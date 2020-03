LIVEBLOG CORONAVIRUS VRIJDAG: Eerbetoon aan medewerkers Jeroen Bosch Ziekenhuis

Brabant telt volgens het RIVM 2488 patiënten bij wie het coronavirus is vastgesteld.

22.38

Zo op de vrijdag is de zogenaamde vrijmibo misschien wel het grootste gemis ;) Daar worden creatieve digitale oplossingen voor bedacht. Zoals door de medewerkers van de Fontys opleiding Bedrijfsmanagement Educatie en Techniek.

21.51

Uitgestorven zijn de pleintjes niet, maar de aanscherping van de coronamaatregelen van begin deze week zijn toch goed binnengekomen bij jongeren. “We merken echt dat het een stuk rustiger is op straat”, vertelt Mohamed Allouch. Hij is jongerenwerker bij Powerup073 in Den Bosch en volgens hem is het een verschil van dag en nacht.

21.37

De 21-jarige Bosschenaar die een feestje wilde organiseren, zou een boete krijgen van tienduizend euro, als hij dat liet doorgaan. Dat heeft de gemeente Den Bosch laten weten. De organisator had het feestje op sociale media aangekondigd, maar de gemeente steekt er een stokje voor.

21.33

Toeristen in Zeeland moeten uiterlijk maandag hun vakantieverblijf hebben verlaten. Dit heeft de Veiligheidsregio van Zeeland vrijdag bekendgemaakt. De sluiting van de vakantieparken behoort tot de aanvullende maatregelen die de toeristische provincie treft om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

21.23

In een deel van Noord-Holland worden dit weekeinde zo nodig drones ingezet om mensen te helpen herinneren aan de regels rondom afstand houden van elkaar om het coronavirus in te dammen. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bevestigde vrijdag berichtgeving hierover door NH Nieuws.

Als er signalen zijn dat mensen regels overtreden, kan een van vijf drones worden ingezet. "Een bedrijf heeft die beschikbaar. We kunnen ze inzetten zodra dat nodig is", aldus een woordvoerder. Vorig weekend sloegen veel mensen de RIVM-adviezen in de wind. Wegens het mooi weer trokken ze massaal naar strand en bos, wat boosheid opriep bij het kabinet.

20.59

Gemeenten moeten er de komende tijd voor zorgen dat nachtopvang voor dak- en thuislozen beschikbaar blijft, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook moeten er overdag plekken zijn waar mensen zonder woon- of verblijftplaats terechtkunnen voor een maaltijd, om warm te worden of naar de wc te gaan. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het ministerie vanVolksgezondheid (VWS).

20.46

Het Elizabeth-TweeSteden Ziekenhuis verlengt de maatregel waarbij alle niet-spoedeisende operaties en polikliniekbezoeken worden uitgesteld. Daarmee moet ruimte worden vrijgemaakt voor coronapatiënten. De maatregel is nu verlengd tot in ieder geval 4 mei.

20.24

Geen feestjes en bijeenkomsten! De gemeente Den Bosch handhaaft:

20.19

Bouwvakkers moeten zo veel mogelijk met eigen vervoer naar het werk komen en in kleine groepen op vaste plekken werken. Ook moeten ze zo min mogelijk pauze houden in de krappe bouwkeet om verspreiding van het coronavirus op de bouwplaats te voorkomen. Het kabinet komt na overleg met de bouw- en technieksector met spelregels voor veiligheid op de bouwplaats. Dit protocol moet ervoor zorgen dat bouwwerkzaamheden zoveel mogelijk doorgaan maar dit wel op een veilige manier gebeurt, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

20.08

Het aantal patiënten met het coronavirus op de intensive care (ic)-afdelingen van Nederlandse ziekenhuizen is opgelopen naar 873. Dat zijn er 112 meer dan op donderdag, toen de teller stond op 761. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). De NVIC meldt dat het aantal beschikbare bedden op de ic's "gering" is. Dat is al enkele dagen zo.

