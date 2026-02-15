LIVE | Geen treinen vanuit Lampegat richting zuiden • Vier onderkoelingen
Roeptoetgat hield je deze zondag in dit liveblog op de hoogte van al het carnavalsnieuws uit Brabant. Van opvallende outfits tot bijzondere anekdotes.
Liveblog
Tot morgen!
En zo komt er aan carnavalszondag én dit liveblog een einde. Morgen zijn we er uiteraard weer bij, met alle mooie verhalen en het laatste nieuws over carnaval. Hou ons dus weer in de gaten. Slaap lekker!
CV Utkumtniezonauw doet voor het laatst mee aan optocht
Voor de állerlaatste keer deed CV Utkumtniezonauw zondag mee aan de optocht in Ganzendonck (Beek en Donk). Het thema: een Brabantse race naar het einde. Zo eindigde zelfs het Brabants Buske op de carnavalswagen. En dat wilde het Buske zelf wel eens zien.
Geen treinen vanuit Lampegat richting het zuiden
Een auto is zondagavond rond acht uur het spoor op gereden bij Heeze. De wagen kwam midden op de spoorwegovergang aan De Leuren tot stilstand. Tot kwart voor elf zondagavond rijden er daarom treinen meer tussen Eindhoven en Weert, meldt de NS. Even opletten als je dus nog vanuit Lampegat naar het zuiden moet.
Waar geven ze met carnaval het meeste geld uit?
Carnaval is natuurlijk één groot feest, maar voor horeca, taxi's en carnavalswinkels ook een van de belangrijkste periodes van het jaar. Er gaat best wat geld om in zo'n carnavalsweekend, maar hoeveel precies?
Financieel platform Beurswijzer maakte een schatting. Dat deden ze op basis van bezoekersaantallen en de gemiddelde uitgaven per persoon. Oeteldonk (Den Bosch) komt daarin als grote winnaar uit de bus: daar zou volgens de schatting zo'n 35 tot 45 miljoen (!) euro worden uitgegeven.
Kielegat (Breda, 30 tot 40 miljoen euro) en Tilburg (Kruikenstad, 25 tot 35 miljoen euro) staan op plek 2 en 3.
Veel carnavalsvierders voorbereid op kou, enkelen onderkoeld
De meeste mensen die zondag carnaval vieren, hebben zich gekleed op de kou, ziet het Rode Kruis. Aan het begin van de avond zag de hulporganisatie op EHBO-posten wel wat meer mensen met lichte onderkoelingsverschijnselen binnenkomen. Van grote aantallen is vooralsnog geen sprake, vertelt een woordvoerster die de situatie in Eindhoven, Helmond, Oss en andere plaatsen aan de oostkant van Brabant volgt.
"We zagen overdag dat de meeste mensen er wel op waren gekleed. Het is ook een gemoedelijk feest, mensen letten op elkaar", zegt de woordvoerster. Ze waarschuwt wel dat alcohol verraderlijk kan zijn: "Je kunt denken dat je erdoor opwarmt, maar je koelt er juist sneller door af. Dus blijf ook vanavond goed op elkaar letten", is haar advies.
Omdat de kou en sneeuw vooraf al werden verwacht, zijn de EHBO-posten daar goed op voorbereid. "De posten zijn verwarmd en er liggen dekens, zodat mensen snel weer opgewarmd zijn."
In Tilburg hielp het Rode Kruis in de nacht van zaterdag op zondag vier carnavalsvierders die onderkoeld waren geraakt, laat een andere woordvoerster weten. In Roosendaal en Bergen op Zoom, waar de organisatie ook actief is, meldden zich geen onderkoelde mensen. "Dus het valt mee tot nu toe."
De wagen van CV De Faant zag er weer top uit
Het is elk jaar weer een belevenis, de wagen van CV De Faant tijdens de optocht in Faantelaand (Raamsdonksveer). Hij is 20 meter lang en 11 meter hoog. En dit jaar kwam-ie met nog een leuk extraatje: WC Experience trad op hun wagen op. Bouwer Patrick vertelt erover bij het Brabants Buske.
