis. Hij moest zich het afgelopen jaar verantwoorden in zaken rond belastingfraude, zijn conflict met ex Nicol Kremers, de verkoop van zijn vakantieparken en andere juridische geschillen met gemeenten en het Openbaar Ministerie.

Toch lijkt de moed hem niet in de schoenen te zijn gezakt. “Laten we er samen iets moois van maken. Gelukkig nieuwjaar!"