20.03

Rijksmusea hoeven drie maanden geen huur te betalen aan het Rijk. Minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur hoopt de musea, die door de coronacrisis in één klap hun inkomsten zagen opdrogen, zo erdoor te helpen. De huur wordt niet kwijtgescholden, maar opgeschort.

19.43

Paus Franciscus heeft in het kader van de coronapandemie in een buitengewone Urbi et Orbi-zegening de mensen opgeroepen tot meer saamhorigheid in deze crisis. "Er is diepe duisternis gevallen over onze pleinen, straten en steden. Het heeft ons leven overgenomen en alles gevuld met een oorverdovende stilte en een troosteloze leegte, die alles verlamt", zei de paus vrijdag voor een leeg Sint-Pietersplein in Rome.

De zegen Urbi et Orbi (voor de stad en de wereld) is de belangrijkste van de katholieke kerk en wordt eigenlijk alleen uitgesproken met Kerstmis, Pasen en na een pauselijke verkiezing.Maar voor de coronacrisis maakte de paus een uitzondering.

19.38

Een oncologisch chirurg in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch deelt de tweestrijd die hij ervaart in zijn werk in het ziekenhuis momenteel.

19.18

Pomphouders bestempelen dit jaar als verloren vanwege de coronacrisis. Dat zegt Ewout Klok, voorzitter Belangenvereniging Tankstations (BETA), bij BNR Nieuwsradio. De omzet van pomphouders keldert omdat de verkoop van benzine de afgelopen weken met bijna een derde is gedaald.

19.15

Frans Bauer spreekt zijn provinciegenoten bemoedigend toe in een video die hij op sociale media deelt.

19.02

Onze zuiderburen moeten twee weken langer thuis blijven. De regering van premier Sophie Wilmès verlengt de periode dat het land op slot is tot het weekend van 18 april en verscherpt de handhaving van de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus. Dat is besloten op aanraden van de Nationale Veiligheidsraad, melden Belgische media.

18.48

Ondernemers die het hardst worden getroffen door de coronamaatregelen van het kabinet mogen rekenen op een eenmalige gift van 4000 euro. Een loket daarvoor is vrijdagmiddag geopend, maar het kabinet roept ondernemers op zolang mogelijk te wachten.

18.43

Reisorganisatie TUI, die ook in Nederland pakketreizen aanbiedt, heeft in Duitsland een staatslening gekregen om de coronacrisis te doorstaan. Het gaat om een bedrag van 1,8 miljard euro. Wel moet zij nog goedkeuring krijgen van banken die al leningen ter waarde van 1,75 miljard aan de reisorganisatie hebben verstrekt.



18.40

Er zijn in de Brabantse ziekenhuizen in de afgelopen 24 uur in totaal 29 mensen overleden aan het coronavirus. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Er liggen in totaal nu zo’n 460 mensen in de ziekenhuizen die besmet zijn met het coronavirus.



18.33

Ook in het bos worden bezoekers gewaarschuwd en de komende dagen extra toezicht gehouden.



18.21

In de meeste winkels worden alleen schoonmaakdoekjes gebruikt om winkelwagens schoon te maken. Verbazend, vond Mike uit Deurne. Hij bedacht daarom een ontsmettingsmachine voor de karren. "In vijf seconden is de winkelwagen erdoorheen en is hij helemaal behandeld."



18.10

Dankzij het benefietdiner Live-Eet dat donderdagavond gehouden werd, is er voor de voedselbanken genoeg geld opgehaald voor een hele maand eten op tafel. Zo kunnen 90.000 gezinnen die afhankelijk zijn van hun wekelijkse levensmiddelenpakket door deze moeilijke periode heenkomen, meldt de organisatie. Onder anderen door Claudia de Breij, Candy Dulfer en Tim Knol traden op. Voedselbanken hebben erg te lijden onder de coronacrisis.

