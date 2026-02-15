LIVE | Geen treinen vanuit Lampegat richting zuiden • Vier onderkoelingen

22:00

Carnaval is natuurlijk één groot feest, maar voor horeca, taxi's en carnavalswinkels ook een van de belangrijkste periodes van het jaar. Er gaat best wat geld om in zo'n carnavalsweekend, maar hoeveel precies?

Financieel platform Beurswijzer maakte een schatting. Dat deden ze op basis van bezoekersaantallen en de gemiddelde uitgaven per persoon. Oeteldonk (Den Bosch) komt daarin als grote winnaar uit de bus: daar zou volgens de schatting zo'n 35 tot 45 miljoen (!) euro worden uitgegeven.

Kielegat (Breda, 30 tot 40 miljoen euro) en Tilburg (Kruikenstad, 25 tot 35 miljoen euro) staan op plek 2 en 3.