LIVE | Geniet van Kruikenstad in Koor • Lucille Werner gaat los na record

Roeptoetgat hield je maandag in dit liveblog op de hoogte van al het carnavalsnieuws uit Brabant. Van opvallende outfits tot bijzondere anekdotes.
Tot morgen!
De carnavalsmaandag zit erop en wat hebben we weer genoten. Nog één dag te gaan. Bij deze sluiten we dit liveblog af. Slaap lekker alvast, en tot morgen!
Geniet hier na van Kruikenstad in Koor
Vrijwilligers Kruikenstad in Koor zijn tevreden
Kruikenstad in Koor zit erop! Het evenement wordt door een commissie van vrijwilligers georganiseerd. Ze zijn trots op deze editie (en dat mogen ze ook zeker zijn).
Nog meer problemen op het spoor
Oh jee, nóg meer problemen op het spoor: er staat een defecte trein tussen Boxtel en Eindhoven. Daardoor rijden er tussen Den Bosch en Eindhoven geen treinen tot ongeveer kwart over elf vanavond.
Tot na middernacht geen treinen tussen Eindhoven en Weert
De NS meldt nu dat er zeker tot na middernacht geen treinen rijden tussen Eindhoven en Weert. Eerste verwachtte de vervoerder dat de problemen op het spoor daar tot half twaalf vanavond zouden duren, maar dat wordt dus later.
Schitterende beelden: Lucille Werner gaat los na behalen wereldrecord
“Huh, wat, hoe kan dat nou?!” Ze lijkt het even amper te beseffen, maar daarna komt de boodschap tot echt binnen. En dan schreeuwt ze het uit van trots en blijdschap. Lucille Werner gaat uit haar dak als ze hoort dat het wereldrecord langste polonaise voor Brabant is.
Bekijk de beelden hier.
DJ La Fuente krijgt carnavalsembleem van politie Helmond
Mooie score voor de populaire dj La Fuente: hij heeft van de politie in Helmond een mooi politie-embleem gekregen. Kan-ie die op z'n pekske gaan naaien!
Nog steeds problemen tussen Eindhoven en Weert
Op het spoor tussen Eindhoven en Weert zijn er nog steeds problemen. De NS adviseert reizigers om te reizen via Venlo en Roermond. Er rijden ook bussen tussen Eindhoven Centraal, Geldrop, Heeze, Maarheeze en Weert, maar dat is maar zeer beperkt, zegt de NS.
Dit was carnavalsmaandag
Het was een regenachtige carnavalsmaandag, maar tussen de buien door - en zelfs tijdens de buien - was het weer ultiem genieten in Brabant. Zo won de 22-jarige Sem Janssen het Metworstrennen in Boxmeer, verbraken we in Veldhoven de wereldrecordpoging polonaise lopen, en werd er vrolijk meegezongen tijdens Kruikenstad in Koor.
Verrassing! Daar is Corry Konings
Wat een verrassing: opeens staat Corry Konings, dé zangeres van het levenslied, op het podium bij Kruikenstad in Koor. Het publiek geniet ervan.
EHBO Tilburg ziet het al om 4 uur 's middags misgaan
Tijdens carnavalsmaandag liep de EHBO in Tilburg opnieuw af en aan. Om vier uur ’s middags stonden de eerste dronken feestvierders al te wachten bij de post. “Dat is eigenlijk onacceptabel”, zegt Ad van Laarhoven, hoofd van de EHBO in Tilburg. “Mensen wisten toen al niet meer waar ze mee bezig waren.”
Bekijk de video hieronder of lees het verhaal hier.
Het is gezellig bij Kruikenstad in Koor!
Brabants Buske deelt worstenbroodjes uit
Het Brabants Buske was maandag uiteraard weer op pad en begon de dag in Pierewaaierswijk (Moergestel). Daar werden worstenbroodjes uitgedeeld in een verzorgingshuis. Zo ging dat.
NS: helemaal geen treinen tussen Eindhoven en Weert
De NS meldde een half uur geleden dat er weinig tot geen treinen tussen Geldrop en Heeze reden, maar inmiddels is dat aangepast: er rijden helemaal geen treinen meer tussen Eindhoven en Weert. Dat blijft tot half twaalf vanavond zo.
