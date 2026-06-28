LIVE 112-nieuws | Omgewaaide bomen, hekken en fietsen: zo houdt de storm huis in Valkenswaard | Auto botst tegen omgewaaide boom tijdens zware buien

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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04:07 Omgewaaide bomen, hekken en fietsen: zo houdt de storm huis in Valkenswaard Het was kort, maar hevig: zware buien trokken deze nacht over Brabant en zorgden op veel plekken voor schade. Zo ook in Valkenswaard, waar onder meer bomen, verkeersborden en fietsen het moesten ontgelden. Lees verder

03:52 Auto botst tegen omgewaaide boom tijdens zware buien Tijdens het hevige noodweer is in Dongen een auto tegen een omgewaaide boom gebotst. Dat gebeurde rond half drie op de Eindsestraat. De auto raakte fors beschadigd. Lees verder