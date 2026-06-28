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LIVE 112-nieuws | Omgewaaide bomen, hekken en fietsen: zo houdt de storm huis in Valkenswaard | Auto botst tegen omgewaaide boom tijdens zware buien
Vandaag om 04:07
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Liveblog
04:07
Omgewaaide bomen, hekken en fietsen: zo houdt de storm huis in Valkenswaard
Het was kort, maar hevig: zware buien trokken deze nacht over Brabant en zorgden op veel plekken voor schade. Zo ook in Valkenswaard, waar onder meer bomen, verkeersborden en fietsen het moesten ontgelden.
03:52
Auto botst tegen omgewaaide boom tijdens zware buien
Tijdens het hevige noodweer is in Dongen een auto tegen een omgewaaide boom gebotst. Dat gebeurde rond half drie op de Eindsestraat. De auto raakte fors beschadigd.
03:10
Zware buien teisteren Brabant: woningbranden en stormschade
Een groot deel van de provincie is zaterdagnacht getroffen door zware buien met fel onweer, veel regen en harde windstoten. Op meerdere plekken kwamen meldingen binnen van woningbranden en stormschade.
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