Creatief carnavalskostuum!
Feestjes in Kielegat gaan gewoon door
De gemeente Breda deelt heet maar even voor de zekerheid: ondanks de sneeuw en kou gaan de buitenfeestjes op Spinola, het Van Coothplein, de Haven en de Sint Janstraat gewoon door. "Zorg dat je warm blijft", adviseert de gemeente in Kielegat.
Da's schrikken: carnavalswagen breekt af tijdens optocht
Even schrikken zondagmiddag tijdens de optocht in Someren-Eind: een stuk van de praalwagen van CV de Plak brak af. De optocht werd gelivestreamd door SIRIS Asten Someren op Facebook en dus werd het moment gefilmd. Op beelden is te zien hoe de kop van een pop op de wagen eerst ronddraait, maar dan opeens naar een kant hangt.
Leden van de carnavalsclub hebben al snel door dat er iets misgaat en grijpen snel in. Alle omstanders gaan aan de kant. De pop wankelt een tijdje, tot het hoofd afbreekt en op de grond stuitert. Niemand raakt gewond.
CV de Plak deelt op Facebook enorm geschrokken en ontdaan te zijn, maar zegt niet bij de pakken neer te gaan zitten: morgen is de groep weer te bewonderen in Asten.
Jan 'Veul Gère' Eijsermans benoemd tot Ereburger van Roeptoetgat
Roeptoetgat heeft een nieuwe Ereburger. Niemand minder dan Jan Eijsermans, zanger van onder meer Veul Gère, is toegetreden tot dit elitegezelschap. Eijsermans werd zondag uitgeroepen tot Ereburger.
Bekijk de beelden hier terug.
Deel je foto's met ons!
We vinden het leuk om te zien hoe jouw carnaval is! Heb je bijvoorbeeld mooie sneeuwfoto's, of leuke plaatjes van een optocht? Deel ze dan met ons. Dat kan hier.
Den Bosch: 'Overweeg op tijd naar huis te gaan'
De gemeente Den Bosch meldt dat er zo nog meer sneeuw wordt verwacht. "Dat kan voor lastige omstandigheden zorgen", zegt de gemeente. Den Bosch doet daarom een oproep: "Wil je het grote sneeuwfront voor zijn? Overweeg dan om op tijd richting huis te gaan en maak zelf een veilige keuze."
Houd daarnaast de situatie op het spoor in de gaten, zegt de gemeente. "Vanwege de sneeuwval van vanavond kan het zijn dat de treinen een andere dienstregeling rijden. Houd rekening met vertraging en het uitvallen van treinen."
Ook de gemeente Breda zegt dat het maar één graad is en het buiten sneeuwt. "Probeer binnen je feestje voort te zetten, zodat je warm blijft", aldus de gemeente.
Iceman neemt frisse carnavalsduik
Iceman Carlo Barth nam zondagochtend een carnavalesque duik in de zuiderplas in Oeteldonk (Den Bosch). Hij zat twaalf minuten lang (met een Oeteldonk-mutsje) in het ijskoude water. Voelt-ie zich goed door, zegt hij.
Traditie in Haorendam: koeksloan
Je pakt een boomstam, legt er een stuk peperkoek op en dan: BAM! Sla je de koek zo doormidden met een stok. Dat is ongeveer wat koeksloan in Haorendam (Haarsteeg) is. Het Brabants Buske probeerde het ook eens.
Vanuit het dorp naar Oeteldonk? Niet in Krabberdonk
Vanuit de omliggende dorpen trekken steeds vaker carnavalsvierders naar grote carnavalssteden als Oeteldonk, Kruikenstad, Lampegat en Kielegat. Maar niet in Krabberdonk (Den Dungen). Daar verwelkomen ze deze carnaval gewoon zo'n 10.000 mensen.
