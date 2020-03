LIVEBLOG CORONAVIRUS: vier coronapatiënten overleden in het Amphia Ziekenhuis in Breda

In dit liveblog over de coronacrisis houden we je op de hoogte van het laatste nieuws.

Brabant telt tot nu toe in totaal 2161 patiënten bij wie het coronavirus is vastgesteld.

08.34

Er zijn donderdag 12 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Vier patiënten zijn donderdag in Breda overleden, meldt het ziekenhuis in een dagelijkse update. Zes mensen die het virus hadden zijn donderdag ontslagen.

08.29

Exact een maand geleden werd de eerste Nederlandse coronapatiënt opgenomen in het ziekenhuis in Tilburg. Veel van wat we dachten is inmiddels achterhaald, terugkijkend kun je concluderen dat het virus ons allemaal overviel. Hoe kon het zo gaan?

08.15

Na jaren van onderzoek hadden ze het eindelijk voor elkaar bij Museum Helmond: één tentoonstelling met bijna alle werken van Helmonds bekendste schilder Lucas Gassel. Nu kan niemand ze zien. Vanwege het coronavirus is het museum dicht.

08.01

07.11

In Oss is donderdagmiddag een vrijwilliger van de Voedselbank aan de Rossinistraat bespuugd. Dat laat de politie vrijdagochtend weten. De woordvoerder noemt het spugen 'triest, respectloos en smerig'.

06.38

Om iedereen die tijdens de coronacrisis iets extra's voor een ander doet in het zonnetje te zetten, start de Stichting Ideële Reclame (SIRE) vrijdag de nieuwe campagne #DASLIEF. De stichting wil op die manier dat Nederlanders 'zich een beetje gesteund voelen.

02.32

Het Festival van het Levenslied in Tilburg, dat in het eerste weekend van juni was gepland, gaat niet door. "Ook in de meest optimistische scenario's over het verloop van de coronacrisis is het organiseren van het festival in het eerste weekend van juni veel te vroeg."

00.01

Nog eens zestig patiënten die in Brabant in het ziekenhuis lagen, zijn donderdag verplaatst naar ziekenhuizen ergens anders in het land. Sinds vorige week vrijdag zijn in totaal zo'n 450 patiënten uit Brabant verplaatst. In de meeste gevallen ging het om mensen met het coronavirus.