De storing tussen Breda en Tilburg is wel opgelost. De treinen rijden om kwart over negen weer volgens de reguliere dienstregeling.
Rioolwater dankzij carnavalsbier schuimend
Terwijl de carnavalsvierders zich tegoed doen aan hun favoriete biertjes, zorgt dat volgens waterschapsbestuurder Wessel de Beer voor een ‘fun fact’ in de rioolwaterzuivering. Door de consumptie van alle pinten, spoelt er een groter volume organisch materiaal het afvalwater binnen. En dat betekent… extra schuim!
Geen treinen tussen Geldrop en Heeze
Door een aanrijding rijden er voorlopig weinig tot geen treinen tussen Geldrop en Heeze. De storing op het traject Eindhoven-Weert duurt volgens de NS tot half twaalf vanavond.
Het bewijs is binnen
En nu voelt het wel heel officieel: het certificaat van de notaris is binnen. Het wereldrecord is rond.
Zo zag de langste polonaise ter wereld in Rommelgat (Veldhoven) eruit
Kruikenstad in Koor begonnen
Kruikenstad in Koor is begonnen! Volg het hier live.
Iets minder druk in Breda en Den Bosch door sneeuw
Door de sneeuwval deze carnaval was het in Breda en Den Bosch iets rustiger met feestvierders dan voorgaande jaren. Ook door een storing bij de NS zorgde maandagochtend voor wat minder mensen in de Bossche binnenstad, laat de gemeente weten.
Dat ziet er al gezellig uit!
Drukte in Tilburg voor Kruikenstad in Koor
En van de polonaise in Veldhoven door naar Tilburg: daar begint het al lekker druk te worden bij Kruikenstad in Koor. Vanaf negen over acht kun je alles live volgen via ons YouTubekanaal, onze website, app, Brabant+ en via tv. Kijken dus!
WE HEBBEN HET RECORD!
We hebben het record voor de langste polonaise ter wereld te pakken! Met 1315 mensen is het gelukt.
Dit was de optocht in Moesland (Schaijk)
In Schaijk trok maandag een kleurrijke optocht door de straten. De optocht is een begrip in de wijde omgeving, maar deze wordt ernstig bedreigd. Als er niet snel een nieuwe bouwhal komt, kan het zomaar zijn dat er volgend jaar een zwaar uitgedunde stoet door de straten trekt.
Lees er hier meer over. En geniet hieronder nog even na van de mooie plaatjes.
1220 mensen in polonaise, maar is het een record?
Het aantal van 1220 mensen in de polonaise is gehaald! Dat lijkt goed nieuws, maar de notaris moet zich nog over de uitslag buigen. Het record is dus nog niet officieel. Om kwart voor acht komt de notaris met zijn uitslag. Tot die tijd: fingers crossed!
Spannend tijdens wereldrecordpoging
Oef, het is spannend in Rommelgat (Veldhoven)! De teller van de polonaise stond na een kwartier op 616 mensen. De polonaise staat om vijf voor zeven even stil en daardoor haken sommige mensen af, die gaan een biertje drinken. De teller gaat ondertussen wel door. De laatste stand van zaken: 811 mensen.
Ter herinnering: we hebben er 1219 nodig...
Geen treinen tussen Breda en Tilburg, opletten tussen Eindhoven en Utrecht
Even opletten als je met het openbaar vervoer moet tussen Breda en Tilburg: er rijden daar voorlopig geen treinen door een aanrijding. De NS verwacht dat de storing tot ongeveer kwart over negen duurt. De gemeente Breda adviseert om je reis tot na negen uur uit te stellen.
Tussen Eindhoven en Utrecht moet je ook nog even oppassen. Door 'technisch onderzoek' rijden er tussen Utrecht en Eindhoven minder intercity's tussen zes uur en half acht. Volgens NS rijdt alles weer normaal rond half acht.
Zo ziet de polonaise eruit
We zijn begonnen!
We zijn los! In de tent van Club Alaaf in Rommelgat (Veldhoven) ging om 18:30 de polonaise van start. Zijn er genoeg mensen om het record van 1.218 mensen in één polonaise te verbreken? En houdt iedereen de handen op de rug van z'n voorganger? Spannend...
