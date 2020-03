LIVEBLOG CORONAVIRUS: 1558 patiënten in Brabant, kabinet scherpt maatregelen verder aan

Brabant telt tot nu toe in totaal 1558 patiënten bij wie het coronavirus is vastgesteld.

Het kabinet maakte maandagavond bekend dat de maatregelen rondom social distancing verder zijn aangescherpt.

Door het aanscherpen van de coronamaatregelen gaat er een streep door veel Brabantse evenementen.

3.30

Het coronacentrum in het Van der Valk-hotel in het Limburgse Urmond gaat dinsdag van start. Daar worden coronapatiënten opgenomen die "te goed voor het ziekenhuis zijn en te ziek om thuis te blijven", zegt een woordvoerder van het centrum.

23.31

Ziekenhuizen in Duitsland nemen minstens zes Italiaanse coronapatiënten over. Italië is zwaar getroffen door het nieuwe coronavirus. Er zijn meer dan 6000 patiënten overleden: het hoogste aantal in de wereld.

23.04

Het kabinet heeft burgemeesters met de noodverordening de juiste "instrumenten" en "duidelijke spelregels" gegeven om op te treden tegen mensen die de corona-voorschriften negeren. Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad zegt namens de veiligheidsregios "dat het kabinet heel erg goed heeft geluisterd naar onze wensen". Hij is blij met de mogelijkheid om mensen te beboeten die in groepen dichtbij elkaar staan.

22.26

Zorginstellingen voor gehandicapten sluiten de deuren voor een groot deel van de bezoekers. Alleen als het bezoek essentieel is, kan het doorgaan. Datzelfde geldt voor jeugdhulpinstellingen.

22.12

De Britse premier Boris Johnson heeft zware beperkingen afgekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in Groot-Brittannië. Hij kondigde aan dat mensen thuis moeten blijven en dat winkels worden gesloten.

22.04

21.18

Wellnesscentrum De Thermen in Rosmalen sluit definitief haar deuren. Het familiebedrijf had eerder al te maken met tegenslagen en moet door de coronacrisis noodgedwongen dicht.

19.30

Peter R. de Vries s het niet eens met alle kritiek op de strandbezoekers.