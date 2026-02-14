Genieten van de lichtjesoptocht • Stuur ons jouw foto's

18:32

In wijkcentrum Spijkerbeemden in Tilburg kwamen zaterdagmiddag meer dan veertig buurtbewoners samen voor een muziekbingo. Die stond, hoe kan het ook anders, geheel in het teken van carnaval.

De kleurpotloden en stiften liggen klaar op de verschillende tafels als rond kwart over drie de eerste buurtbewoners aanschuiven in het buurthuis van de Tilburgse wijk Groenewoud. “Wij vinden het veel te druk in het centrum. Daarom gaan we hierheen”, vertelt een van de bingodeelnemers.

Jose woont ook in de wijk en kwam op het idee om een muziekbingo te houden. “Ik zag dit een keer bij een zorginstelling en dacht: dit moeten we hier ook hebben.”

Om half vier is het tijd om te starten. Bart van Loon presenteert en zingt de bingo aan elkaar. Na een paar nummers is het al raak voor Johan, die van oor tot oor straalt. Van de prijzentafel kiest hij de kaars.

Tijdens de nummers is er ook volop ruimte om te dansen. Dat wordt dan ook gedaan. Net als de polonaise.

Dan is het tijd voor ronde twee. “Het gaat hier niet goed”, verzucht een van de dames na een aantal liedjes. Maar dat geldt niet voor Ingrid, die aan dezelfde tafel zit. Na ‘Heb je even voor mij’ van Frans Bauer mag zij naar voren komen en kiest ze de tafellamp.

Ondanks dat Jose had gehoopt op een grotere opkomst, beleven de buurtbewoners van Groenewoud een gezellige muzikale middag met elkaar.