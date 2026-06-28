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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Omgewaaide bomen, hekken en fietsen: zo houdt de storm huis in Valkenswaard | Auto botst tegen omgewaaide boom tijdens zware buien

Vandaag om 04:07

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

04:07

Omgewaaide bomen, hekken en fietsen: zo houdt de storm huis in Valkenswaard

Het was kort, maar hevig: zware buien trokken deze nacht over Brabant en zorgden op veel plekken voor schade. Zo ook in Valkenswaard, waar onder meer bomen, verkeersborden en fietsen het moesten ontgelden.

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03:52

Auto botst tegen omgewaaide boom tijdens zware buien

Tijdens het hevige noodweer is in Dongen een auto tegen een omgewaaide boom gebotst. Dat gebeurde rond half drie op de Eindsestraat. De auto raakte fors beschadigd.

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03:10

Zware buien teisteren Brabant: woningbranden en stormschade

Een groot deel van de provincie is zaterdagnacht getroffen door zware buien met fel onweer, veel regen en harde windstoten. Op meerdere plekken kwamen meldingen binnen van woningbranden en stormschade.

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