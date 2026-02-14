LIVE | Minder treinen Den Bosch-Utrecht • Overleden Oeteldonkers herdacht
Op de prinsenwagen in het zonnetje
Heerlijk zonnetje in Goirle, Ballefruttersgat. Op de prinsenwagen staan Prins Tinnus d’n Irste en Jeugdprinses Emma Frutje d’n Irste. “Ik denk: wauw. Mensen komen naar buiten als wij voorbij komen. Carnaval is verbroedering en dan moet je niet binnen blijven zitten. Dit is het mooiste ooit. Je ziet mensen die je normaal niet ziet en iedereen is blij", aldus de prins.
Koud in de optocht van Mierlo-Hout
Prins Thomas den Irste van Carnavalsvereniging ‘t Barrierke is vertrokken in de optocht van Mierlo-Hout. Het is bitter koud in het dorp. De prins heeft een warme kruik bij zich om de kou te doorstaan.
Overleden carnavalsvierders herdacht onder Knillispoort in Oeteldonk
Dat carnaval niet alleen om de lol en de leut draait, merk je zaterdagmiddag onder de Knillispoort in Oeteldonk (Den Bosch). Daar zijn de carnavalsvierders herdacht die de afgelopen jaren zijn overleden. Bij een speciale herdenkingssteen stonden tientallen mensen stil bij hun dierbaren. Tussen de sjaals in rood-wit-geel en het zachte geluid van muziek klonken ook persoonlijke verhalen en vloeiden hier en daar tranen.
Zanger Jeroen van Zelst is jarig
De beste plek om dat te vieren is natuurlijk samen met Jordy Graat in het Fijnfisjenie Café. En daar werd uiteraard ook even voor hem gezongen.
Tot zeker 20.30 uur veel minder treinen tussen Den Bosch en Utrecht
Tussen Den Bosch en Utrecht rijden tot ten minste half negen zaterdagavond veel minder treinen dan gebruikelijk. Oorzaak is een defecte bovenleiding.
De Hilvarenbeekse Walk of Fame: Pezerikkestròtje
In Pezerikkengat is vandaag het officiële Pezerikkestròtje onthuld. Op 37 stoeptegels staan alle prinsen die geheerst hebben over Hilvarenbeek samen met hun adjudanten en motto’s.
Het straatje loopt langs het gemeentehuis. Om 14.00 uur knipte prins Bart en waarnemend burgemeester Maarten Houben het geelpaarse lint door. Al kostte dat veel moeite vanwege het dikke lint.
Daarna gingen de hoofdjes naar beneden en zocht iedereen de eigen steen of die van bekenden. En kon iedereen letterlijk over de prinsen heen lopen.
Drukte bij de Adventure Store in Helmond
Theo van Houts van de Adventure Store in Helmond merkt extra drukte in zijn winkel. "We hebben vanochtend al heel veel handschoenen, mutsen, sjaaltjes en bufjes verkocht. Het wordt aardig koud dit weekend heb ik begrepen en mensen willen er toch comfortabel opstaan tijdens carnaval."
Zijn tip om lekker warm te blijven is werken met drie laagjes. "Als eerste laag een merinowollen shirt voor de vochtafdrijving, dan een middenlaag die zorgt voor de isolatie en dan als derde laag een waterdichte of winddichte laag. En over al die lagen komt dan nog je carnavalsoutfit, want je wilt er wel leuk opstaan met carnaval."
Bouwvereniging CV De Kurketrekkers helemaal vooraan in de optocht
De vereniging bestaat 55 jaar. Om die mijlpaal te vieren mag de club voorop lopen in de optocht van Tullepetaonestad (Roosendaal). En dat is een grote eer!
Zonder de Kneupe in huiskamer van Jan kan de carnaval niet beginnen
Carnaval hangt aan elkaar van tradities, groot en klein. Drie Uurkes Vurraf, de optochten door de straten en het onthullen van Knillis in Oeteldonk: het zijn tradities waar duizenden mensen op afkomen. Maar de echte carnavalsvierders hebben zo ook allemaal hun eigen vaste gebruiken. Het Kneupeconcert in de woonkamer van Jan Bols in Vught bijvoorbeeld. Elk jaar een vaste waarde voor een handjevol carnavalsvierders.
NS overrompeld door troep carnavalsvierders: neem rommel mee
De NS zegt overrompeld te zijn door de puinhoop die carnavalsvierders in de trein achterlaten. De spoorwegmaatschappij roept treinreizigers op hun rommel mee te nemen.