Hoe ze dat doen? Je leest het hier.
Drie keer elf jaar getrouwd en waar vier je dat dan? Juist, in de optocht!
Tilburg vierde zondag massaal in het oranjegroen een van de mooiste dagen van het jaar: d'n Opstoet van Kruikenstad. Roze wc-dames, het complete zwanenmeer, bruisende bijtjes en een bende sanseveria's, alles kwam voorbij in de straten van de binnenstad. En: een héél bijzonder bruidspaar.
Wednesday gespot in Lampegat
In Lampegat (Eindhoven) heeft Netflix een bekende gespot: Wednesday, uit de gelijknamige serie. Het personage is nooit erg onder de indruk en háát drukte en gezelligheid. Geen wonder dat ze er zo ongelukkig uitziet tijdens de optocht.
Kerstmuziek tijdens carnaval?!
Ja, het is echt waar: je hoort hier kerstmuziek. Tijdens carnaval. De sneeuw doet gekke dingen met de dj's in Tullepetaonestad (Roosendaal)!
Toch bijzonder: sneeuw tijdens carnaval in Tullepetaonestad (Roosendaal)
Agenten bekeuren carnavalswagens zonder kenteken: 'Belachelijk'
Agenten hebben voor de start van de optocht in Keiebijtersstad (Helmond) de sfeer naar het vriespunt laten dalen. Verschillende carnavalswagens kregen een bekeuring omdat hun wagen geen kenteken had. "Belachelijk, teleurstellend, wij doen zo niet meer mee", klonk het bij de overtredende carnavalsverenigingen.
Brabants Buske deelt worstenbroodjes uit
Het Brabants Buske ging zondag op pad in Boemeldonck (Prinsenbeek) om worstenbroodjes uit te delen. En dat viel goed in de smaak!
Slim: Paul maakt digitale emblemen
Wat een genie, deze Paul Groenendaal uit Krabberdonk (Maaskantje). Hij wil overal carnavallen, maar heeft natuurlijk niet van elke stad een embleem liggen. Dus kwam hij met een oplossing.
Nog even nagenieten van de optocht in Tullepetaonestad (Roosendaal)? Dat kan!
Sneeuw in de hele provincie
Ondertussen sneeuwt het ongeveer in heel Brabant. Omdat het 0 graden is, zal het witte laagje wel even blijven liggen. Weerplaza verwacht dat het sneeuwdek niet dikker dan een paar centimeter wordt. Vannacht is het ook alweer voorbij: dan gaat het dooien en smelt alles weg.
Mega gehaktbal uitgedeeld in Veghel
Teun Horck van restaurant DIS in Veghel maakt elk jaar een mega carnavalssnack. Dit jaar werd het een mega gehaktbal van maar liefst 28 kilo, zwemmend in een kruiwagen met jus. En net werd-ie uitgedeeld in Kuussegat (Veghel). Ziet er zeer smakelijk uit, toch?
Boy Janssen te gast in het Fijnfisjenie Café
Gisteren kwam Kees de Bever al langs als stamgast in het Fijnfisjenie Café, vandaag is Boy Janssen te gast. Boy won in 2019 de felbegeerde Zilveren Narrenkap bij het Keiebijters Kletstoernooi. Dit jaar is hij adjudant van goede vriend en prins Addie Compen in Bokkenrijk (Budel).
"Ik heb er heel veel zin in vandaag", zegt Boy. "Het wordt sowieso een gezellige boel. Er komen gasten langs en het tonpraten mag natuurlijk niet ontbreken."
Kijk dus vooral hier naar de uitzending!
Voor dit duo kan de dixi niet vies genoeg zijn: 'Eer van je werk'
Om drie uur vannacht ging de wekker voor vader Marco en zoon Jordy van Zon. Een uur later zijn ze liters urine en poep aan het opruimen in Tilburg. Al jaren maken ze samen dixi's schoon in Brabantse steden. "Hoe viezer hoe beter, want dan heb je de meeste eer van je werk", zegt Jordy.