17.52

Oud GGD-arts Jos van de Sande zegt tegen Omroep Brabant dat er ondanks de verwachte piek van coronapatiënten aankomend weekend, al effect zichtbaar is van de strengere maatregelen. Brabanders zijn daarin een voorbeeld voor de rest van Nederland: "Brabanders hielden zich er al aan. Hier zijn we ons goed bewust van wat er moet gebeuren, wat we zelf kunnen doen. Wij hebben het afgelopen maand al meegemaakt: met besmette familieleden en kennissen naar het ziekenhuis. Als je weet hoe dat is, ben je extra gemotiveerd om er iets aan te doen."

17.48

Burgemeester Mikkers van Den Bosch spreekt zijn inwoners bemoedigend toe in een videoboodschap. "Deze coronacrisis is als het lopen van een marathon."

17.44

Coronamaatregelen hebben tot een fikse ruzie geleid in een supermarkt in Rijsbergen. Een man die er gisteren boodschappen deed heeft een vrouw mishandeld. Het slachtoffer sprak hem aan omdat hij weigerde anderhalve meter afstand te houden. Toen zij na meerdere keren waarschuwen in zijn richting schopte, gooide hij een zak potgrond naar haar.

17.41

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur komt met een speciaal protocol voor reizen met het ov in coronatijden, om het asociaal gedrag tegen te gaan. Het protocol moet duidelijk maken wat wel en niet mag. De minister zegt zich "ongelooflijk boos" te maken over mensen die "denken dat het lollig is om mensen in hun gezicht te hoesten". In het protocol staan spelregels die aangeven "hoe je je fatsoenlijk moet gedragen, als mensen het kennelijk zelf niet snappen", zegt Van Nieuwenhuizen. Daar valt bijvoorbeeld onder het niezen in de elleboog en afstand van elkaar houden.

17.39

Farmaceut Roche deelt de receptuur van een testvloeistof die nodig is voor coronatesten met de overheid. Dat laat het Zwitserse bedrijf vrijdag in een verklaring weten. De afgelopen dagen ontstond flinke ophef over het bedrijf, nadat onderzoeksplatform Follow The Money had gemeld dat de farmaceut het recept niet wilde delen met Nederlandse laboratoria.

17.27

Op veel plekken zijn er initiatieven waar mensen elkaar door de coronacrisis heen helpen. Ook in de gemeenten n Sint Anthonis, Boxmeer, Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert is nu een gezamenlijk platform opgericht waar vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht.

17.16

Premier Mark Rutte is blij met de "pittige" straf die het Openbaar Ministerie had gevraagd voor de daders en die de rechter uiteindelijk ook heeft opgelegd. Politici, en zeker de premier, mengen zich in de regel niet in de rechtspraak. De rechterlijke macht moet onafhankelijk zijn werk kunnen doen, vinden ze. Maar Rutte maakt "deze week één uitzondering". Hij was "heel blij" dat meerdere 'coronakuchers' fors zijn bestraft.

Onder anderen twee Brabanders die respectievelijk beveiligers en een agent de stuipen op het lijf joegen door net te doen alsof ze hen zouden besmetten, kregen eerder deze week een paar weken cel opgelegd.

16.47

Ook een nieuwe noodverordening voor het zuidoosten van de provincie: Voorzitter John Jorritsma van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost geeft in het nieuwe beleid aan dat er nu gebieden gesloten kunnen worden als er niet genoeg afstand wordt gehouden. Daarnaast zijn ook meer ambtenaren nodig om te kunnen handhaven. Vanaf vrijdag is ook een noodverordening van kracht in Veiligheidsregio Brabant-Noord. Gisteren werd er al een nieuwe noodverordening afgekondigd door de Veiligheidsregio Midden-West-Brabant.