"Van lege blikjes bier en confetti tot pizzadozen en braaksel. Ondanks de dubbele inzet van het aantal schoonmaakploegen, lukt het door de enorme puinhoop niet om de treinen helemaal te reinigen", zegt de NS.
In totaal zijn dit weekend ongeveer 250 schoonmakers aan het werk om de treinen schoon te maken, zowel op onderhoudslocaties als in rijdende treinen.
Gemeente roept op niet meer naar Breda te komen
De binnenstad raakt vol. 'Kom er niet meer naartoe', roept de gemeente op.
Voor de mensen die er al zijn is het advies: 'Doe je polonaise op een rustigere plek en houd de ledschermen in de gaten'.
De optocht in Moerdijk in vijf foto's
In Macharen is het ook keigezellig
Bij Groots en Bijzonder, een feestmiddag voor mensen met en zonder beperking, is carnaval losgebarsten.
Drukte in Breda: gemeente sluit verschillende hekken
Het is halverwege de middag en de gemeente Breda sluit al verschillende hekken in de stad door de carnavalsdrukte. De gemeente meldt dat de hekken tijdelijk dichtgaan.
Het advies is om de instructies op de ledschermen te volgen voor een alternatieve route.
Sfeerimpressie optocht Wouwse Plantage (Mastepinnelaand)
Ook in Kuussegat is de sleutel overgedragen
In de feestelijke tent op de Markt in Veghel was een feestelijke sleuteloverdracht. Ook daar is de carnaval goed afgetrapt.
Erwin wint carnaval van z'n leven: 'Je kunt me wegdragen'
We gaan even terug naar de Elfde van de Elfde. Erwin Snoeren uit Kaatsheuvel viert feest in Den Bosch en ziet Roeptoetgat-reporter Tappie Thijs staan. Hij houdt het niet meer en brult de meest wilde kreten uit, want hij weet dat hij 'Carnaval van je leven' heeft gewonnen. En dat betekent dat Roeptoetgat hem helemaal in de watten legt met carnaval. In het radioprogramma Dweilradio vertelde hij zaterdagochtend hoe hij zijn zorgeloze carnaval is begonnen.
Nog relatief rustig op 'Oeteldonk Centraal'
Het valt zaterdag nog mee met de drukte bij het station in Oeteldonk.
Jordi uit Nijmegen is verkleed als aso: "Ik loop er liever zo bij dan als een of andere mafkees met zo’n jasje van Den Bosch.”
Voor Luuk en Sem uit Gelderland houdt het carnavalsavontuur in Oeteldonk waarschijnlijk snel op. "We roken even en rijden door naar Eindhoven, want hier zijn we hier welkom volgens mij", zegt Sem.
Fenne is de eerste carnavalsbaby van het Catharina Ziekenhuis
Vrijdagmiddag om 15.19 uur is ze geboren. Fenne van de Gevel is de eerste carnavalsbaby in Eindhoven.
Ook in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch zijn carnavalsbaby's geboren. Sinds vrijdagmiddag zijn dit er tot nu toe drie.
'Kleed je warm aan', waarschuwen gemeenten
Gemeenten in Brabant waarschuwen carnavalsvierders zaterdag voor de kou. Mensen moeten zich warm aankleden, zeggen ze.
De eerste carnavalsdag op vrijdag verliep volgens Breda 'gezellig en veilig'. Het weer blijft een 'aandachtspunt', aldus de gemeente. Tilburg en Den Bosch geven dezelfde waarschuwing. Het advies is laagjes kleding te dragen tijdens de koude nachten.
Verrassing voor de mannen van Effe Serieus tijdens optreden in hoogwerker
Het was een grote verrassing voor Schorsbos: de mannen van Effe Serieus kwamen daar zaterdagmiddag in een hoogwerker aanrijden. Met een spontaan optreden barstte een Schijndels straatfeest los, maar na anderhalve minuut werd het optreden afgebroken en werden de artiesten zelf verrast.
Drie van de vier mannen van Effe Serieus komt uit Schijndel, en eentje uit Lith. Ze werden in Schorsbos lekkergemaakt met worstenbroodjes, maar kregen uiteindelijk uit handen van Prins Bram d'n Urste de onderscheiding 'Ere Schorsbosser' uitgereikt.
Bossche muziekgroep onderweg naar Amsterdam om drukte in Den Bosch te vermijden
De Bossche muziekgroep BP Band hebben de trein genomen naar Amsterdam. De muzikanten gaan vandaag de carnavalssfeer naar Amsterdam brengen.