Zo ziet carnaval in Oeteldonk (Den Bosch) er van bovenaf uit
Haarlemmer geniet van optocht Kruikenstad: 'Beter bier'
Radiopresentator Koen Wijn geniet zelf van de optocht in Kruikenstad (Tilburg). De mensen staan daar gebroederlijk naast elkaar. Zo staat Koen naast iemand die met zijn vriendin helemaal uit Haarlem is gekomen.
“Dit is de eerste keer dat ik hier ben. Ik dacht: ik ga gewoon een keer met mijn vriendin. Gek doen en bier drinken. We wonen een paar kilometer verder, maar dit lijkt wel een ander land joh! Iedereen is gewoon fijn.”
Zijn vriendin voegt nog even fijntjes toe: “Het bier smaakt hier beter dan boven de rivieren.”
Sneeuw tijdens carnaval!
Sneeuw tijdens carnaval: dat hebben we al lang niet meer gezien! Toch gebeurt het nu echt. In het westen van Brabant kleurt de wereld al een beetje wit, zoals hier in Puitenol (Oudenbosch). Het sneeuwgebied trekt langzaam van West- naar Oost-Brabant.
Mascotte van Quarantaine Boys onder hun ogen gestolen, groene vis gezocht
Tijdens het optreden van De Quarantaine Boys in Paddenriek (Wanroy) is zaterdagavond onder hun ogen hun mascotte gestolen. "Er was een man in een gele outfit met dito kleur vissershoed die onze groene vis pakte en ermee naar buiten rende. Wij konden niks doen want we waren aan het optreden."
Prinses San d’n Eerste staat haar mannetje in ‘t Kraaierijk
Sandra Konings (25) kruipt dit jaar voor het eerst in haar rol van Hoogheid van ‘t Kraaierijk (Rucphen). Ze is een van de weinige carnavalsprinsessen in onze provincie.
“Echt superleuk om te doen. In Rucphen zijn ze het inmiddels al gewend. En van mensen die van buiten het dorp komen, krijg ik alleen maar positieve reacties”, vertelt de Rucphense, die het carnaval met de paplepel kreeg ingoten.
Wat haar betreft kom er snel veel meer nieuwe vrouwelijke collega’s bij.
Dit is de optocht in Rommelgat (Veldhoven)
En ineens duikt WC Experience op in optocht Faantelaand
Sta je zondagmiddag naar de optocht in Faantelaand te kijken, krijg je zomaar een gratis live-concert van een van de grootste feestbands van Nederland voorgeschoteld. Als grote surprise dook WC Experience op in de carnavalsoptocht in Raamsdonksveer!
FijnFisjeNie of FènVisjeNie?!
Grote kans dat jij de kreet FijnFisjeNie! al genoeg hebt geroepen deze dagen. Deze creatievelingen in de opstoet in Kruikenstad (Tilburg) hebben daar een mooie variant op gemaakt: een FènVisjeNie. Wij vinden het zeker een fèn visje!
Boer Knillis in Oeteldonk is onthuld
Het hoogtepunt tijdens de opening van carnaval in Oeteldonk (Den Bosch): de onthulling van boer Knillis. Het standbeeld wordt elk jaar op zondag op de markt geplaatst en blijft daar dan nog drie dagen staan. Dinsdagavond wordt-ie begraven en is carnaval officieel afgelopen.
Maar dat zijn zorgen voor later. Nu is het groot feest in de stad.
Oeps: wagen vastgelopen vlak voor optocht in Baviaonenland
Oei, da's balen: heb je maandenlang keihard aan je carnavalswagen gewerkt, loopt-ie vast nog voordat de optocht begint. Het overkwam de bouwers van deze wagen in Baviaonenland (Bavel) zondagmiddag.