16.35

De 16-jarige Sehraz uit Breda werd onlangs landelijk nieuws omdat hij ondanks zijn jonge leeftijd en goede gezondheid op de intensive care terechtkwam door corona. De situatie werd zo ernstig dat hij zelfs in coma gehouden moest worden. Nu is de tiener eindelijk thuis en maakt hij het goed, maar de bizarre situatie dringt nog steeds niet helemaal tot hem door. “Ik besef nog steeds niet dat heel Nederland zich druk heeft gemaakt om mij.”

16.31

Indrukwekkende beelden bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch vrijdagmiddag: daar kwamen brandweerlieden en politieagenten samen om het zorgpersoneel een hart onder de riem te steken.

16.25

In het Bravis Ziekenhuis zijn in de afgelopen 24 uur drie coronapatiënten overleden. Dat meldt het ziekenhuis. Op dit moment liggen er acht patiënten op de intensive care. In totaal worden er 40 coronapatiënten behandeld. Volgens het ziekenhuis is dat aantal stabiel. Inmiddels zijn 28 mensen ontslagen uit het ziekenhuis omdat ze voldoende hersteld zijn.

16.22

De komende dagen wordt in Brabant de piek van het aantal coronapatiënten verwacht. Kunnen de ziekenhuizen dat wel aan? Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) denkt van wel. "We zeilen zeer scherp aan de wind, maar tot nu toe hebben we het goed volgehouden. We kunnen dit redden."

16.04

Verschillende culturele organisaties roepen alle Nederlandse gemeenten op om maatregelen te nemen om de culturele sector in hun gemeente overeind te houden. Bijvoorbeeld door geen huur te vragen wanneer er gebruik wordt gemaakt van gemeentelijke panden en subsidie door te blijven betalen.

15.59

Drie inwoners van Loon op Zand zijn overleden aan het coronavirus. Dat meldt de gemeente in een persverklaring. De gemeente is donderdag geïnformeerd over de sterfgevallen. “Tot op heden prees ik ons gezegend dat onze inwoners goed herstellen van het coronavirus", zegt burgemeester Hanne van Aart. “Maar we hielden ook rekening met het feit dat ook in onze gemeente inwoners zouden komen te overlijden. We leven oprecht mee met de getroffen families, vrienden en dierbaren.”

15.52

Roompot heeft vijftien vakantiehuisjes beschikbaar gesteld op Vakantiepark Schaijk voor medewerkers van het Bernhoven Ziekenhuis in Uden. Op die manier hoeft het personeel, dat lange werkdagen maakt door het coronavirus, niet zo ver te reizen naar het werk.

15.35

Zorgpersoneel krijgt voorrang bij de vestigingen van Albert Heijn. Dat stelt de algemeen directeur van de supermarktketen, Marit van Egmond, in een open brief op hun website. "Zij krijgen bij onze winkels voorrang, mocht er een rij staan bij de ingang. Zodat zij met de enorme werkdruk die ze hebben, gewoon zelf boodschappen kunnen doen op een voor hen geschikt moment", schrijft Van Egmond.

15.27

"Mensen, disciplineer jezelf", zei de minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid na de ministerraad vrijdag. Hij riep mensen nog eens op om vooral zoveel mogelijk binnen te blijven, hoe groot de verleiding ook is om naar buiten te gaan. "Je doet het niet voor mij, je doet het voor de kwetsbare mensen, die een enorm risico lopen."

15.12

Mountainbikers zonder ervaring moeten tijdens de coronacrisis wegblijven van speciale mountainbikepaden in de natuur. Ongeoefende fietsers kunnen door een val zomaar in het ziekenhuis terechtkomen en daar is de zorg al overbelast. Daarvoor waarschuwt Natuurmonumenten, nu er weer een vrij weekend voor de deur staat.

15.02

DAF Eindhoven heeft mondkapjes en spuitoveralls overgedragen aan de ambulancedienst van de GGD Brabant-Zuidoost. Maar heeft DAF die kapjes en overalls dan niet zelf nodig? “Nee, want de productie ligt nu toch stil”, aldus Rudolf de Bruijn, director Health & Safety van DAF.