Nog heel even tot de recordpoging
Nog hééél even! De mensen in de tent van Club Alaaf in Rommelgat (Veldhoven) zijn zich aan het opstellen voor de polonaise. Over ongeveer tien minuten gaat de recordpoging beginnen.
Bekijk hier de wereldrecordpoging voor de langste polonaise
Henk Westbroek denkt dat Henk Temming spijt heeft van heisa
Henk Westbroek denkt dat zijn voormalige Goede Doel-kompaan Henk Temming achteraf spijt heeft van alle heisa rond de parodie Carnaval, Wie Viert Het Niet?. Dat zegt hij in zijn podcast Alweer een Podcast. Het nummer is gebaseerd op Sinterklaas, Wie Kent Hem Niet?.
Bekijk hier de mooiste foto's van de Kempenoptocht
Deze dame in Kielegat (Breda) is wel klaar met de regen
Toch laat ze zich niet uit het veld slaan. Proost!
Prins Bart deelt bloemen uit aan zieke inwoners
Ook mensen die geen carnaval kunnen vieren door ziekte of om een andere reden, verdienen een opkikker dacht Prins Bart de 37e uit Pezerikkengat. Zijn stem is wat schor, maar dat houdt hem niet tegen om maandag bloemen uit te delen aan deze mensen.
Chauffeur feest in eigen partybus
Als de artiesten toch in het café in Krutjesgat (Son en Breugel) zijn, danst de buschauffeur uit de buurt van Rotterdam even zelf in zijn partybus! "Alles zit erin. Lasers, discolampen, rook, muziek en natuurlijk bier", zegt hij.
Tent klaar, polonaise lopers komen maar!
De tent van Club Alaaf op de Rommelmarkt in Veldhoven is er klaar voor. Om zes uur wordt daar een poging gedaan om het wereldrecord van de langste polonaise ter wereld te breken. Maar de feestvierders zijn hard nodig, want er staan nu pas zo'n honderd mensen binnen. Voor een wereldrecord zijn er 1.233 mensen nodig. Trek je pekske daarom om en haast je naar Club Alaaf!
Anita uit Haps is er in ieder geval bij. "Ik vind het een mooi doel en ik hou van een uitdaging dus we gaan ons best doen", zegt ze.
Tim haat carnaval en gaat viral met ludieke TikTok
Terwijl veel van zijn provinciegenoten deze dagen met confetti strooien en in de polonaise lopen, blijft Tim Zant uit Schijndel lekker binnen. Zijn TikTok over zijn haat voor carnaval ging viral en werd al meer dan 148.000 keer bekeken. "Ik heb er helemaal niks mee", zegt hij nuchter.
Over een uur wereldrecordpoging langste polonaise
Nog een uurtje en dan wordt in de tent van Club Alaaf op parkeerterrein De Plaatse in Veldhoven een poging gedaan om de langste polonaise ter wereld te lopen. Om het record te verbreken wil Omroep Brabant minimaal 1.233 mensen in de polonaise krijgen.
Havermarkt in Breda deels afgesloten vanwege drukte
De Havermarkt in Breda is vanwege de drukte tijdelijk afgesloten vanaf de Reigerstraat. De Havermarkt is nog wel bereikbaar via de Haven of via de Vissersstraat.
Eindhoven kleurt roze met Lampegat Pride
Eindhoven kleurt deze carnavalsmaandag roze voor Lampegat Pride. In D’n Schuur, zoals de feesttent aan de Vestdijk heet, staat alles in het teken van de LHBTIQ+-community, van de vrolijke gekleurde ballonnen aan de bar tot het podium.
Daja van den Broek is een van de bezoekers en voelt zich helemaal thuis in de feesttent. Op haar rolstoel heeft ze een bordje waar ‘bless’ op staat. “Ik probeer het Caribische gevoel een beetje naar hier te halen. Ik kom namelijk oorspronkelijk van Curaçao.”
Desiree maakt treinen schoon met carnaval
"We vinden wel eens condooms op tafel, met de rotzooi er nog in", zegt Desiree Maquine zuur lachend. Ze maakt treinen schoon. Tijdens carnaval zijn ze veel viezer dan anders. "Met carnaval is het gewoon extreem." De NS zet deze dagen zelfs 250 extra schoonmakers in.