Toch kon de wagen na een tijdje nog verder rijden. De grote koeienkop aan de voorkant is met een slijptol weggehaald en zo kon de wagen worden losgemaakt.
Dit was de Fustenrace in Leemkuul
Fustenrollen in Leemkuul (Oeffelt) is al bijna 35 jaar vaste prik tijdens carnaval. En daar wordt dan elk jaar een officieuze Nederlands Kampioen Fustenrollen gekroond. De winnaar van dit jaar had z'n tactiek goed voorbereid.
CV De Deurzuipers en Ome Thoom nog in de wolken na 3 Uurkes Vurraf
Onze verslaggevers gingen vanochtend langs bij CV De Deurzuipers en Ome Thoom in Etten-Leur. De mannen gaan deze carnaval hard met hun nummer 'Cash betaald' (Hoe die ook alweer ging? Nou, zo: ik denk dat Johnny, Johnny cash betaald...). Ze mochten vrijdag zelfs optreden tijdens 3 Uurkes Vurraf.
Daar moeten ze nog van bijkomen, vertellen ze tijdens hun ontbijt (een eierkoek met chocopasta). “Ik heb mijn artiestenbandje nog om en die gaat deze carnaval niet meer af. Ik ben er veel te trots op”, zegt Vinnie.
“Ik herinner me het belletje dat we mochten optreden nog heel goed”, vertelt Ome Thoom. “Het was geweldig. Alles vloog in de vlucht. Ik was vooral blij dat iedereen ons optreden goed vond. Mooi om ons zo op de kaart te zetten.”
En het liedje voor volgend jaar? Die is al in de maak. Wordt vervolgd dus.
Dit was de Beddenrace in Knoepersriek
De deelnemers hebben zich weken voorbereid voor deze topsport: de beddenrace in Knoepersriek (Sambeek). Maar na al die biertjes gisteravond gaat het voor sommige deelnemers niet helemaal zoals gehoopt...
Bjarne en Chinouk lopen ondanks overlijden vader mee in leutstoet
In Put en Buntland (Putte) lopen Bjarne en Chinouk ondanks het overlijden van hun vader en carnavalsprins Fred I van Ginneken mee in de leutstoet.
“Papa zou niet anders gewild hebben”, zegt Chinouk. Bjarne vertelt dat hij de afgelopen dagen overladen is met hartverwarmende reacties. “Het is soms best even moeilijk, maar het is mooi dat mensen zo met ons meeleven.”
Prins Fred I overleed vorig jaar plotseling. Hij was jarenlang de gangmaker van het carnavalsfeest in zijn woonplaats. Uit respect voor zijn overlijden, vieren ze in Putte dit jaar carnaval zonder een nieuwe hoogheid.
Oeteldonkse band ontvlucht de drukte en viert carnaval in Amsterdam
Om de carnavalsdrukte op zaterdag te ontvluchten gaat de Oeteldonkse BP Band normaliter naar de dorpen rondom Den Bosch, maar dit jaar besloten ze het over een andere boeg te gooien. "Als half Amsterdam hierheen komt, dan gaan wij gewoon die kant op."
'Ontvoerde' pastoor Pieter net op tijd bevrijd voor carnavalsmis
Pastoor Pieter Scheepers is net op tijd voor de carnavalsmis in Mierlo-Hout 'bevrijd.' Scheepers werd zaterdag na de optocht 'ontvoerd' en de daders eisten losgeld van de carnavalsverenigingen. Zondag werd de pastoor vlak voor de mis vrijgelaten en dus startte de mis gewoon om tien uur.
Carnaval in vrieskou: ziekenhuis Tilburg rustig, EHBO Breda juist druk
De combinatie van carnaval, alcohol en winterkou heeft in Tilburg en Breda tot een verschillend beeld geleid bij hulpdiensten. In Tilburg bleef het op de spoedeisende hulp relatief rustig, terwijl de EHBO in Breda spreekt van een intensieve avond met meerdere gevallen van onderkoeling en alcoholvergiftiging.
