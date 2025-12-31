Live jaarwisseling | Honderden meldingen bij meldkamer, kind overleden

05:09

Een inwoner van Nuenen heeft de hoofdprijs van de Oudejaarstrekking van de Staatsloterij gewonnen. De opbrengst van het halve lot: een slordige 15 miljoen euro. De andere helft van de Oudejaarskanjer, eveneens goed voor 15 miljoen euro, viel in Amstelveen.

Maar het is zeker niet de eerste keer dat een inwoner van Nuenen een prijs van Dagobert Duck-achtige proporties wint. Precies dertien jaar geleden viel de Oudejaarskanjer ook al in het dorp. Cor Donkers en Hans van den Reek werden toen in één klap slapend rijk.

Het advies van Cor aan de nieuwe winnaar uit zijn woonplaats is duidelijk: “Gewoon rustig blijven en niets overhaasten”, zei hij eerder tegen Omroep Brabant.

