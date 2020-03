LIVEBLOG CORONAVIRUS: geen bezoek Bernhoven Ziekenhuis & Ryanair denkt maanden niet meer te vliegen

Brabant telt tot nu toe in totaal 1558 patiënten bij wie het coronavirus is vastgesteld.

Het kabinet maakte maandagavond bekend dat de maatregelen rondom social distancing verder zijn aangescherpt.

Door het aanscherpen van de coronamaatregelen gaat er een streep door veel Brabantse evenementen.

12.35

Supermarkten en drogisterijen gaan het aantal bezoekers in de winkels sterk beperken. Per 10 vierkante meter winkeloppervlak mag nog maar een klant naar binnen. Het gebruik van een winkelwagentje wordt verplicht, ook als iemand maar één boodschap nodig heeft. Dat meldt brancheorganisatie CBL.

12.30

Eindexamenleerlingen werden dinsdagmorgen verrast met de mededeling dat het centrale eindexamen dit jaar niet doorgaat. Stefan Bouwman had het wel verwacht, maar werd toch verrast. “Goed nieuws, nu heb ik lekker veel vrije tijd, want ik heb mijn schoolexamens voor de havo goed gemaakt."

Ook in Den Bosch ging de vlag al uit bij één leerlinge.

12.15

Het Coronacentrum Urmond, dat een thuiszorghotel en een huisartsenpost omvat, kan op termijn maximaal 240 patiënten opvangen. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie in het Van der Valkhotel waar het Limburgse centrum dinsdag opent. Vooralsnog zijn er geen concrete plannen om Van der Valk-vestigingen in Brabant in te zetten voor de opvang van coronapatiënten.

12.10

Budgetluchtvaartmaatschappij Ryanair denkt in de maanden april en mei niet te vliegen. Zekerheid daarover heeft de Ierse prijsvechter nog niet, want daarvoor vertrouwt het bedrijf op adviezen van overheden. Ryanair had al eerder al de verwachting uitgesproken na dinsdag nauwelijks meer te vliegen.

12.00

Bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch wordt een traumahelikopter ingezet om een coronapatiënt te vervoeren. Deze helikopter gaat naar Groningen.

De traumahelikopter bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. (Foto: Bart Meesters / SQ Vision)

11.45

De centrale eindexamens voor middelbare scholieren gaan dit jaar niet door, heeft minister Arie Slob in overleg met onderwijsvertegenwoordigers besloten. "Met deze ingrijpende beslissing is er duidelijkheid", licht Slob toe. "We vragen momenteel veel aan leraren en leerlingen willen een goede voorbereiding op hun examens in deze tijden van crisis."

11.30

De Verenigde Ondernemers Geertruidenberg heeft haar digitale borden op rood gezet met de boodschap “Denk niet aan ik maar aan WIJ en blijf VIRUSVRIJ!”. De vereniging roept anderen op dit voorbeeld te volgen.

Het initiatief van de Verenigde Ondernemers Geertruidenberg.

11.12

De supermarkten zijn in overleg over een eenduidig 'deurbeleid' voor alle winkels. Daarmee moet voorkomen worden dat er teveel klanten tegelijk naar binnen kunnen. Dat meldt een woordvoerder van brancheorganisatie CBL. Sommige supermarkten nemen al maatregelen om te voorkomen dat het te druk wordt in de winkel, maar dat is nog lang niet overal zo. De branche wil nu afspraken maken die voor iedereen gelden.

11.10

Theaterfestival De Parade in Eindhoven wordt een maand verplaatst. De zomertournee van het rondreizende theaterfestival zou op 29 mei in Eindhoven beginnen, maar vanwege de coronamaatregelen heeft de organisatie besloten de opening op te schuiven naar vrijdag 26 juni. De organisatie van het festival hield volgens een woordvoerster al rekening met het uitstel van de seizoensopening als gevolg van aangescherpte maatregelen van de overheid.

10.55

In het Bernhoven Ziekenhuis in Uden zijn per direct geen bezoekers meer welkom. Het ziekenhuis neemt die maatregelen om de verspreiding van het coronavirus verder in te dammen. De regio Uden is het landelijk gezien het zwaarst getroffen door het coronavirus.

10.33

Centrale eindexamens voor middelbare scholieren worden geschrapt om de strijd tegen het coronavirus het hoofd te bieden. Scholen kunnen op basis van schoolexamens gaan bepalen of leerlingen zakken of slagen. Dat melden Haagse bronnen aan diverse media.

10.30

Mensen die een kaartje hebben gekocht voor Paaspop in Schijndel krijgen hun geld terug. Dat meldt de organisatie nu het festival niet door kan vanwege de uitbreiding van de coronamaatregelen door het kabinet.

10.25

Woede en verontwaardiging overheersen bij steeds meer inwoners van Hank, die digitaal worden belaagd door iemand die zich ‘Thomas’ noemt. In een Whatsapp-groep beweert de anonieme dreiger dat hij corona heeft en het virus hoestend en proestend in de plaatselijke supermarkt gaat verspreiden om zo heel Hank te besmetten.

10.15

De organisatie van de 104e Vierdaagse in Nijmegen bekijkt van dag tot dag of het massale wandelevenement in de derde week van juli kan doorgaan. Volgens marsleider Henny Sackers levert de coronacrisis "elke dag nieuwe scenario's en nieuwe vragen op", zei hij dinsdag.

10.10

Oud-minister voor Medische Zorg Bruno Bruins bedankt op Twitter iedereen 'voor alle lieve berichten, bloemen, tekeningen en attenties'. Donderdag trad de 'coronaminister' vanwege oververmoeidheid af. Bruins noemt de berichten hartverwarmend. "Ik houd nu even rust, al vind ik er weinig aan", voegt hij daaraan toe.