Ward en Wies zetten als Kruikenpaar traditie voort
Ward van de Water en Wies Wielleke zijn het Kruikenpaar van dit jaar. En das best bijzonder, aangezien de laatste keer dat een Kruik en Kruikin elkaar in het onecht lieten verbinden in 2019 was. De twee hopen met hun komst de traditie weer nieuw leven in te blazen in Kruikenstad: "We hopen dat andere cv's zich weer aanmelden volgend jaar zodat de traditie weer voortgezet kan worden", laat bruid Wies weten.
Waarom de traditie een paar jaar verdwenen is geweest uit Kruikenstad is de twee een raadsel: "Ik kan me voorstellen dat het voor sommige verenigingen een pittige last is, maar ik hoop toch dat het stokje wordt overgedragen en we volgend jaar weer een nieuw kruikenpaar hebben!" vertelt Ward. En of de twee nerveus zijn voor vandaag? "Nee! Kèk, wa een catch hè? Daar krijg ik ut alleen maar wèrm van. Maar nerveus niet!', grapt de bruid over haar bruidegom.
Gestolen mascotte weer boven water
De gestolen vis van De Quarantaine Boys is weer boven water. Het grote gele gevaarte op een stok werd zaterdag tijdens een optreden in een café in het Paddenriek (Wanroij) na een rondje polonaise meegenomen. "Het was even schrikken, maar we zijn vooral blij dat het zo is afgelopen", verzucht een van de zangers.
Drukte langs de weg bij de optocht in Oijen
Politie reageert na uitschrijven boetes bij optocht
De politie heeft op sociale media gereageerd op hun actie zondag in Keiestad (Helmond). Twee carnavalswagens kregen toen een bekeuring omdat ze geen kenteken hadden en dat zorgde voor commotie. De politie 'betreurt de ophef en het beeld dat is ontstaan', schrijven agenten.
Optocht Loon op Zand zonder regen
In Loon op Zand hebben carnavalsvierders geluk met het weer. Het is er voornamelijk droog. Zo kan er genoten worden van de optocht.
Kijk terug: Boemeldonck geniet van de optocht
Optocht in Kielegat loopt vertraging op door hagelbuien
De optocht in Kielegat doet er deze maandagmiddag wat langer over. Door de forse hagelbuien werd de stoet soms even onderbroken, maar inmiddels loopt de optocht weer lekker door.
Burgemeester Fleur Gräper beleeft eerste carnaval in Kruikenstad
Burgemeester Fleur Gräper viert dit jaar voor het eerst carnaval in Kruikenstad. Hiervoor woonde Gräper in Groningen, maar die stad heeft ze ingeruild voor het mooie Tilburg. Maandag is de kersverse burgemeester bij de Kruikenviering aanwezig. "Ik vond het super grappig en het doet me denken aan de missen waar ik vroeger met mijn oma heenging."
Gräper moet een hoop indrukken verwerken tijdens haar eerste carnaval, maar geniet met volle teugen. "Ik vind het een cadeautje om de sfeer in de stad mee te maken", zegt ze. Door de kruiken en kruikinnen wordt ze af en toe als herkend. "Dan tikken ze me aan en zeggen ze: is het echt? Ben jij de nieuwe burgemeester?" Voor haar kiel heeft Gräper ook uitgepakt. Niet alleen het embleem van Kruikenstad zit er keurig op genaaid. Ze heeft ook emblemen van de dorpen in de gemeente Tilburg bemachtigd. "Ik heb er een hoop gekregen, maar medewerkers zeiden ook dat er een paar echt op horen", lacht ze.
Deze mannen houden de wagens schoon
De carnavalswagens waar heel het jaar hard aan gebouwd is, moeten natuurlijk schoon blijven en dat nemen de mannen van Jcv De Koekwauze uit Bladel wel heel serieus. Teun staat in de Kempenoptocht in Hapert te stofzuigen. “Nog even snel stofzuigen, de confetti eraf halen en dan kunnen we gaan shinen", zegt hij.
Loempia's bakken én optocht kijken
Even snel een frikandel of frietje halen voor een goeie bodem, in Hapert halen ze liever loempia's. "Vooral mini loempia's en babi pangang willen ze graag. En ondertussen kunnen wij lekker meegenieten van de optocht", vertelt een van de medewerkers.