De muziekgroep, in Oeteldonk een clubke genoemd, loopt al ruim dertig jaar rond in Oeteldonk. Om de drukte in de Bossche binnenstad te vermijden zoekt de PB Band dit jaar de Randstad op. Zij treden tussen 15.30 en 17 uur op in Café Thuys in Amsterdam.
Lampegatse optocht is los! Ook burgemeester Dijsselbloem is van de partij
Nog meer pèkskes: bekijk hier beelden van de Kruikenloop
De optocht Lampegat is vertrokken!
De carnavalsoptocht in Lampegat is vertrokken. Kijk mee naar de mooiste carnavalswagens.
Carnavalsviering in Waalwijk met een bijzondere opbrengst van de collecte: mand gevuld met Flügel
Iedereen die vrijdag al goed gefeest heeft kan even tot bezinning komen tijdens de carnavalsviering in de Sint Jan de Doper kerk in Schoenlapperslaand. Jong en oud verzamelden zich daar zaterdag.
Kruikenloop in Tilburg van start: mooie pèkskes sjezen voorbij
De Kruikenloop is dé start van carnaval in Kruikenstad. Het is al jaren een traditie om in carnavaleske sfeer vijf, tien of vijftien kilometer af te leggen. Of voor de jongeren een loop van 1.111 meter.
Laatste hand wordt gelegd aan de carnavalswagens in Netersel
In ‘t Hupke (Netersel) wordt de laatste hand gelegd aan de carnavalswagens. Bouwgroep de Buntbengels heeft dit jaar als thema “döner worden". Ze moeten nog even doorwerken. De optocht in het dorp is zaterdagmiddag om 14.30 uur.
Door drukte nóg een carnavalsviering in de Basiliek van Kaaiendonk
In de Sint Jansbasiliek van Kaaiendonk (Oosterhout) is vanochtend de eerste van de twee carnavalsvieringen gehouden. De banken zaten bomvol met verklede carnavalsvierders. Om 12.30 uur zal er nog een carnavalsviering worden gehouden Oosterhout. Geen kaartje? De carnavalsvieringen zijn live te volgen op een scherm op de Markt.
Naar links! Naar rechts! De jongeren van de Alez-academie gaan los
Hossen en de polonaise lopen: bij de Alez-academie weten ze als geen ander hoe dat moet. De carnavalssfeer zat er al vroeg in bij deze jongeren. 'Voor iedereen: maak er mooie, gezellige dagen van. Alaaf!', schrijven ze op Instagram.
Tja... En nu? Auto rijdt zich vast tussen het feestgedruis in Kielegat
In Breda was vrijdagmiddag een bijzondere situatie. Ondanks de drukte probeert iemand zijn auto toch door de menigte te wurmen aan de Havermarkt.
Ontbijten met vette hap bij het carnavalsontbijt in Oisterwijk
Ook deze carnaval trekken onze verslaggevers met de Roeptoetmobiel weer de hele provincie door, zodat jij niets hoeft te missen van het Brabantse feestgedruis en alle leut. Dit jaar trappen ze af in Oisterwijk, waar ze aanschuiven bij het traditionele carnavalsontbijt.
Het moment van de sleuteloverdracht is daar
In veel dorpen en steden begint carnaval met de traditionele sleuteloverdracht. De burgemeester levert de sleutel van het gemeentehuis in, de carnavalsprinsen en prinsessen zijn de komende dagen de baas.
Geniet nog even na van 3 Uurkes Vurraf
Omroep Brabant veranderde vrijdag in Roeptoetgat en met 2 Uurkes Vurgloeie werd het feest afgetrapt. Om drie uur ging carnaval écht los met 3 Uurkes Vurraf. Veel carnavalssterren stonden op het podium.
Kijk 3 Uurkes Vurraf hier terug.
Wa trekte aon meej carnaval: een dikke jas
Ga je carnaval vieren vandaag? Lekker een optocht bekijken? Daar is het prima weer voor, vertelt Rico Schröder van Weerplaza. Kleed je alleen wel goed aan!
"Het blijft deze zaterdag droog en 's middags schijnt de zon", laat Schröder zaterdagochtend weten. "Maar het is daarbij wel wat koud, het wordt 2 tot 3 graden. Daarbij staat er een noordenwind, die het voor het gevoel nog wat kouder maakt."
Lees het hele weerbericht hier.