Nog meer foto's van D'n Opstoet!
Optocht vertrokken in Faantelaand
De optocht in Faantelaand (Raamsdonksveer) is vertrokken en de stemming is geweldig, aldus onze sterverslaggever Noël van Hooft. Sterker nog, hij heeft zijn pakje voor morgen al binnen, zoals te zien is op een van de foto's.
Overigens is de zon zo goed als verdwenen en wordt het steeds kouder in de provincie - iets om rekening mee te houden. Er is ook uit voorzorg gestrooid door de gemeente, zodat de optocht gewoon door kan gaan.
De Verlichte Optocht in Berghem gaat gewoon door
Het hoge woord is eruit en kijk nou, het is nog goed nieuws ook: de Verlichte Optocht in Knollenrijk (Berghem) gaat vanavond gewoon door. De weersvoorspellingen zijn niet heel gunstig, maar er is net extra gestrooid door de gemeente Oss, dus de optocht kan gewoon plaatsvinden.
Kijk hier de optocht (D'n Opstoet) van Kruikenstad!
D'n Opstoet is begonnen!
D'n Opstoet rolt op dit moment door Kruikenstad (Tilburg). En dat levert prachtige foto's van onze wonderfotograaf Karin Kamp op.
Politie waarschuwt voor zakkenrollers in Eindhoven
Dan even een wat serieuzere mededeling: in Eindhoven wordt gewaarschuwd voor zakkenrollers in de horeca. De politie heeft daarom een Burgernet-melding verspreid. De rollers hebben het met name gemunt op telefoons.
"Neem zo min mogelijk waardevolle spullen mee. Berg waardevolle spullen goed op. Draag je tas zo veel mogelijk voor je en sluit 'm goed af, met de sluiting naar het lichaam. Draag geen mobiele telefoon of portemonnee in de achterzak. Zorg voor de juiste instellingen zodat uw telefoon nog te traceren is", aldus de politie.
Het NK Fustrollen zit er weer op
Het NK Fustenrollen is met recht een carnavalstraditie in Leemkuul (Oeffelt). Mocht je nou denken: wat doet een fustroller? Nou, die rol met een fust (een groot vat) over de grond om het NK te winnen. En NK staat voor Nederlands Kampioenschap, dus dan weet je het wel.
In totaal deden er zestien teams van vier personen mee aan de wedstrijd. In estafettevorm rolden de teams een leeg fust van 50 liter naar de finish. Op deze foto's zie je de winnaars, zowel bij de jeugd als de volwassenen. De highfivende deelnemers op de tweede foto zijn de volwassenen. Gefeliciteerd!
Otobusrellie in Tullepetaonestad van start
De motoren draaien lekker warm, want de jaarlijkse Otobusrellie gaat weer van start in Tullepetaonestad (Roosendaal). Kleurrijke bussen trekken van café naar café met vrolijke muziek en volop gezelligheid. “Het is één groot feest in de stad, met dit mooie weer als extra cadeautje”, zegt een van de leutpassagiers.
Thijsception in Boemeldonck
Het gezin Kremers uit Boemeldonck (Prinsenbeek) is heerlijk aan het genieten deze carnavalszondag. Thijs Kremers, de vader, heeft een gigantische pan snert gemaakt en deelt de soep uit aan iedereen die hebben wil. "Nadat ik een foto maakte, bleek niet alleen het zonnetje voor warmte te zorgen", zegt onze verslaggever Thijs.
Want Thijs (van de soep) bood Thijs (van Omroep Brabant) direct een kopje erwtensoep aan. Omroep Brabant-Thijs omschrijft de soep als 'heerlijk'. “We hebben ook nog honderd frikandellen, dus als je nog even blijft kan je die ook krijgen zo”, grapt andere Thijs. Wat een leut hebben ze, die pappie Thijs en Tappie Thijs.