Ook met schorre stem heeft Erwin de carnaval van zijn leven
Erwin Snoeren uit Kaatsheuvel, de winnaar van 'Carnaval van je leven', heeft het ondanks zijn schorre stem nog altijd naar zijn zin. "De energie begint een beetje op te raken, maar we gaan door. Vandaag gaan we naar Oeteldonk", zei hij toen de Roeptoetmobiel-collega's hem vanochtend verrasten met worstenbroodjes. In Eindhoven werd Erwin deze carnaval zelfs herkend en wilden mensen op de foto met de winnaar van 'Carnaval van je leven'.
Kempenoptocht in Hapert in volle gang
Bouwclub de Barbiertjes heeft de boel in de steigers gezet bij de Kempenoptocht in Hapert. Het vrouwke dat voorop loopt, wil naar de schoonheidssalon, maar die is dicht. De bouwvakkers willen haar daarom wel even op de steigers zetten.
De bewegende onderdelen van de wagen deden het niet bij de eerste optocht van de bouwclub. Deze keer werkt alles naar behoren en regent het gelukkig niet. De club doet mee met de optochten in Hapert, Bladel en Netersel.
Sem (22) wint Metworstrennen in Boxmeer
De 22-jarige Sem Janssen mag zich de Koning van de Metworst noemen. Bij de winst kwamen veel emoties kijken, want het is de laatste keer dat Sem meedoet. Hij gaat buiten Boxmeer wonen, maar sleepte voor zijn vertrek nog even de winst binnen.
Volle kerkbanken voor Kruikenviering
De fanatieke kruiken en kruikinnen hebben zich alweer verzameld in de Sint Josefkerk. Daar vindt de Kruikenviering traditiegetrouw op maandag plaats.
Will (81) versiert iedere carnaval het graf van zijn overleden vrouw
Met een tas vol versiering loopt Will van Gils (81) de begraafplaats in Dongen op. Ieder jaar op carnavalsmaandag versiert hij daar het graf van zijn overleden vrouw Riet van Helvert. Ze werd maar 60 jaar oud en overleed in 2004 aan alvleesklierkanker. Ondanks het grote gemis van Riet, loopt Wil wel met een glimlach van oor tot oor de begraafplaats op. De herinneringen aan zijn Riet laten hem nog altijd stralen.
Opgevouwen in de Roeptoetmobiel
De Roeptoetmobiel is vandaag weer op pad en dat is voor onze Tappie Thijs geen makkie. "Ik heb eens geen koppijn van de kater, maar van het dak", zegt hij terwijl hij opgevouwen op de achterbank zit.
Vrachtwagen rijdt parcours Metworstrennen op
In Geitenbokkenrijk is het Metworstrennen met een vertraging van een half uur van start gegaan. Het jaarlijkse paardenracespektakel begon wat later, omdat een vrachtwagen het parcours op reed. "We hadden het zand al liggen, maar helaas dacht de chauffeur de kortste weg te kiezen", vertelt Paul van Boekholt van de organisatie. Het zand is opnieuw glad gestreken en voor de hekken is een trekker neergezet om te voorkomen dat mensen de hekken opzij zetten.
Bekijk via deze link de livestream van het Metworstrennen.
Van koeienpak naar bruidsjurk: het liefdesverhaal van Ingrid
Carnaval is niet alleen een feest van verbroedering, maar ook van de liefde. Daar weet Ingrid Hazenberg-Jansen uit De Moer alles van. Zij ontmoette tijdens carnaval de man van haar leven. En dat allemaal dankzij haar koeienpak.
Carnaval in de sneeuw
De sneeuw zorgde zondag niet alleen voor natte carnavalspakken. Het leverde ook veel winterpret op. Rian maakte in Veldhoven een sneeuwpop in stijl. Met een mooie hoed en handschoenen kan de carnavalspop zo mee de polonaise in.
Jean-Paul uit B&B Vol Liefde heeft geen eenzame carnaval
Waar hij vorig jaar nog op nationale tv op zoek ging naar de liefde, straalt Jean-Paul uit B&B Vol Liefde deze carnaval van oor tot oor. Hij heeft namelijk de liefde gevonden. Vanochtend is hij al vroeg uit veren voor het testikelbal in sportcafé De loco in Bonenpikkerslaand (Chaam). Maar zijn nieuwe vriendin Fabienna ontbreekt. "Ze is ziek, anders was ze erbij geweest", zegt hij. Toch laat Jean Paul zich niet tegenhouden en maakt hij er een feestje van. "Ik kon me niet voorstellen dat er zo vroeg al zoveel mensen binnen zouden staan", lacht hij.