14.56

Ook telers hebben last van de gevolgen van het virus. Door sluiting van horeca en catering kunnen boeren hun vertrouwde afzet niet kwijt. Dat meldt de ZLTO, dat daarom een campagne is gestart om telers te helpen bij de promotie en de afzet van hun verse voorraad. ZLTO wil zo 'aanbod en vraag bijeen brengen'.

14.53

Hoe zit het met het aantal geregistreerde besmettingen in jouw regio? Check het hieronder.

14.51

Roompot Vakantiepark Schaijk stelt vanaf vandaag vijftien vakantiewoningen ter beschikking aan het personeel van het ziekenhuis Bernhoven. “Indien de capaciteit van het park verder zou dalen, sluiten we niet uit dat het nog extra woningen aan het ziekenhuis en Brabant Zorg kosteloos zal aanbieden”, aldus Roompot Vakantiepark Schaijk.

14.49

Op NPO Radio 1 heeft Albert Verlinde uit Cromvoirt bekendgemaakt dat alle mensen die een kaartje hebben gekocht voor de musicals die deze tijd zouden plaatsvinden, dit weekend een voucher krijgen. Hij hoopt dat niemand geld gaat terug vragen.

14.38

De meeste geregistreerde besmettingen zijn er in Tilburg (254), Breda (215) en Meierijstad (195). De regio rond Meierijstad, Boekel, Bernheze, Uden en Gemert-Bakel is al een tijdlang het hardst getroffen als je het aantal besmettingen afzet tegen het aantal inwoners. Inmiddels kleuren ook de omliggende gemeenten Oss, Deurne en Sint Anthonis rood.

14.30

Door de uitbraak van het coronavirus is het enorm druk in de uitvaartbranche. Er zijn meer crematies, meer opbaringen en er is meer koelcapaciteit nodig. "Maar we redden het", vertelt Martijn van de Koolwijk van uitvaartorganisatie Dela. "We kunnen mensen nog steeds een waardig afscheid geven."

14.21

Deze grafiek toont de toename van het aantal besmettingen in Brabant én in Nederland.

14.14

14.03

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Brabant is vrijdag met 327 toegenomen ten opzichte van een dag eerder. Onze provincie telt tot nu toe 2488 patiënten bij wie het coronavirus officieel is vastgesteld. Dat blijkt uit de dagelijkse update van het RIVM.

14.01

Een wereldwijd tekort aan condooms dreigt vanwege een lockdown in Maleisië om het coronavirus te beteugelen. Daarvoor waarschuwde de grootste producent van condooms, Karex Berhad. Een van elke vijf verkochte condooms ter wereld, van merken zoals Durex, wordt gemaakt door het Maleisische bedrijf.

13.47

De coronavirusbesmettingen in Italië hebben hun hoogtepunt nog niet bereikt. Dat zei het hoofd van het nationale gezondheidsinstituut van het land vrijdag. Een dag eerder testten meer dan 6150 mensen positief en 712 overleden aan de gevolgen van het virus.

13.33

Theater De Wijer in Boxmeer gaat failliet door de coronacrisis, maar hoopt op een doorstart.



13.22

De eerste ic-patiënt is per helikopter overgeplaatst vanaf Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer naar een ziekenhuis in Groningen.



13.18

Koning Willem-Alexander zei het al: ‘’Corona maakt ongelooflijk veel daadkracht, creativiteit en medemenselijkheid bij ons los.’’ De meest bijzondere initiatieven schieten als paddenstoelen uit de grond. Nicole Schoenman startte in haar woonplaats Son en Breugel een speciale Facebookgroep waarin mensen acties kunnen delen of oproepen kunnen doen.

13.00

De lucht in Nederland is schoner geworden door alle maatregelen tegen het coronavirus. De concentratie vervuilende stoffen is 20 tot 60 procent lager dan een jaar geleden, schat het KNMI. Dat heeft metingen van het Nederlandse ruimte-instrument Tropomi bestudeerd.

