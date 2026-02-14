LIVE | Minder treinen Den Bosch-Utrecht • Overleden Oeteldonkers herdacht

16:44

In Pezerikkengat is vandaag het officiële Pezerikkestròtje onthuld. Op 37 stoeptegels staan alle prinsen die geheerst hebben over Hilvarenbeek samen met hun adjudanten en motto’s.

Het straatje loopt langs het gemeentehuis. Om 14.00 uur knipte prins Bart en waarnemend burgemeester Maarten Houben het geelpaarse lint door. Al kostte dat veel moeite vanwege het dikke lint.

Daarna gingen de hoofdjes naar beneden en zocht iedereen de eigen steen of die van bekenden. En kon iedereen letterlijk over de prinsen heen lopen.