Bekijk hier het Metworstrennen in Boxmeer
In Geitenbokkenrijk strijden de jonggezellen deze ochtend weer volop om de titel De Koning van de Metworst. Het paardenracespektakel is een jaarlijkse traditie in Boxmeer.
Bekijk via deze link de livestream van het Metworstrennen.
Zo overleef je carnaval zonder ziek te worden
Vier dagen lang polonaise lopen, bier drinken en vette hap eten: kei gezellig, maar het kan wel een aanslag op je gezondheid zijn. Met de tips van fitnesscoach Janine Smulders uit Eindhoven blijf je toch een beetje fit tijdens carnaval. Wie denkt dat vette hap niet meer kan, heeft het mis. "Dat hoort natuurlijk bij carnaval. Maar eet naast frietjes, frikandellen en kapsalons ook een eiwitrijke maaltijd met wat fruit voor de vitamines", adviseert ze. Een tosti met wit brood kun je bijvoorbeeld ook eens afwisselen voor een tosti met volkoren brood. En het allerbelangrijkste: blijf genoeg water drinken om uitdroging te voorkomen.
Lees in dit artikel nog meer tips om gezond te blijven tijdens het feesten.
Bekijk hier de lichtjesoptocht in Knollenrijk
De lichtjesoptocht trok gisteravond weer door de straten van Knollenrijk (Berghem). Geniet nog even na en bekijk de foto's van de mooiste wagens.
Het weer op carnavalsmaandag: dit moet je weten
Van sneeuw, zoals zondagmiddag en -avond, zullen de carnavalsvierders deze maandag geen last hebben. Maar heel fraai feestweer zal het niet zijn, volgens weerman Floris Lafeber van Weerplaza. De temperatuur is volgens Lafeber nog wel aardig, met 7 of 8 graden in de middag. Maar daarbij hebben we te maken met veel wolkenvelden en zo nu en dan trekken wat buien over de provincie. Maandagavond en -nacht blijft het wisselvallig.
Ochtendspits voor de kroeg
Bij sportcafé De loco in Bonenpikkerslaand (Chaam) staan de eerste carnavalsvierders maandagochtend al in de rij voor het testikelbal. Om kwart voor acht stond er al een rij van zo'n dertig meter. Aan de buitenbar worden de eerste biertjes getapt. Binnen loopt de prins en zijn gevolg de eerste polonaise.
“We sloten om twee uur, maar staan er nu weer", zegt eigenaar Eric van de Ende. Hij en zijn team staan klaar voor weer een dagje doorhalen. Het Testikelbal wordt dit jaar voor de 28Ste keer gehouden. “Het is een uit de hand gelopen grap”, vertelt Van de Ende. “Er komen 700 man.” De meeste bezoekers wachten niet tot de optocht begint in de middag en zijn even na achten al binnen. Marianne uit Zundert staat gezellig met een biertje in haar hand te dansen. Haar derde van de ochtend. “Mooi toch", zegt ze met een grote glimlach.
Carnavalsmaandag: Dit zie en hoor je vandaag in Roeptoetgat
Nog een extra dagje vrij of wellicht met een kleine carnavalskater op je werk? Ook op deze carnavalsmaandag is Omroep Brabant er weer de hele dag bij! Hieronder zie en hoor je wat je vandaag niet hoeft te missen.
Vandaag staat een bijzondere recordpoging op het programma. 18:00 uur doen we in Veldhoven een poging om het wereldrecord polonaise lopen te verbreken!
We schakelen live met het Fijnfisjenie Café, waar stamgast Lucille Werner vandaag aanwezig is, om dit wereldrecord bij te wonen.
Om 14:00 uur zie je op onze kanalen een registratie van de optocht van Boemeldonck (Prinsenbeek) en om 20:00 uur zijn we live bij Kruikenstad in Koor in Tilburg.
Vanaf 06:00 uur kun je al luisteren naar de Dweilradio en onze verslaggevers trekken weer met de Roeptoetmobiel door Brabant.