12.28

De Britse premier Boris Johnson is positief getest op het coronavirus. Hij zei tegen Britse media dat hij milde symptomen heeft en zichzelf isoleert, maar wel aan het werk blijft.

12.25

Door de uitbraak van het coronavirus en de naderende paasdagen kiezen veel Oost-Europese seizoensarbeiders ervoor om hun familie thuis op te zoeken. Aspergetelers komen lastig of niet aan voldoende personeel voor de oogst. Ook brancheorganisatie LTO Nederland maakt zich zorgen, meldt het ANP.

12.20

Of de competitie nu wel of niet wordt afgemaakt, de Brabantse clubs in de Keuken Kampioen Divisie gaan de gevolgen van de coronacrisis flink merken. Bij geen enkele club is, volgens eigen zeggen, de situatie momenteel levensbedreigend. Maar dat kan snel veranderen.

12.03

De uit Eindhoven afkomstige advocaat en strafrechtdeskundige Geert-Jan Knoops sluit niet uit dat de coronacrisis tot sluiting van zijn kantoor gaat leiden. Hij zei dat op Radio 1. Tijdens het gesprek met Sven Kockelmann meldde hij ook dat één collega het virus heeft opgelopen en dat al het personeel voorlopig thuis blijft werken. De patiënt maakt het overigens goed.

11.53

De Europese aandelenbeurzen stonden vrijdag in het rood. De omvangrijke steunmaatregelen van de centrale banken en overheden om de economie door de crisis heen te loodsen gaf investeerders deze week weer wat moed. Op Wall Street liet de Dow-Jonesindex in de afgelopen drie dagen de sterkste stijging sinds 1931.

11.47

"Tilburg, normaal zo bruisend, is nu leeg."

11.38

Opvallende update in België: het virus is daar vastgesteld bij een kat. "Het gaat om een alleenstaand geval", benadrukte viroloog Steven van Gucht tijdens zijn dagelijkse briefing over de nieuwe cijfers. "Er zijn geen indicaties dat dit vaak voorkomt."

Volgens hem werd de kat 'het slachtoffer van de infectie bij de mens'. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat het omgekeerde ook kan gebeuren. "We achten het risico voor mensen heel klein."

11.30

Nog eens 4000 Nederlandse reizigers hebben zich sinds woensdag bij het ministerie van Buitenlandse Zaken gemeld voor hulp om terug naar Nederland te komen. Daarmee komt de teller voorlopig op zo'n 19.000 aanmeldingen.

11.24

11.18

Burgemeester Karel van Soest heeft een boodschap aan de bewoners van Boxmeer. "Vanaf deze plaats, wil ik u in het bijzonder verzoeken zorg en respect te hebben voor de medewerkers in de supermarkten."



11.02

Vandaag wordt de kinderafdeling gesloten van het ziekenhuis Bernhoven in Uden. Het bestuur heeft hiervoor gekozen 'om medewerkers, materiaal en apparatuur zo goed mogelijk in te kunnen zetten voor de acute zorg die nodig is vanwege de coronacrisis'. Enkele kinderen worden overgeplaatst naar het Radboudumc.

10.46

Op 27 februari kreeg toenmalig minister Bruno Bruins live op tv een briefje in zijn handen: het nieuwe coronavirus was opgedoken in Nederland, de eerste patiënt lag in het ziekenhuis van Tilburg. Inmiddels zijn we een maand verder, wat is er in die periode allemaal gebeurd?

10.32

Weinig goed nieuws uit Bergamo. De zwaar getroffen Noord-Italiaanse stad verwacht nog steeds meer besmettingen met het coronavirus, net als de regio. Het hoogtepunt moet nog komen, aldus de gezondheidsautoriteiten van de provincie Bergamo.