10.00

De Brabantse veiligheidsregio’s bekijken dinsdag of woensdag welke extra maatregelen worden genomen in de strijd tegen corona. Het kabinet kondigde maandagavond strengere maatregelen aan en geeft burgemeesters de ruimte om zelf wat extra’s te doen. “Het is goed dat we kunnen bepalen hoe we de regels gaan hanteren en handhaven”, zegt burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch.

9.45

De Nederlandse bisschoppen hebben alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast. Eerder werden door de bisschoppen al alle publieke vieringen op zaterdag en zondag afgelast, nu zijn dus ook de publieke vieringen door de week afgelast.

9.40

De weekmarkt op het 18 Septemberplein in het centrum van Eindhoven is weer open. Deze markt werd twee weken niet gehouden in verband met het coronavirus, maar gaat dinsdag in aangepaste vorm toch weer open. Veel weekmarkten mogen deze week weer open voor het publiek, al wordt er alleen nog maar voedsel verkocht.

9.30

Er komt meer geld voor extra ondersteuning en zorg op afstand aan kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) is contact in de zorg voor kwetsbare groepen juist in de coronacrisis heel belangrijk. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt per aanvraag 50.000 euro beschikbaar. Aanvragen kunnen vanaf woensdag worden ingediend.

9.00

Een kleine zes miljoen mensen hebben maandagavond op NPO 1 gekeken naar de aankondiging van nieuwe, aangescherpte coronamaatregelen. Ruim 1,4 miljoen mensen zagen de mededelingen via RTL4, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Het totale aantal kijkers voor de persconferentie komt zo op bijna 7,4 miljoen. De persconferentie was ook te zien bij Omroep Brabant.

8.45

Seniorenorganisatie KBO-PCOB begint een meldpunt om de knelpunten in de thuiszorg in kaart te brengen. De organisatie zegt nu al meldingen binnen te krijgen met vragen over de thuiszorg, huishoudelijke hulp en andere ondersteuning. Vanwege het coronavirus vallen zorgverleners uit. Senioren kunnen melding maken via de website van KBO-PCOB of via het nummer 030-3 400 600.

8.30

De afgelopen 24 uur is weer een patiënt overleden in het Amphia Ziekenhuis. Sinds het begin van de corona-uitbraak zijn er in het Bredase ziekenhuis 14 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. In het Amphia Ziekenhuis zijn 59 patiënten opgenomen die zijn besmet met COVID-19. Hiervan liggen 11 patiënten op de intensive care. Vier patiënten met het coronavirus zijn ontslagen uit het ziekenhuis.

8.05

Tussen afrit Rijsbergen op de A16 en de Belgische grens staat dinsdagmorgen file vanwege een politiecontrolepost. Mensen die naar België willen, worden gecontroleerd of ze daar wel mogen zijn.

8.00

Het Amphia Ziekenhuis in Breda verplaatst geplande bevallingen met keizersnede naar ziekenhuizen boven de grote rivieren. Daarmee wil het zoveel mogelijk medisch personeel vrijspelen voor de verzorging van het toenemend aantal mensen dat ziek is door het coronavirus.

7.45

Burgemeester Depla van Breda is blij met de mondkapjes die vanuit China op weg zijn naar zijn stad Breda. De mondkapjes zijn afkomstig van de Chinese zusterstad van Breda, Yangzhou en worden dinsdag per vliegtuig verstuurd.

7.35

Ook het olympisch comité van sportgrootmacht Verenigde Staten heeft het standpunt ingenomen dat het beter is de Spelen niet deze zomer te houden en te verplaatsen. Nieuw-Zeeland liet al eenzelfde oproep horen. Canada was het eerste land dat aankondigde niet naar de Spelen van Tokio te gaan als het IOC vasthoudt aan de geplande periode van 24 juli tot en met 9 augustus. Australië, Polen en Zwitserland volgden al snel.

3.30

Het coronacentrum in het Van der Valk-hotel in het Limburgse Urmond gaat dinsdag van start. Daar worden coronapatiënten opgenomen die 'te goed voor het ziekenhuis zijn en te ziek om thuis te blijven', zegt een woordvoerder van het centrum.

0.30

Burgemeester Theo Weterings van Tilburg is blij met de aanvullende maatregelen van het kabinet en beraadt zich op aanvullende maatregelen. “Die ruimte hebben we nu.”

23.31

Ziekenhuizen in Duitsland nemen minstens zes Italiaanse coronapatiënten over. Italië is zwaar getroffen door het nieuwe coronavirus. Er zijn meer dan 6000 patiënten overleden: het hoogste aantal in de wereld.

23.04

Het kabinet heeft burgemeesters met de noodverordening de juiste 'instrumenten' en 'duidelijke spelregels' gegeven om op te treden tegen mensen die de coronavoorschriften negeren. Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad zegt namens de veiligheidsregios 'dat het kabinet heel erg goed heeft geluisterd naar onze wensen'. Hij is blij met de mogelijkheid om mensen te beboeten die in groepen dichtbij elkaar staan.

22.26

Zorginstellingen voor gehandicapten sluiten de deuren voor een groot deel van de bezoekers. Alleen als het bezoek essentieel is, kan het doorgaan. Datzelfde geldt voor jeugdhulpinstellingen.

22.12

De Britse premier Boris Johnson heeft zware beperkingen afgekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in Groot-Brittannië. Hij kondigde aan dat mensen thuis moeten blijven en dat winkels worden gesloten.

22.04

Het kabinet roept op om verantwoordelijk om te gaan met de strengere maatregelen. Vinden mensen dit terecht en kunnen ze zich hier aan houden?