Veldhoven maakt zich op voor de langste polonaise ter wereld
Met op z’n minst 1233 mensen een polonaise lopen. Dat moet lukken, toch? In Veldhoven wordt maandagavond een poging gedaan om het wereldrecord langste polonaise ter wereld te vestigen. Het idee komt van tv-icoon en Fijnfisjenie Café-stamgast Lucille Werner en is live te volgen via Omroep Brabant.
Prins onthuld in Boemeldonck (Prinsenbeek)
Boemeldonck (Prinsenbeek) is begonnen aan de optocht. Er doen 78 groepen aan het feest mee. En ja, er is natuurlijk ook ruimte voor een belangrijke traditie: de onthulling van de prins. Hij gaf niet veel later het letterlijke startschot van de optocht.
Prins Ko de Zestigste, veel succes en zet 'm op!
De beddenrace in Knoepersriek (Sambeek)
De beddenrace in Knoepersriek (Sambeek) is zojuist begonnen! Een traditie sinds 1996. De lootjes worden verzorgd door dit (k)lotewijf - haar woorden trouwens, niet die van ons.
Blikjes en flesjes werpen in Lampestad (Eindhoven) gister!
Overigens is dit natuurlijk met een knipoog, maar de optocht in Lampegat (Eindhoven) was nog maar nét voorbij of de statiegeldjagers meldden zich al. Na de laatste wagens gingen diverse mensen direct op zoek naar blikjes. Met grote zakken werden ze massaal verzameld, ondanks een blik- en glasverbod in het centrum.
Een basiliek die uitpuilt met Puiten
In het ‘t Puitenol (Oudenbosch) verzamelen de Puiten zich in de basiliek omdat volgens pastoor Maickel Prasing carnaval meer is dan alleen een verkleedpartij’ . Carnaval is volgens de pastoor ook het feest van de ‘vreugd en verbondenheid’.
Deze update is overigens wat later binnen dan gepland door het matige 5G-internet in het huis van God. Het kan verkeren.
Jury in Boemeldonck zit er klaar voor
Boemeldonck (Prinsenbeek) gaat zo beginnen aan de optocht. Er zijn 78 groepen die deelnemen.
De jury zit er alvast klaar voor, en wel heerlijk in het zonnetje. Volgens de politie verloopt alles op rolletjes. De opkomst liegt er overigens niet om: 40.000 bezoekers. Zo.
Passen en meten in Boemeldonck
De optocht in Prinsenbeek wordt klaargezet en dat is een kwestie van passen en meten door de straten. Deze wagen was na maanden werken vannacht pas om twee uur klaar. Wat een passie.
De optocht van Boemeldonck is maandag om twee uur 's middags te zien bij Omroep Brabant, zowel op tv als Brabant+.
Carnavalspubquiz: weet jij alles over carnaval?
Weet jij waar het paard in de gang staat? Hoe lang Lamme Frans is? En welke twee kleuren Kielegat heeft? Ga er maar goed voor zitten, pak er een versnapering bij en test je kennis over carnaval.
De carnavalsoptocht van Tullepetaonstad terugkijken?
De carnavalsoptocht van Tullepetaonstad (Roosendaal) trok gistermiddag door het centrum.
Mocht je 'm helemaal willen zien? Goed nieuws! Om 11:15 uur wordt in de app en op onze site de registratie van de optocht uitgezonden.
Oh, en geniet hier van de mooie foto's van het feest in Roosendaal gister.
Weinig effectieve 'plas-en-ren'-tactiek in Oeteldonk
Als je moet dan moet je - ook in Oeteldonk. In de Waterstraat nam een carnevaller het wateren alleen wel heel letterlijk gister. Omringd door handhavers deed hij zijn plasje tegen een muur, waarna hij besloot om het op een rennen te zetten. Dat liep niet best af. Voor niemand niet, eigenlijk.