10.25

10.21

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en ziekenhuis Bernhoven in Uden hebben aan BrabantZorg gevraagd om corona-patiënten van hen over te nemen. BrabantZorg opent daarom op vier locaties een afdeling voor coronapatiënten. Het gaat om BrabantZorg-locaties in Uden, Oss, Veghel en in Ammerzoden.

10.07

Psychologen, coaches en psychiaters kunnen zich via het mailadres kccback@ggdhvb.nl melden om psychische bijstand te verlenen aan artsen en verpleegkundigen. Die mensen maken zoveel mee dat ze volgens de GGD best een klankbord kunnen gebruiken.

09.55

BMX'er Twan van Gendt uit Den Bosch moet revalideren, maar sindskort kan hij dat weer buiten - alleen op de fiets, zo toont hij op Instagram. Voor de BMX'er is het in die zin best handig dat de Olympische Spelen zijn uitgesteld, gezien zijn blessure, al is hij daar nu niet mee bezig, vertelde hij onlangs aan Omroep Brabant.



09.42

Precies een maand geleden stond Nederland op zijn kop. Voor het eerst was er bij iemand hier het coronavirus vastgesteld. Bij een man in Loon op Zand. Alle alarmbellen gingen af. In dit gesprek blikt Evy, de dochter van deze man en zelf ook besmet, terug op alle commotie.

09.21

Criminelen in heel Europa grijpen het coronavirus aan om hun slag te slaan. Dat stelt Europol, het samenwerkingsverband van Europese politiediensten. Zo is sinds de uitbraak van het virus een toename te zien in het aantal cyberaanvallen en frauderen criminelen met medische spullen die nodig zijn tegen het virus.

09.07

08.51

Mathieu van der Poel, de wereldkampioen veldrijden, was van plan om mee te doen aan de mondiale kampioenschappen mountainbiken, maar het WK mountainbike van komende zomer in Zuid-Duitsland is afgelast.

De alleskunner zag eerder al een streep de Olympische Spelen gaan.

08.34

Er zijn donderdag 12 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Vier patiënten zijn donderdag in Breda overleden, meldt het ziekenhuis in een dagelijkse update. Zes mensen die het virus hadden zijn donderdag ontslagen.

08.29

Exact een maand geleden werd de eerste Nederlandse coronapatiënt opgenomen in het ziekenhuis in Tilburg. Veel van wat we dachten is inmiddels achterhaald, terugkijkend kun je concluderen dat het virus ons allemaal overviel. Hoe kon het zo gaan?

08.15

Na jaren van onderzoek hadden ze het eindelijk voor elkaar bij Museum Helmond: één tentoonstelling met bijna alle werken van Helmonds bekendste schilder Lucas Gassel. Nu kan niemand ze zien. Vanwege het coronavirus is het museum dicht.

08.01

Een nieuwe 'challenge' van Jongerenwerk Oirschot.



07.11

In Oss is donderdagmiddag een vrijwilliger van de Voedselbank aan de Rossinistraat bespuugd. Dat laat de politie vrijdagochtend weten. De woordvoerder noemt het spugen 'triest, respectloos en smerig'.

06.38

Om iedereen die tijdens de coronacrisis iets extra's voor een ander doet in het zonnetje te zetten, start de Stichting Ideële Reclame (SIRE) vrijdag de nieuwe campagne #DASLIEF. De stichting wil op die manier dat Nederlanders 'zich een beetje gesteund voelen.

02.32

Het Festival van het Levenslied in Tilburg, dat in het eerste weekend van juni was gepland, gaat niet door. "Ook in de meest optimistische scenario's over het verloop van de coronacrisis is het organiseren van het festival in het eerste weekend van juni veel te vroeg."

00.01

Nog eens zestig patiënten die in Brabant in het ziekenhuis lagen, zijn donderdag verplaatst naar ziekenhuizen ergens anders in het land. Sinds vorige week vrijdag zijn in totaal zo'n 450 patiënten uit Brabant verplaatst. In de meeste gevallen ging het om mensen met het coronavirus.