Kruikenstad (Tilburg) maakt zich op voor D'n Opstoet
Kruikenstad wordt langzaam wakker. De eerste mensen in Kiel komen al voorbij. Of dat vroege feestvierders zijn of mensen die niet thuis sliepen is niet bekend. Verder zijn de straten nog bezaaid met bekertjes en confetti. Behalve op de plekken waar de schoonmaakploeg langs is geweest. Zoals Annelies die al vanaf zeven uur 's ochtends bezig is.
Mensen die gisteravond genoeg op hadden en hun halfvolle biertje (of halfleeg, afhankelijk van je kater en chagrijn) weg hebben gezet, vinden die bevroren terug door de vrieskou. Strooiwagens rijden dan ook al door de stad heen, want de kleine plasjes die na twee dagen carnaval zijn ontstaan, zijn nu spekglad. Oppassen dus!
Mark hangt met carnaval de kiel van zijn overleden opa in de woonkamer
Veel mensen hebben bijzondere carnavalsherinneringen of spullen. Mark Peters uit Boxtel erfde de kiel van zijn opa toen die overleed. Het is Marks dierbaarste bezit. Ieder jaar met carnaval hangt hij de kiel als eerbetoon in zijn woonkamer.
Bovensloters trekken de provincie in zondag! De collega's van RTV Rijnmond zitten er bovenop...
Voor veel Brabantse carnavalsvierders is het een grote ergernis: treinen vol bovensloters die richting de provincie trekken om carnaval te vieren. Vanuit Rotterdam Centraal vertrokken er heel wat richting Brabant en de collega's van RTV Rijnmond gingen verhaal halen.
De Roeptoetmobiel gaat Brabant weer in
Het weer op zondag met carnaval: dit moet je weten
Het KNMI waarschuwt voor de sneeuw die zondag in de provincie valt. Hier lees je alles wat je moet weten over het weer met carnaval. Het weerinstituut heeft code geel afgegeven. Maar tijdens het bekijken van carnavalsoptochten gaan veel carnavalsvierders gaan hier weinig last van hebben. "Want die sneeuw valt pas laat, hoor", vertelt Johnny Willemsen van Weerplaza.
Brabant ging he-le-maal los zaterdag (en hier zie je alles terug)
De carnavalszaterdag was een zonnige, feestelijke dag. Tientallen optochten trokken voorbij en het was overal gezellig druk. Voor veel carnavalsvierders is het weer één groot feest, maar bij sommigen was er ook ruimte voor een traan. Van een 'ontvoerde' pastoor tot iemand die op de knieën ging. Er gebeurde erg veel deze carnavalsdag en hier lees en zie je alles (echt alles) terug.
Carnavalszondag: Dit zie en hoor je vandaag in Roeptoetgat
Welkom in het liveblog op deze prachtige zondagochtend! Hebben we er een beetje zin in? Veeg de confetti van je kiel of pèkske en maak je klaar voor een nieuwe dag feest en leut! Hieronder zie en hoor je wat je vandaag niet hoeft te missen.
Vandaag volgen we live D’n Opstoet in Kruikenstad (Tilburg) om 13:25 uur, en zie je om 11:15 uur de registratie van de optocht van Tullepetaonstad (Roosendaal). Daarvan hoef je allicht niets te misschien als je thuisblijft: alles wordt uitgezonden op onze kanalen.
Ook schakelen we met het Fijnfisjenie Café, waar vandaag Boy Janssen als stamgast aanschuift. Het Brabants Buske gaat voor het Fijnfisjenie Café weer de hele provincie door op zoek naar de leukste en meest bijzondere carnavalsverhalen. Mis er tot 20:30 uur niets van via TV, Brabant+ en web en app.
Daarnaast hoor je op de Dweilradio tot 18:00 uur de beste carnavalskrakers en gaan onze verslaggevers opnieuw de provincie door voor de mooiste verhalen.
Heb jij leuke carnavalsfoto’s of video’s? Deel ze met ons via deze link.